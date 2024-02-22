Кремлевские интервью Западу – от Ленина до Путина: как это было

Такер Карлсон – не первый иностранный журналист, кто приезжал в Кремль за интервью. Советские, а потом и российские руководители довольно часто отвечали на вопросы представителей западной прессы. Как это было, знает специальный корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.

© РИА Новости / Алексей Майшев

29 февраля 2000 года. Первое интервью лидера России – иностранному журналисту. Владимир Путин пока еще исполняющий обязанности президента. В Кремле с британским тележурналистом Дэвидом Фростом говорят о новых перспективах отношений с Западом.

«Как вы считаете, НАТО это потенциальный партнер, конкурент или враг?» – спросил журналист, телеведущий BBC Дэвид Фрост.

«Россия – это часть европейской культуры, и я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. Поэтому с трудом представляю себе и НАТО в качестве врага», – ответил Владимир Путин.

«Возможно ли, что когда-нибудь Россия присоединится к НАТО?» – задал вопрос Дэвид Фрост. «Я не исключаю такой возможности. Повторяю, в том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером», – заявил Владимир Путин.

Это интервью на телеканале BBC увидели в Европе и США, и позже транслировали по российским каналам.

Через полгода избранный президент Владимир Путин пришел в студию к Ларри Кингу.

«Я имею честь представить гостя, он прибыл в Нью-Йорк на «Саммит тысячелетия» и проведет с нами целый час! Итак, встречайте: Владимир Путин», – произнес 8 сентября 2000 года журналист, телеведущий CNN Ларри Кинг.

Обсудить успели многое: и выборы в США, и обстановку на Северном Кавказе, и трагедию с подлодкой «Курск». Были и личные вопросы. «Вам нравилось служить в КГБ?» – спросил Ларри Кинг.

«Знаете, это была интересная работа. Она позволила в значительной степени расширить кругозор, приобрести определенные навыки. Прежде всего навыки работы с людьми», – ответил Владимир Путин.

Интервью как высший пилотаж журналистики. У западных акул пера в последние годы это и правда редкость. Умение слушать собеседника – забытый дар.

«Прямой вопрос задам, откровенный», – сказал 14 июля 2021 года журналист, телеведущий NBC Кир Симмонс.

«Дайте мне ответить, вы же мне задали вопрос, вам не нравится мой ответ, и вы меня сразу прерываете! Это некорректно!» – заметил Владимир Путин. «Если вы наберетесь терпения, дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно. Но вам не нравится мой ответ! Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители! Вот, в чем проблема! Вы затыкаете мне рот!» – продолжил он.

Типичное поведение журналиста из недружественной страны. Но почему Путин так терпеливо ждет? Наверное, потому что в Первом Главном управлении КГБ СССР разведчиков специально учили уметь выдерживать любого собеседника, путь даже самого бестактного и неудобного.

«Вы четко сказали, что считаете, что Америка вмешивалась в выборы в России, правильно?», – задала 1 марта 2018 года вопрос журналист, телеведущий NBC Мегин Келли.

Владимир Путин: «Постоянно это делает!»

Мегин Келли: «А Россия не вмешивалась в выборы в Америке?»

Владимир Путин: «Нет. И не собирается этого делать. Это невозможно!»

Мегин Келли: «Почему нет?»

Владимир Путин: «У нас нет таких инструментов».

Мегин Келли: «Кибервойна!»

Владимир Путин: «Это абсолютно другая деятельность».

Мегин Келли: «У вас есть свои механизмы в военных действиях в киберпространстве!»

Владимир Путин: «Вы меня все время перебиваете! Это некорректно!»

А ведь первое кремлевское интервью в истории страны, тогда Советской России, совсем по-другому проходило.

4 декабря 1919 года Владимир Ильич Ленин побеседовал с журналистом Уильямом Томасом Гудом. Телекамер тогда не было, зато у газет – миллионные тиражи.

Выпуск The Guardian:

«Владимир Ленин объясняет британскому корреспонденту, почему Россия – более свободомыслящая страна, чем Англия. В России нет законов, запрещающих пропаганду, и не цензурируется художественная литература. Россия готова признавать независимость малых народов, подчеркивает Ленин».

Год спустя к вождю революции приехал знаменитый английский фантаст Герберт Уэллс. Автор «Машины времени» и «Войны миров» главу советского правительства назвал «кремлевским мечтателем». Ленин с увлечением рассказывал писателю и журналисту про свой план электрификации всей страны. Приезжайте через 10 лет и посмотрите, что за это время сделают в России, предложил Владимир Ильич.

Лампочка Ильича почти в каждом доме, Герберт Уэллс своими глазами увидел, убедился в ленинской правоте. Приехал в 1934-м и опубликовал беседу с тем, кто пришел на смену вождю мирового пролетариата. Сталина за это интервью сами американцы будут пророком называть. Большой кризис предсказал!

Стенограмма беседы:

«У США другая цель, чем у нас, в СССР. Американцы хотят разделаться с кризисом на основе частнокапиталистической деятельности, не меняя экономической базы. Поэтому объективно никакой перестройки общества не получится. Никогда вы не заставите капиталиста наносить самому себе ущерб и согласиться на меньшую норму прибыли во имя удовлетворения народных нужд».

Так что разговоры о железном занавесе в плане общения с западной прессой сильно преувеличены. Самой западной прессой.

«Никита Хрущев в программе «Лицом к нации» перед объективами камер CBS, впервые установленными в стенах Кремля на Красной площади в Москве», – говорит репортер. В 1957-м году , после двух лет переговоров, корреспонденты CBS уговорили на интервью Никиту Сергеевича. Это было первое телеинтервью Хрущева. Западному зрителю запомнились слова про ущербность капитализма и прогноз для США:

«Если вы знакомы с историей, то знаете, что старая капиталистическая система в нашей стране сменилась социалистической. И я предсказываю, что ваши внуки в Америке будут жить при социализме!»

Запись интервью Леонида Брежнева японскому телеканалу, 1977 год . Леонид Ильич очень не любил неудобных или заранее несогласованных вопросов. А вот по душам поговорить, повспоминать былое, это всегда пожалуйста.

«Мое первое знакомство с французами состоялось в юные годы. Я имею в виду в те годы, когда я учился в школе средней и изучал французский язык», – рассказывал генеральный секретарь ЦК КПСС. «Я не знаю, откуда вы узнали, что я люблю охоту, но это правда!» – говорил Брежнев.

Свое пристрастие Леонид Ильич применял с пользой для дела. На охоте переговоры проводил. Собеседники, впечатленные его меткостью, были сговорчивее.

А во время своего единственного визита в США в 1973-м показал свои навыки отменного водителя, покатал президента Никсона на его же роскошном авто. Машину гостю потом подарили. Покатать своих коллег любит и Владимир Путин. В 2005-м учил Буша-младшего советскую «Волгу» водить.

За архитектором перестройки, Михаилом Горбачевым, весь западный мир особо пристально следил. Но большая часть его интервью пришлась на период после отставки и развала Советского Союза.

«Мне думается, что сейчас выше всего надо поставить то, что страна ждет решительных шагов взаимодействия всех республик для выхода из кризиса», – заявлял Михаил Горбачев. У Горбачева потом много было признаний и раскаяний в многочисленных интервью. Реформатор Борис Ельцин тоже не сходил с телеэкранов на Западе. «Я хожу в церковь, сейчас 1 мая будет Пасха, я, конечно, пойду на ночное богослужение. Но я, конечно, в рай не попаду», – говорил политик.

«Не попадете? Почему?» – спросила журналист. «У меня есть грехи», – ответил Ельцин.

«Основное, что есть в России, это ее народ, с его самосознанием, с его внутренним состоянием, этот народ не может существовать вне суверенитета своей государственности. И вот это понимание, а не угроза ответного ядерного удара должны настроить всех наших партнеров на выстраивание долгосрочных равноправных отношений с Россией», – заявлял Владимир Путин.