23 февраля: история и традиции праздника День защитника Отечества

Когда появился День защитника Отечества, как его отмечали раньше и как празднуют сейчас

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День защитника Отечества в России и ряде других стран ежегодно отмечают 23 февраля. История праздника берет свое начало в 1918 году, хотя тогда он имел несколько иное значение. Многие годы в этот день чествовали военных, но постепенно праздник стал всеобщим "мужским днем", хотя о традиции особенно отмечать заслуги защитников страны никогда не забывали.

История Дня защитника Отечества

В СССР 23 февраля стал праздничным днем благодаря чествованию Красной Армии. Считается, что в этот день в 1918 году была основана Рабоче-крестьянская Красная Армия. Отмечать это событие стали только с 1922 года, когда президиум ВЦИК постановил отпраздновать четвертую годовщину формирования армии.

Во время Великой Отечественной войны дата приобрела еще более важное значение для военных. 23 февраля 1943 года Красная Армия разгромила немцев под Сталинградом, а ровно через год отметила успехи в освобождении Днепра. После войны, в 1946 году, праздник получил новое название День Советской армии и Военно-морского флота.

С того времени 23 февраля стали отмечать военными парадами, салютами, награждениями военнослужащих и ветеранов. Изначально чествовали только военных, но со временем поздравлять стали всех мужчин разных возрастов.

Свое нынешнее название – День защитника Отечества – праздник приобрел в 1995 году. Его утвердил первый российский президент Борис Ельцин. А нерабочим днем 23 февраля стал в 2002 году.

Традиции: как 23 февраля праздновали в СССР и как празднуют сегодня

В советское время непременной традицией на 23 февраля стало возложение венков к военным памятникам, например Неизвестному Солдату или на братскую могилу. В этот день министр обороны страны издавал праздничный приказ, согласно которому проводились концерты, дни открытых дверей в воинских частях, награждения ветеранов и другие торжественные мероприятия. Подарки раньше в основном были военной тематики: ножи, бинокли, амуниция и прочее.

Сегодня в России эти традиции продолжают жить. Цветы к памятникам 23 февраля несут первые лица государства, другие представители власти, в том числе на местах, и простые люди. Также проходят различные тематические мероприятия, организуются квесты и выставки.

В коллективах принято поздравлять мужчин, особенно выделяя силовиков, военных, женщин, несущих воинскую службу или работающих в полиции. В семьях родные поздравляют и дарят подарки всем мужчинам вне зависимости от возраста и от того, имеют ли они отношение к военной службе. Характер презентов изменился, чаще всего дарят то, что пригодится в быту или связано с хобби или работой.

23 февраля отмечают не только в России, но и во многих странах бывшего СССР. Так, в Белоруссии это День защитников Отечества и Вооружённых сил Республики Беларусь. В Таджикистане праздник тоже имеет двойное значение: День защитника Отечества и День образования Вооружённых сил. Это связано с тем, что 23 февраля 1993 года после приобретения страной независимости состоялся первый военный парад. Также праздник отмечают в Киргизии, Южной Осетии, Абхазии и Армении. До недавних пор он существовал на неофициальном уровне в Латвии и Эстонии.

Как праздник отметят в Москве

Жителей и гостей столицы в День защитника Отечества по всему городу ждут многочисленные лекции, экскурсии и концерты. Празднования начнутся на ВДНХ в 12:00. В павильоне №19 состоятся встречи и лекции с общественными деятелями, учеными, спортсменами, военными и военными корреспондентами.

В полдень также начнется четырехчасовой музыкальный марафон "Фанфары Победы – защитникам Отечества!" в Зале полководцев Музея Победы.

В 15:00 в Музее городского хозяйства Москвы начнется экскурсия "Тайны Вечного огня". В 18:00 на выставке "Россия" на площадке Москвы стартует праздничный концерт. Через час в музее славянской письменности "Слово" начнется бесплатная экскурсия "Великие мужи желают слово молвить", на которую нужно предварительно зарегистрироваться.

Другие музеи и парки тоже проведут экскурсии, марафоны и квесты. Например, в парках "Фили" и 50-летия Октября пройдут выступления духового военного оркестра "Модерн". В виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" все желающие смогут посмотреть тематическую онлайн-выставку от столичного Главархива.

Как отметят в Санкт-Петербурге

В разных районах Северной столицы страны пройдут различные мероприятия, концерты, встречи, выступления, беседы в честь Дня защитника Отечества. Программа начнется с зажжения факелов на Ростральных колоннах. В 10:00 ожидается церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы и к мемориальным комплексам в районах Петербурга.