17 подлодок за газировку «Пепси»: самая странная сделка в истории СССР

В 1989 году исполнительный директор PepsiCo Дональд Макинтош Кендалл получил от Советского Союза 17 субмарин. В ответ американский предприниматель передал Москве концентрат для производства газированного напитка «Пепси-Кола». Позже сделка была признана самой странной в истории СССР. Сам же Кендалл стал после этого остроумным шутником. Он неоднократно заявлял, что разоружает идеологического противника быстрее, нежели правительство Джорджа Буша-старшего.

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Взяли от жизни всё

Экономическое взаимодействие США и СССР активно начало развиваться после того как в 1959 году лидеры двух стран – Хрущёв и Эйзенхауэр – договорились о проведении выставок достижений двух стран. В тот же год в Нью-Йорке прошла советская выставка, а через некоторое время аналогичную возможность получили Соединённые Штаты в Москве. Так, в московском парке Сокольники советские граждане впервые смогли попробовать «Пепси-Колу». Этот газированный напиток стал первым в истории американским потребительским продуктом, который пустили на рынок СССР. В 1974 году в Новороссийске открылся завод по производству лимонада.

Кендалл же, впечатлённый успехом, в многочисленных интервью называл русских «надёжными и интересными партнёрами в бизнесе». Он также сообщил, что в обмен на концентрат PepsiCo получает от Москвы коньяк, водку и шампанское. Такой бартер открыл для американцев водку «Столичная», которая быстро на рынке заняла второе место, уступив по объëмам продаж только шведской Absolut.

Имидж – ничто

К 1989 году «Пепси» на советской земле выпускал уже 21 завод. Так как напиток пришёлся по вкусу жителям первого в мире социалистического государства, то его производство приходилось только наращивать. В итоге даже потребовалось за очередную партию сиропа отдать 17 старых субмарин, фрегат, крейсер и торпедоносец. В статье от 10 мая 1989 года «Soviets Buy American» журналистка «Нью-Йорк Таймс» Флора Льюис написала, что каждая из подлодок обошлась американцам всего лишь в 150 тысяч долларов. Впоследствии они были перепроданы компанией в качестве металлолома. Естественно, всё оружие, приборы и прочие уникальные детали с субмарин были предварительно сняты, поэтому в шутке Кендалла о разоружении только доля шутки.