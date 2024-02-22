Посчитано число сексистских, расистских и колониальных названий динозавров

Названия динозавров не должны отражать колониальную культуру, заявила палеобиолог из Университета Фридриха-Александра Эмма Данн в Германии. С предложением сделать практику по выбору имен для впервые обнаруженных ранее существовавших на Земле видов рептилий она выступила после анализа 1500 названий, пишет журнал Nature.

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Данн в группе с соавторами исследования хотели узнать, сколько усилий потребуется, чтобы разобраться с проблемными именами, которые они описывают как «источающие расизм, сексизм, названные в колониальном контексте или в честь противоречивых деятелей». Ученые нашли около 3% названий динозавров, которые кажутся им противоречивыми.

Авторы отмечают, что, в отличие от других научных дисциплин, таких как химия, в которой строгие правила регулируют название молекулы, зоологи имеют относительно полную свободу в присвоении названий новым видам. Обычно ученые, которые первыми публикуют работу об организме, могут выбрать его название с небольшими ограничениями. У палеонтологов таких ограничений нет. Данн сетует, что многие динозавры, обнаруженные во время серии экспедиций между 1908 и 1920 годом немецкими исследователями в Тендагуру в Танзании, которая тогда была частью Германской Восточной Африки, были названы в честь немецкого народа, а не местных участников экспедиции.

В Международной комиссии зоологической номенклатуры считают недопустимым переименовывать уже имеющиеся виды, заявил президент организации, систематик Музея естественной истории Дании в Копенгагене Томас Пейп.