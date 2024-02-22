История аферы: как русский предатель требовал от Японии деньги за измену в Порт-Артуре

В 1928 году в лондонском суде слушалось очень громкое дело: белоэмигрант Зелинский требовал у японцев выплатить обещанные ему деньги за то, что он в 1904 году предал своих товарищей по оружию и способствовал взятию крепости Порт-Артур.

История одного предательства

План был прост: японцы долго старались найти предателя, которой мог бы помочь им захватить неприступную крепость. И, в конце-концов, нашли аж троих: штабные офицеры Федоров, Ворский и Зелинский согласились передать врагу карту минных полей за огромную взятку в 138 млн йен.

Изначально предателей и японских агентов связывала только устная договоренность, а после окончания войны двое их них — Федоров и Ворский — отправились в Японию за наличными. Впрочем, денег им там не дали, а только выписали три странных векселя на 46 миллионов йен каждый. Для офицера Ворского, правда, в скором времени всякая потребность в деньгах отпала, так как он был загадочным образом убит во время поездки.

Дальше выжившие предатели долгое время пытались получить обещанные им миллионы, но сделать это им никак не удавалось. Швейцарский банк, в котором Зелинский хотел было получить средства, отказал на том основании, что офицер не мог предоставить оригинал заключенного договора.

Разбирательства длились много лет. К 1928 году, когда состоялось громкое слушание в лондонском суде, из всех трех бывших царских офицеров в живых остался только Зелинский, и он настойчиво требовал, чтобы ему выплатили деньги за много лет назад совершенное предательство. Так, во всяком случае, об этом рассказывала советская пресса.

История одной аферы

На самом деле, в русской истории нет абсолютно ни слова об офицере Зелинском — он не числится ни в каких официальных бумагах, нет его ни в наградных листах, ни в списках русского дворянства (а он, как утверждалось в статье, был самым настоящим графом). Почему так вышло?

Потому, скорее всего, что на самом деле такого человека никогда и не было. О нем лишь единожды упоминалось в разоблачительной статье советского журнала “Огонек”, где рассказывалось о возмутительном судилище в Лондоне.

Но, хоть офицера Зелинского никогда и не было, эта история все равно появилась не на пустом месте. Вероятно, прототипом предателя был известный аферист Игорь Талинский. Он прославился тем, что выдумал историю про предательство, подделал вексель и целых 17 лет беззаботно прожил в Лозанне.

Это была классическая афера: прикрываясь японским векселем, он спокойно брал в банках огромные суммы денег, а старые займы перекрывал новыми. Со временем, когда выяснилось, что долг достиг чрезвычайных размеров, и состоялся тот самый громкий суд в Лондоне, события которого были так сильно исказила советская пресса.

На самом деле внимание к процессу было приковано не из-за выдающегося цинизма бывшего офицера, а из-за невероятно авантюрного характера самой аферы.

У Талинского никогда не было настоящего бланка для изготовления векселя, а был только портрет японского генерала Ямагато, украденный когда-то у импресарио актрисы Сары Бернар. Каким-то непонятным образом аферист перенес подпись генерала с полотна на лист бумаги, на котором уже и написал сам вексель. Позже он добавил туда непонятно откуда взявшийся оттиск японской императорской печати.