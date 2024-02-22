Как на самом деле назывался первый советский стиральный порошок

Говорят, что первый синтетический стиральный порошок в СССР появился только в 1953 году. "Новость", так он назывался, производили на Казанском химическом комбинате. На самом деле первый стиральный порошок, который назвали "Стирпор" (сокращенно от "Стиральный Порошок") в Советском Союзе появился в Крыму в 1933 году. Он представлял собой смесь соды и других щелочей с молотым килом - особой крымской глиной.

© Крымское мыло. 1920-е годы

- Производившийся в Симферополе порошок был первым в СССР, он состоял только из отечественных компонентов, - рассказал доктор исторических наук, профессор Андрей Непомнящий - автор книги об известном гидрогеологе, приват-доценте Крымского университета Петре Двойченко.

Летом 1920 года в Крыму жил академик Владимир Вернадский, которого часто навещал Петр Двойченко, рассказал историк. Вечером за самоваром они обсуждали планы по изучению полезных ископаемых Крыма. Глина кил давно была известна на полуострове, в 1785 году Таврический вице-губернатор, ученый и путешественник Карл Габлиц писал: "В шести верстах от Инкермана... заслуживает примечания мыльная глина, которая татарскими и турецкими женщинами в банях для мытья головы употребляется и во множестве из Балуклавы в Константинополь отпускается".

Говорилось также о том, что крымский хан содержал свой гарем за деньги, получаемые от экспорта кила в Турцию. Это природное мыло было очень ценно для крымчан: оно не теряло своих моющих качеств и в соленой воде. Его название переводится как "шерсть", так как кил способен поглощать жиры и потому его с давних времен использовали для обезжиривания овечьей шерсти. Им интересовались естествоиспытатель Петр Паллас и академик Ферсман.

- Надо сказать, что все лето 1920 года Двойченко и Вернадский вдвоем исходили большую часть полуострова пешком, изучая различные ресурсы, в том числе минеральные, природные, - рассказал Андрей Непомнящий.

Ученые предложили делать из кила моющие средства и заключили договоры с местными кооперативами о производстве. Впоследствии в Симферополе появилось химическое предприятие, выпускавшее стиральный порошок из крымского кила.

Полуостров богат разными видами глин, но кил проходит лишь узкой полосой от Белогорска, через Симферополь и Бахчисарай и доходит до знаменитой Сапун-горы. Кстати, слово "сапун" переводится как "мыльная", так как именно на ней находились крупнейшие залежи кила.

Природное мыло было очень ценно для крымчан: оно не теряло своих моющих качеств в соленой воде

В 30-е годы в Симферополе появился ККК - КрымКилКомбинат на улице Севастопольской, где и производили, как стиральный порошок, так и средства для обезжиривания. Вместо мыла кил использовали в годы войны и после нее вплоть до 1948 года.

В Симферополе и сегодня много мест, связанных с Петром Двойченко. В городе он открыл естественно-исторический музей, там же ученый изучал гидрогеологию, и впоследствии вышло много его работ на эту тему. Книга профессора Непомнящего - "Жить сегодняшним днем" повествует о трудном пути ученого. При работе над ней историк много часов провел в архивах Академии наук РФ в Москве, обнаружил новые материалы в Дагестане.

Обертка и реклама мыла "Кил" - 1920-е годы