Опасная профессия: как звезды получают травмы на съемочной площадке

Часто актеры настолько стараются как можно лучше сыграть свою роль, что просто забывают об элементарной технике безопасности и том, что могут себе навредить не только на экране, но и в реальной жизни. В нашем обзоре вы найдете список самых популярных фильмов и сериалов, герои которых случайно получили травмы на съемочной площадке. Стоит отметить, что повреждения многих из них были достаточно серьезными, но работа над проектами все равно продолжалась.

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«Во все тяжкие»

Исполнитель роли Джесси Пинкмана актер Аарон Пол не зря получил столько наград за свою работу в сериале. В одной из сцен второго сезона «Во все тяжкие» актер настолько постарался, что даже заработал сотрясение мозга и оказался в больнице.

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Произошло это, когда герой Аарона Пола выбегал через дверь, скрываясь от полицейского. Как рассказывает сам актер, после этой сцены у него в глазах все потемнело и единственное, что он помнит — свет фонарика штатного медика и свою поездку в больницу.

«Ривердейл»

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На съемках сериала «Ривердейл» актер Кей Джей Апа умудрился сломать себе руку. Произошло это, когда он пробивал кулаком пенопласт, который позже при помощи специальных манипуляций превратили в лед. О своем переломе Кей Джей догадался не сразу. Актер рассказывает, что съемки проводились на сильном холоде, поэтому первое время он даже не чувствовал боли.

«Закон и порядок»

Звезда сериала «Закон и порядок» Маришка Харгитей перенесла коллапс легких прямо на съемочной площадке. Произошло это, когда актриса, выполняя один из трюков, неудачно приземлилась прямо на пол. Сначала Маришка ничего не почувствовала, но спустя некоторое время ее начала мучить сильная одышка. Тогда женщина обратилась к врачам, благодаря которым и узнала о своей травме.

«Остаться в живых»

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Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Остаться в живых» Терри О’Куинн случайно нанес травму своему коллеге по цеху Мэтью Фоксу. Вместо бутафорского ножа мужчина ударил его обычным, но, к счастью, пострадавший был в защитном костюме, что спасло его от серьезных, а может даже и трагических последствий.

«Декстер»

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Похожий случай произошел на съемках сериала «Декстер», когда актер Джимми Смитс едва не убил статиста, привязанного ко столу «классическим способом Декстера». Вместо бутафорского ножа Смитс случайно взял обычный и нанес удар в грудь. Именно многочисленные слои пленки спасли статиста от возможной гибели.

«Хорошая жена»

Актриса Кристин Ченоуэт появилась всего в двух эпизодах сериала «Хорошая жена», но даже так успела подвернуть свою жизнь опасности. Во время съемок одной из сцен на девушку упала осветительная арматура, в результате чего актриса получила серьезные повреждения, в том числе травму черепа. Кристин признается, что до сих пор ее периодически преследует боль в ребрах, хоть несчастный случай и произошел шесть лет назад.

«Друзья»

Кто бы мог подумать, что такой позитивный и веселый сериал, как «Друзья», тоже обернулся для одного из актеров травмой. На площадке пострадал исполнитель роли Джои, актер Мэтт ЛеБланк. При съемках сцены, где Чендлер и Джои сражаются за кресло, актер вывихнул себе плечо, неуклюже приземлившись на руку. Сперва создатели сериала хотели вырезать этот момент, но затем все-таки вставили его в серию.

«Стрела»

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Актер Стивен Амелл чуть не сломал себе нос, когда во время съемок пятого сезона «Стрелы» его ударили ногой. Все дело в том, что большинство трюков мужчина выполняет сам, поэтому очередная драка в сериале обернулась для него травмой.

«Сверхестественное»

Актер Джаред Падалеки сломал запястье на съемках второго сезона сериала «Сверхестественное». Чтобы как-то скрыть травму, авторы сериала дописали сцену, где его герой якобы борется с демоном и ломает руку.

«Игры престолов»

Рори Макканн повредил колено на съемках шестой серии седьмого сезона «Игры престолов», когда нес на себе раненого персонажа. Изначально Рори носил на плечах манекен, но когда того не оказалось на площадке, ему пришлось нести настоящего парня, который явно весил больше тряпичной куклы.

«Готэм»

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Бен Маккензи едва не получил серьезную травму во время съемок одной из сцен для сериала «Готэм». По словам актера, он «случайно протаранил бетонную стену». К счастью, все обошлось.

«Охотник на лис»

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А вот Ченнингу Татуму повезло гораздо меньше. На съемках фильма «Охотник на лис» актеру предстояла сложная сцена в ванной, где его герой разбивает головой зеркало. От услуг каскадера Татум отказался, поэтому лично пробил не только зеркало, но еще и стену, на которой оно висело.

«Властелин колец. Две башни»

Многие помнят сцену из «Властелина колец», где Арагорн пинает ногой шлем в сторону камеры. Актер Вигго Мортенсен, который и исполнял роль этого персонажа, говорит, что сделать хороший бросок удалось только с пятого дубля. Возможно, потребовалось бы еще больше попыток, но Мортенсен так старался, что даже сломал два пальца на ноге. Режиссер был приятно удивлен импровизации Вигго на площадке.

«Когда он пнул шлем, то издал такой вопль, что я подумал „Вот это круто!“. Позже выяснилось, что он кричал от боли. Это был самый лучший дубль, мы добавили его в фильм».

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«Джанго освобожденный»

Запоминающаяся сцена из фильма «Джанго освобожденный», где Леонардо Ди Каприо приходит в ярость, бьет по столу и разбивает рядом стоящий бокал, далась актеру очень нелегко. Режиссер рассказал, что по сценарию разбитого бокала не было, и это произошло совершенно случайно. «Несмотря на раны, он продолжал читать монолог, оставаясь в образе. Это было просто великолепно!»

«Готика»

На съемках психологического триллера «Готика» актриса Холли Берри сломала руку, из-за чего работу над фильмом пришлось перенести на два месяца. Произошло это по вине Роберта Дауни младшего, который не рассчитал силы при съемках сцены их борьбы.

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«Дневники вампиров»

Ну и напоследок, пожалуй, самая неординарная травма на съемочной площадке.

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