На Алтае книгу об истории солдатского быта номинировали на издание года

Книга "Повседневная жизнь нижних воинских чинов Западной Сибири во второй половине XIX - начале XX века" Ю. М. Гончарова и С. В. Скобликова вошла в число номинантов конкурса "Издано на Алтае". Исследование ученых Алтайского госуниверситета о том, как жили простые солдаты в сибирской глубинке, неслучайно номинировано на звание лучшего регионального издания 2023 года. Книга хоть и научная, но читается почти как историческая беллетристика - она рассказывает о суровом солдатском быте, военной реформе, "дядьках"-воспитателях, полевых "самоварах" и шпицрутенах вне очереди.

© 0Российская Газета

- Мы посвятили издание памяти воинов-сибиряков, в разные периоды истории защищавших Отечество, - рассказал один из авторов издания профессор АлтГУ, доктор исторических наук Юрий Гончаров. - Исследование заняло больше десяти лет, его публикацию мы ни к какой дате не приурочили. Просто так совпало, что книга вышла в период очередного всплеска интереса к нашей армии.

Вообще военная история у нас в стране хорошо изучена, но только не солдатский быт, да к тому же в мирное время. Поэтому мы и занялись этой темой. Фактуру собирали по крупицам из воспоминаний бывших военных, офицеров, служивших в Сибири и их современников. Многое о казарменной жизни тех лет нашли в мемуарах офицера Генерального штаба Евгения Александровича Никольского "Записки о прошлом" и генерала Антона Ивановича Деникина "Старая армия", а также в воспоминаниях Владимира Алексеевича Гиляровского "Мои скитания. Повесть бродяжной жизни".

Интерес к солдатскому быту Юрий Михайлович объясняет прежде всего своей научной специализацией. Он уже больше 30 лет изучает историю сословий в сибирских городах. А в середине XIX века до 20-30 процентов населения в них составляли как раз солдаты и члены их семей.

Такой большой процент был связан с действовавшим в России на протяжении более полутора веков (с 1705 по 1874 годы) рекрутским набором. До 1793 года военная служба была пожизненной, затем ее ограничили 25 годами, с 1834-го - 20 годами, а с 1855-го - 12. Из-за такого большого срока службы люди утрачивали связь со своим прежним сословием, входили в состав воинского сословия и этот статус передавали жене и детям.

- Мы изучили жизнь солдат как раз в период реформ и перехода от рекрутского набора к всеобщей воинской повинности, - отметил ученый. - Рекрутчину в России всегда воспринимали как беду. Из-за тяжелых условий военного быта солдатская служба считалась не священной обязанностью, а наказанием. В солдаты старались отдать самых "проблемных" и неблагонадежных, что, конечно, не лучшим образом сказывалось на боеспособности армии. Это подтвердило и поражение в Крымской войне 1853-1856 годов.

Реформа 1874 года ввела в России всеобщую воинскую повинность. Срок службы стал зависеть от образовательного ценза: неграмотные служили шесть лет, с высшим образованием - полгода-год. После армии мужчины стали возвращаться к своей привычной жизни, в свои сословия. Изменилось и отношение к службе, о чем свидетельствует популярная в конце 1870-х годов пословица: "На службу не набивайся, от службы не уклоняйся".

С введением всеобщей воинской повинности солдатское сословие в сибирских городах постепенно исчезает и к концу XIX века вообще перестает существовать. Остается регулярная армия. Жизнь в казармах тоже меняется. Еще с середины 1850-х годов начинают внедрять новое вооружение, обмундирование, форму, снабжение.

Например, до реформы солдаты никогда не снабжались постельным бельем. Они спали на дощатых нарах на соломенных тюфяках и подушках, укрывались зачастую шинелью. Только после Русско-японской войны 1904-1906 годов появляется постельное белье, да и целом улучшается быт.

В начале XX века в тех городах, где стояли гарнизоны, строят военные городки, где кроме солдатских казарм были жилые дома для офицеров, мастерские, конюшни, церковь. В Барнауле, например, до сих пор сохранились почти все кирпичные здания такого городка (сейчас здесь размещается юридический институт МВД - прим. ред.). Подобные комплексы были и в Новониколаевске (ныне Новосибирск), Омске, Томске. В Новосибирске и Томске тоже сохранились отдельные здания.

С начала XX века стали строить в воинских частях солдатские бани и впервые появились столовые, а также передвижные полевые кухни, получившие называние "самовар". До этого питались артельным способом: в подразделении выбирали артельного, который получал продукты, деньги на специи и приправы, и солдаты сами готовили себе пищу.

Обложка книги имитирует ткань солдатской шинели, ее украшает нагрудный полковой знак Томского полка, которым награждались офицеры и унтер-офицеры.

Еще со второй половины XIX века там, где стояли гарнизоны, обязательно оборудовали воинские госпитали. Они зачастую были единственными медицинскими учреждениями в небольших городах, сельской местности, где наравне с военнослужащими принимали и простых горожан и сельчан.

- Социальную роль армии в пореформенное время трудно переоценить, - подчеркивает Юрий Гончаров. - Это не только вклад в развитие системы медицинского обслуживания, но и борьба с неграмотностью. Переход на всеобщую воинскую повинность стал толчком для развития образования. Ведь введение образовательного ценза было нацелено на то, чтобы малограмотные за несколько лет службы получили хотя бы начальное образование, а те, кто закончил училище или гимназию могли продолжить обучение и стать унтер-офицерами.

Для Западной Сибири это было особенно важно. В сибирских губерниях в те времена было самое неграмотное население,поскольку сюда стекалось много переселенцев и им было не до обучения детей. В результате большинство призывников из Сибири шли в армию необразованными. А здесь их учили читать, писать, давали основы правопорядка и истории страны. Кроме унтер-офицеров этим занимались так называемые "дядьки" - старослужащие, которые обучали новобранцев не только армейской науке, но и грамоте. На мой взгляд очень действенный институт воспитателей.

Реформа 1874 года облегчила жизнь солдат не только в быту. В начале XX в армии наконец-то отменили телесные наказания. Кроме гауптвахты и нарядов вне очереди, которые сохранились до сих пор, были в ходу удары шпицрутенами и палками за тяжкие провинности. А вот "дедовщина" продолжала процветать. Те же "дядьки" нещадно гоняли новобранцев. "Но "дедовщина" пошла не с института "дядек", она была во все времена. Такие неуставные отношения есть во всех армиях только называются по-разному", - говорят ученые.