Неандертальцы десятки тысяч лет назад использовали многокомпонентный клей

Неандертальцы начали первыми в Европе применять многокомпонентный клей для орудий труда. Возраст этих инструментов примерно 40 000 — 120 000 лет. Открытие сделали ученые из США и Германии.

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«Инструменты, которые удивительно хорошо сохранились, демонстрируют техническое решение, которое во многом похоже на образцы орудий, изготовленных ранними современными людьми в Африке. Но технология изготовление подразумевает неандертальскую технологию», — говорится в сообщении Нью-Йоркского университета (США).

Предметы, на которых обнаружили следы клея, были найдены в пещере Ле-Мустье во Франции и хранились в музейной коллекции в Берлине с 1960-х годов. Каменные орудия относятся к мустьерскому периоду, который длился в период от 120 000 до 40 000 лет назад.

Ранее их подробно не обследовали, но ученые обратили на них внимание во время переучета экспонатов. Исследователей привлекли следы смеси, содержавшей охру и битум, на нескольких каменных орудиях: скребках, отщепах и лезвиях.

Охра — это природный пигмент, получаемый с помощью глины; такую краску использовали, в том числе, для создания наскальных рисунков. Битум сейчас является компонентом асфальта, но древние люди могли получить его из сырой нефти, а также просто из почвы, в которой он иногда встречается.

«Мы были удивлены тем, что содержание охры составило более 50%. Дело в том, что чистый битум, подсушенный на солнце, можно использовать в качестве клея, но он теряет эти свойства при добавлении такого большого количества охры», — говорит Патрик Шмидт из отдела ранней предыстории и четвертичной экологии Тюбингенского университета (Германия).

Но в итоге странная концентрация получила вполне логичное объяснение: этим клеем нужно было не скреплять что-то, а обмазывать ту часть инструмента, где его предполагалось держать рукой. Получалась масса, в которой крепко держалась каменная часть орудия, но которая не липла к рукам. Это подтверждается, в том числе, микроскопическим исследованием следов износа.

И битум, и охра теоретически были доступны людям в регионе около Ле-Мустье, но их пришлось бы собирать из отдаленных мест. А значит, это требовало больших усилий, планирования и целенаправленного подхода.

«Использование клеев с несколькими компонентами ранее было обнаружено у ранних Homo sapiens, нашего биологического вида, в Африке. Но не у ранних неандертальцев в Европе. В целом, разработка клеев и их использование в производстве инструментов считается одним из лучших материальных свидетельств культурной эволюции и когнитивных способностей древних людей», — отмечается в сообщении.

Более того, подчеркивают ученые, такое приспособление говорит о том, что в мозге неандертальцев, вероятно, происходили умственные процессы, похожие на те, что были у Homo sapiens. То есть, открытие орудий с клеем позволяют предположить, что неандертальцы имели более высокий уровень познания мира и культурного развития, чем считалось ранее.