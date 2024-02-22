«Оценки расходятся». Почему в США засомневались насчет ядерного оружия РФ в космосе

США оказались не уверены насчет разработки Россией противоспутникового ядерного оружия. Мнения в американской разведке расходятся, но госсекретарь Энтони Блинкен уже предупредил Китай и Индию о возможных угрозах их спутникам. В Вашингтоне считают, что Россия может запустить оружие в космос уже в этом году. Но допускают, что это может быть муляж.

США сомневаются в результатах анализа данных о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе для ударов по спутникам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Два собеседника издания рассказали, что президент России Владимир Путин может рассматривать нарушение работы спутников как новое средство сдерживания, даже если это создаст риски для самих же российских аппаратов. По информации источников, знакомых с письмом США союзникам, в начале 2022 года Москва могла испытать такую систему, но разведывательные агентства США сомневаются в ее подлинности.

«Теперь эти агентства разделились в своей оценке того, что произойдет дальше. Некоторые считают, что господин Путин может запустить муляж оружия, чтобы заставить гадать, настоящее оно или фальшивое», — пишет NYT.

Издание отмечает, что США тем не менее обеспокоены вероятным размещением Россией ядерного оружия в космосе. Госсекретарь Энтони Блинкен уже предупредил Китай и Индию о потенциальных угрозах их спутникам. Также Вашингтон проинформировал своих союзников о возможном запуске оружия Россией уже в этом году.

Угроза нацбезопасности США

В феврале сразу несколько изданий — The Washington Post, ABC и CNN — со ссылкой на данные американской разведки сообщили, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе для его использования против спутников.

Эта информация была передана в конгресс и ключевым союзникам США, причем некоторые члены конгресса заявили, что данные настолько значимы, что их следует обнародовать.

15 февраля в ходе брифинга в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби заявил, что Россия работает над созданием противоспутникового оружия. Он отметил, что данное оружие пока не развернуто и поэтому «непосредственной угрозы чьей-либо безопасности нет».

Прямой диалог

Во время брифинга Кирби сообщил, что на фоне полученных данных о российском оружии президент США Джо Байден распорядился начать прямые переговоры с Россией.

«Мы не говорим об оружии, которым можно атаковать людей или которым можно причинить физические разрушения на Земле. <...> Они все еще разрабатывают эту возможность. Мы все еще анализируем имеющуюся для этого информацию», — сказал тогда он.

Кирби также рассказал, что Вашингтон уже связался с российской стороной, но конкретных дат для переговоров пока не намечено.

Позиция России

20 февраля президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу впервые прокомментировал тему ядерного оружия в космосе.

«Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. <...> Наоборот, призываем соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, и предлагали многократно усилить эту совместную работу», — сказал он во время встречи.

В свою очередь, Шойгу заявил, что Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе, таких проектов у России нет. По мнению главы оборонного ведомства, есть две причины, по которым власти США «подняли шум» по поводу якобы вынашиваемых Россией планов выведения в космос противоспутникового оружия с ядерными элементами.

«Первое — это напугать сенаторов и конгрессменов для того, чтобы продвинуть и продавить выделение тех средств, которые якобы будут направлены не просто для Украины, а для того, чтобы противостоять России и нанести ей стратегическое поражение. Но и второе — это ситуация, в которой они хотели бы, на наш взгляд, возобновить или подвигнуть нас, может быть, так неуклюже к диалогу по стратстабильности», — отметил он.

В конце января Bloomberg сообщил о докладе Космических сил США, в котором говорилось о потенциальных угрозах, исходящих от России и Китая. В нем отмечалось, что обе страны активно разрабатывают и испытывают противоспутниковое оружие.