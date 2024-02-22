Триумф Загитовой и трагедия Медведевой. Олимпийская схватка, перевернувшая фигурное катание

21 февраля 2018 года в фигурном катании произошло событие, которое стало предвестником многих изменений в женской одиночке. На льду в Корее должна была решиться судьба золотой олимпийской медали в личном первенстве. Алина Загитова, после того как получила такие же оценки за произвольную программу, что и Евгения Медведева, стала чемпионкой Игр-2018 только благодаря небольшому отрыву в короткой. Обе смогли не только поразить мир сложнейшими элементами, из-за которых позже пришлось даже поменять правила, но и рассказали невероятные истории.

Короткие программы у спортсменок были сильные, наполненные смыслом и очень разные.

У Евгении была композиция «Ноктюрн» Шопена в исполнении Джошуа Белла. Фигуристка представляла на льду образ, в который вложена очень трагичная идея: за три минуты необходимо было пережить состояние клинической смерти. В начале постановки слышится сердцебиение, которое останавливается, и тут происходит история.

В первой части программы стояли вращение и дорожка шагов. После этого можно было услышать, как героиню пытаются вернуть из мертвого состояния. Тут уже необходимо было исполнять серию прыжков, а в финале сердцебиение вновь ощущается, что знаменует собой счастливую концовку трёхминутной истории.

Многие выделили лёгкость, которую привнесла фигуристка в свой прокат, несмотря на то что тема очень тяжёлая для исполнения. В результате от программы появляется какой-то волшебный дуализм. Медведевой после выступления удалось побить собственный рекорд – 81,61 балла.

Однако этой лиричной истории противостоял «Чёрный лебедь» Алины Загитовой. Эта постановка, составленная из нарезки музыки Петра Чайковского и фильма «Лунный свет», представляет то чёрного, то белого лебедя, который пытается найти гармонию в себе и в своем внутреннем мире. Чёткие движения и задумка, которую демонстрирует спортсменка, и даже элементы во второй части программы оправданы сюжетом, который представляет такая юная фигуристка. За своё выступление Алина набрала рекордные 82,92 балла, побив через 20 минут рекорд Евгении.

Несмотря на две абсолютно разные короткие, всё должно было решаться в день произвольной, где были представлены также две противоположные постановки: драматичная «Анна Каренина» от Медведевой и радостная Китри из балета «Дон Кихот» в исполнении Загитовой.

Медведева рассказала дикую историю. Женя, что это было?

Медведева представила на льду настоящую драму. Тяжёлая для многих тема в совокупности со слезами фигуристки в конце – всё это оказывало сильное воздействие на общее восприятие программы. Это выступление стало олицетворением сильного и трагичного крика Евгении. Сама постановка продумана с точки зрения сюжета до мелочей: первая встреча, поезд, бал и снова поезд. Спортсменка своим выступлением предоставила многим возможность прожить эту историю.

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А перед Медведевой на льду была представлена абсолютно другая тема: заводная и яркая Загитова. Тогда же из-за программы Алины и произошёл скандал: другая фигуристка Эшли Вагнер утверждала, что эта постановка не про фигурное катание из-за перенесения всех технических элементов во вторую часть программы.

Казалось бы, постановка выглядит неравномерно собранной, однако музыкальная композиция спасает всё выступление. Под ускоренный ритм элементы выглядят гармонично. Если учесть то, что Загитова катала свою программу уже второй сезон, то понимание постановки у неё было идеальное. В свою очередь, Медведева на открытых прокатах сборной России в начале предолимпийского сезона выступала ещё с другой программой: «Январские звёзды», которые поставил спортсменке Илья Авербух, сменились на «Анну Каренину» до этапов Гран-при.

Олимпиада в Пхёнчхане вошла в историю не только как день, когда выиграла Загитова, но и как день, когда проиграла Медведева. Евгения упорно два с половиной сезона шла к своей олимпийской мечте, но оступилась в самый решающий момент. Уже в «кисс энд край» на Играх 2018 года она осознала, что это была её последняя возможность выиграть золото. От того последняя и проливала такие горькие слёзы разочарования, которые запомнят все болельщики фигурного катания.