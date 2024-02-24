Народные приметы на 25 февраля

Православная церковь 25 февраля чтит память митрополита Алексия. В народе отмечается Алексеев день, или День Мелетея и Алексея.
Что нельзя делать в грядущее воскресенье?
Рассказывать свои сны. Считалось, что если ими поделиться, то сновидца ждут неудачи в делах;
Надевать старые вещи, иначе о себе могут снова напомнить прошлые проблемы и неприятности;
Приниматься за новые дела — они закончатся полным провалом.
Приметы погоды:
- Если днём холодно — март будет тёплым, и весна рано придёт;
- Звёзды на небе красноватого оттенка — будет вьюга днём;
- Ночью иней на стёклах — будет резкая смена погоды;
- Вьюга в этот день обещала дождливое лето;
- Если день был холодным и сухим — август будет жарким.