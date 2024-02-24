Народные приметы на 25 февраля

Православная церковь 25 февраля чтит память митрополита Алексия. В народе отмечается Алексеев день, или День Мелетея и Алексея.

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Что нельзя делать в грядущее воскресенье?

Рассказывать свои сны. Считалось, что если ими поделиться, то сновидца ждут неудачи в делах;

Надевать старые вещи, иначе о себе могут снова напомнить прошлые проблемы и неприятности;

Приниматься за новые дела — они закончатся полным провалом.

Приметы погоды: