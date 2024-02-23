Какие слова Камиллы, сказанные королю Карлу III 53 года назад, привели к их роману

Грязные разговорчики, не секрет, излюбленное занятие монаршьей парочки. Елизавета II за то и не любила невестку, что та дама чересчур раскрепощенная, а ее образ плохо клеится с королевскими устоями. Тем не менее Карл III свой выбор сделал, а народ в открытую называл Камиллу той, кто «оседлал волну сексуальной революции». Примечательно, что будущая королева-консорт довольно грязно пофлиртовала с наследником престола в первую же секунду знакомства.

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Считается, что будущие любовники познакомились на матче по поло примерно в середине 1971 года — тогда Карл еще не был женат на принцессе Диане. Без капли стеснения Камилла выдала:

«Ты знаешь, что моя прабабушка была любовницей твоего прапрадеда? Не хочешь повторить?» Эта острота, пишет The Mirror со ссылкой на источник, тогда и покорила Карла. Согласны, такое не забудешь.

Принц, к слову, уже тогда рассматривал Камиллу в качестве будущей супруги, однако королева была против. Спустя годы, когда стало понятно, что парочке суждено быть вместе, двоюродная сестра Карла говорила, что им стоило пожениться еще тогда.

«Они идеально подходят друг другу. Мы знаем это сейчас», — цитирует ее издание.