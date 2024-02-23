Рыбу – предвестницу катастроф поймали в Таиланде

Рыбаки поймали в Таиланде трехметрового сельдяного короля, который, согласно поверьям, предвещает стихийные бедствия.

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Это уже вторая так называемая «рыба-землетрясение», найденная у берегов Андаманского моря. После проведения исследований оба морских обитателя будут выставлены в местном музее.

Первого сельдяного короля длиной 11 метров поймали в январе у берегов таиландской провинции Сатун. По словам рыбаков, они встретили его на небольшой глубине, что является большой редкостью, поскольку сельдяные короли почти никогда не поднимаются на поверхность, сообщает Metro.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб на Земле. Он имеет длинное змееобразное тело и обитает на глубине до 500-700 метров.