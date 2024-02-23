Как и когда появилась «полосатая палочка» ГИБДД

Государственная автомобильная инспекция была образована в 1936 году, цель ее создания заключалась в регулировке дорожного движения.

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Появление первого жезла уходит корнями в начало 1900-х годов, он был создан еще во времена царской России, когда легковые автомобили очень сильно отличались от современных.

Первое упоминание об использовании жезла появилось в 1907 году, когда градоначальник Санкт-Петербурга издал указ, согласно которому, регулировщики должны были использовать трость белого цвета, изготовленную из дерева, для регулировки дорожного движения.

В 1922 году жезл был уменьшен, цвет с белого был заменен на красный, с желтой рукояткой.

Очередное изменение пришлось на 1933 год, было приято решение об упразднении жезла, а сигналы регулировщики подавали с помощью рук.

Спустя шесть лет, в 1939 году, трость, для регулировки была снова введена в обиход, теперь она имела сочетания черного и белого цветов. Цвет был выбран исходя из цветовой гаммы светофоров, которые устанавливались в 30-е годы, они имели только два цвета черный и белый.

Существует еще одно мнение, почему жезл получил черно-белую окраску. Все дело в том, что таможенные и пограничные посты также имели сочетания черного и белого цветом. Для приведения к единому стандарту государственных служб было принято решение использовать данные цвета.

Современный полицейский жезл изготавливается из пластика и приведен к единому государственному стандарту, при этом первые трости, применяемые для регулировки дорожного движения, изготавливались из дерева и были значительно тяжелее современных.