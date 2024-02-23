23 февраля: почему этот праздник в СССР был рабочим днем

День защитника Отечества прошел в нашей стране большой путь от годовщины победы первых красноармейских отрядов над германскими войсками на полях Первой мировой до праздника, с которым поздравляют не только мужчин, но и женщин.

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Трансформация праздника

Официальная дата Дня защитника Отечества была установлена в России 28 января 1922 года Президиумом ВЦИК РСФСР. Событие было приурочено к 4-й годовщине создания Рабоче-крестьянской Красной армии. В тексте директивы сообщалось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии — 23 февраля».

Хотя сам документ о формировании Красной Армии появился 2 февраля 1918 года пункты записи добровольцев начали свою работу лишь в конце февраля. 18 февраля Совет Народных Комиссаров РСФСР в связи с начавшимся германским наступлением издал декрет «Социалистическое отечество в опасности», а 23 февраля появилось «Воззвание военного главнокомандующего», опубликованное от имени первого Народного комиссара Советской России по военным делам Николая Крыленко, которое заканчивалось словами: «Все к оружию!». После этого события и началась запись в новую армию солдат-добровольцев, из которых формировали красноармейские роты и полки.

По словам историка Александра Мясникова, поначалу ни о каком праздновании в феврале речь не шла. 10 января 1919 года председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский направил в президиум ВЦИК предложение отпраздновать годовщину создания Красной Армии 28 января: дата была выбрана в соответствии с днем публикации Декрета. Однако ВЦИК получил заявку с опозданием, и решение так и не было принято.

И только в 1922 году, говорит Мясников, появилась идея приурочить день Красной Армии к празднику Красного Подарка, который должен был проводиться 16 февраля с целью сбора материальных и денежных средств для РККА. Так как ближайшее воскресенье выпало на 23 февраля, то и было принято решение отмечать праздник Красной Армии в этот день.

Одно из самых грандиозных празднований было в 1923 году. Тогда же и появилась формулировка, что в этот день 23 февраля 1918 года под Псковом и Нарвой были разбиты кайзеровские войска. Часть историков говорит, что никакой победы над германскими войсками не было: они спокойно вошли в Нарву и Псков. И действительно, крупных побед 23-го числа в архивах не зафиксировано. Другие утверждают, что боевые действия велись ожесточенные. Так Александр Черепанов, непосредственный участник сражений, в книге «В боях рожденная» рассказывал, как красноармейцам удалось остановить продвижения врага. Интересно, что версию праздника, приуроченного к победе над немецкими войсками в 1918 году, поддерживал Сталин.

И женский тоже

С 1946 года праздник 23 февраля был переименован в «День Советской армии», с 1949 года вплоть до распада СССР он отмечался под названием «День Советской армии и Военно-морского флота». Все это время 23 февраля являлось рабочим днем если он не выпадал на субботу или воскресенье. Выходным он был лишь для военнослужащих. В этот день проходили торжественные заседания с участием Политбюро, а также массовые торжественные мероприятия и концерты в городах и селах Советского Союза.

С 1991 года появляется привычная сегодня формулировка – «День защитника Отечества». С 1995 года он стал еще и Днем воинской славы России. Постепенно 23 февраля все больше стал восприниматься как мужской праздник: поздравления адресуются даже тем, кто не проходил срочную службу в армии. Помимо взрослого населения, поздравляют мальчиков как будущих защитников Отечества. В последние годы все активнее поздравления принимают и женщины, чья профессия связана с Вооруженными силами России.

В 2002 Госдума РФ принимает постановление, согласно которому «День защитника Отечества» празднуется как нерабочий день. Уже традиционной становится церемония возложения венков к могиле Неизвестного Солдата. В городских парках проводятся тематические конкурсы и соревнования, играют военные оркестры, а вечером все ожидают салют.

Помимо России 23 февраля День защитника Отечества отмечает и ряд стран бывшего СССР: Беларусь, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан, Армения, Эстония, Латвия. Однако эта памятная дата дорога преимущественно русскоязычному населению перечисленных государств. На Украине до Евромайдана также праздновали День защитника Отечества 23 февраля. Однако после всем известных событий президент Петр Порошенко перенес этот праздник на 14 октября, совместив с годовщиной Украинской повстанческой армии.