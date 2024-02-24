Как китайцы отмечают красочный Праздник фонарей

Праздник приходится на 15-й день после наступления Нового года по лунному календарю, и связан он также с луной - это первое полнолуние года по традиционному летоисчислению. Отсюда и китайское название праздника - юаньсяо, что можно перевести как "начальная ночь". Так же называется и особое праздничное кушанье (в некоторых частях страны его называют не юаньсяо, а танъюань), которое представляет собой круглые шарики из клейкого риса с разнообразными начинками - пастой из тертых фруктов, бобов, мяса, орехов. Эти колобки символизируют не только полное ночное светило, но и полноту жизни, пожелание полного достатка.