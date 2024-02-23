Двойные фамилии: почему они были только у русских дворян

Фамилии могут очень многое рассказать о происхождении человека. Благодаря им становится ясно, откуда были предки, к какому сословию и национальности принадлежали, какого вероисповедания придерживались.

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Двойные фамилии у русских дворян

Вообще фамилия сама по себе — это изначально аристократический, дворянский атрибут. Основная масса крестьян фамилии получила уже после отмены крепостного права. Если говорить именно о двойных фамилиях, то было несколько основных способов их формирования: с целью сохранить угасающий род, для отличия от однофамильца, за особые заслуги или же это был просто творческий псевдоним, “прилипший” к настоящему имени дворянина.

Виды двойных фамилий

Двойные фамилии были особенно распространены среди представителей творческих профессий, таких как писатели, художники и композиторы. Многие литераторы использовали псевдонимы. Например, Михаил Евграфович Салтыков издавался под именем Николая Щедрина. Псевдоним к своей настоящей фамилии он добавит уже позднее. Павел Иванович Мельников писал под псевдонимом Андрей Печерский и впоследствии стал известен как Мельников-Печерский. Иногда вторая часть фамилии была прозвищем. Например, Василий Павлович Соловьев-Седой стал известен под этой двойной фамилией благодаря своим светлым волосам, за которые ему дали прозвище "Седой".

Полное право пользоваться двойной фамилией было у Александра Суворова. За победу над большой турецкой армией на реке Рымник он был удостоен графского титула с наименованием “Рымникский”. Таким образом, у великого полководца была возможность вполне официально именоваться Суворов-Рымникский, но он этого никогда не делал.

В некоторых случаях двойная фамилия была нужна только затем, чтобы отличать одну ветвь дворянского рода от другой, родственной. Так, например, появилась одна из наиболее известных дворянских фамилий, памятная русскому человеку еще со школьной скамьи. Речь, конечно, идет о фамилии декабриста Муравьева-Апостола. Род Муравьевых древний и очень большой. Поэтому, чтобы во всех них не запутаться, были введены уточняющие фамилии-прозвища. Так появились Муравьевы-Уральские, Муравьевы-Амурские и, в том числе, Муравьевы-Апостолы.

Иногда двойная фамилия возникала из-за того, что угасал старинный род. Например, остался последний представитель дворянской фамилии — девушка. Потенциально, если будет дано и одобрено соответствующее прошение, то ее муж, либо их совместные дети, могут получить ее фамилию.

Такой способ формирования фамилии иногда приводил к абсурдным ситуациям. Так, например, князь Шаховский женился на девушке из угасающего рода Глебовых-Стрешневых. Тесть, не желая быть свидетелем смерти своей фамилии, упросил князя взять себе фамилию жены. И так получилось, что этот русский аристократ стал носителем редчайшей тройной фамилии. И стал называться князь Шаховской-Глебов-Стрешнев.

Двойные фамилии у простолюдинов

Впрочем, если у человека двойная фамилия, не спешите записывать его в потомки дворян.

В XIX веке русский писатель Евгений Карнович объяснил широкое распространение двойных фамилий на Руси и в Малороссии тем, что личные прозвища часто смешивались с родовыми, которые доставались по наследству. Это помогало уточнить, о каком человеке идет речь. Например, фамилия Малой-Федосевич могла обозначать, что человек по кличке Малой происходит из рода Федосевичей, вероятно, от предка по имени Федосей.