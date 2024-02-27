«Ушли, как от пустого места»: царизм в России отменил депутат Бубликов

Во всех изданиях по истории Февральской революции в России подробно говорится о событиях в Петрограде и Ставке в Могилёве. А что происходило до 23 февраля (8 марта, далее все даты по старому стилю) по России?

© ТАСС // Солдаты на Страстной площади, 1917

Да, ничего! С убийства Распутина 17 декабря 1916 г. по всей стране пошёл обратный отсчёт времени. Но когда грянет взрыв, никто не знал.

Царская цензура не пропускала информацию о забастовках и хлебных бунтах в Петрограде, а Россия сидела на чемоданах и ждала.

Революция в провинции началась по телеграмме, отправленной 28 февраля депутатом Государственной Думы от партии прогрессистов Александром Бубликовым. Он собрал три десятка революционных солдат, захватил здание Министерства путей сообщения и по ведомственному телеграфу оповестил Россию о революции.

В Москве 28 февраля получили сразу две телеграммы – Бубликова, а также фактического главнокомандующего армией Михаила Алексеева. Последняя была секретной и предназначалась только командующему Московским военным округом генералу Иосифу Мрозовскому.

Он был наделён чрезвычайными полномочиями. По приказу Ставки Москва объявлялась на осадном положении, митинги и демонстрации запрещались. Но было уже поздно. В ответной телеграмме в Ставку Мрозовский сообщал, что, несмотря на сохранявшее вплоть до 27 февраля спокойствие в городе, к полудню 28 февраля бастовали уже все заводы, обезоруживались одиночные городовые, начался многотысячный митинг у Городской Думы.

28-го около полуночи произошло столкновение 1-й артиллерийской бригады, направлявшейся к Городской Думе, с двумя взводами жандармов. До стрельбы дело не дошло, закончилось банальной дракой.

Утром улицы Москвы стали заполняться рабочими, покинувшими цеха и предместья. Демонстранты с красными знамёнами и пением революционных песен стягивались к центру города. В районе Яузского моста шествие рабочих было остановлено полицией. Помощника пристава, убившего во время попыток разогнать демонстрантов молодого рабочего Иллариона Астахова, демонстранты сбросили в Яузу. Полицейский кордон был смят.

1 марта московский гарнизон полностью перешёл на сторону революции.

2 марта всё закончилось, в руках восставших оказались важнейшие объекты города: почта, телеграф, телефон, Кремль, арсенал, вокзалы, охранное отделение. Губернатор Никита Татищев и командующий округом Мрозовский были арестованы.

В декабре 1916-го состоялись перевыборы в Московскую Городскую Думу. Из 160 мест кадеты получили 149. 1 марта на основе Думы был создан Комитет общественных организаций Москвы. 4 марта возник Совет рабочих депутатов, подавляющее число членов которого были эсерами и меньшевиками.

В Нижнем местные депутаты встречали 1917 год вместе. Праздничный тост городского головы Дмитрия Сироткина прозвучал в зале Думы как мрачное предсказание: «Встречаем мы новый год с сердцем, полным печали, и чёрные мысли, как змеи, отравляют наше воображение».

О революции в Нижнем Новгороде, равно и в других городах, узнали из телеграммы Бубликова. Депутаты, заслушав информацию Сироткина о событиях в стране, аплодисментами приветствовали свержение самодержавия и образование Временного комитета Государственной Думы. Для управления городом 1 марта 1917 г. был сформирован Общественный комитет, а на Благовещенской площади (ныне пл. Минина и Пожарского) состоялся митинг, собравший до 30 тыс. горожан. Сироткин поздравил всех собравшихся с победой над «прогнившим самодержавием» и призвал поддержать решения Городской Думы. В тот же день, 1 марта, в Нижнем появился первый Совет рабочих депутатов.2 марта на сторону революции перешёл нижегородский гарнизон. Состоялся общий митинг, решивший разоружить полицию и арестовать представителей царской власти. Рабочие и солдаты направились в Кремль и к полицейским участкам. Были арестованы губернатор Гирс, вице-губернатор Ненароков, полицмейстер Цицерошин, прокурор Чернявский.

Параллельно с революционными органами власти – Советами, 2 марта создается исполком Нижегородской Городской Думы, который в дальнейшем стал именоваться Губернским исполнительным комитетом Временного правительства. Его возглавил Дмитрий Сироткин.

В Ташкенте о революции узнали опять-таки из телеграммы Бубликова. В тот же день туркестанский генерал-губернатор и командующий военным округом генерал от инфантерии Алексей Куропаткин выступил на офицерском собрании. На генерале был поношенный мундир с предусмотрительно срезанными с погон царскими вензелями.

«Теперь в России есть крепкая и законная власть... – сказал Куропаткин. – Теперь все в России должны признать эту новую власть и непоколебимо уважать её».

2 марта, когда ещё не было официально объявлено о формирова­нии Временного правительства в Петрограде, в Ташкенте состоя­лось собрание рабочих мастерских Центральной азиатской желез­ной дороги, на котором был создан первый Совет. 3 марта его представители вместе с уполномоченными других фабрик сформировали Совет рабочих депутатов Таш­кента. Этот орган, состоявший в основном из меньшевиков, выпустил обращение, в котором утверждал, что свои задачи он видит «в поддержании полного спокойствия в городе и предотвращении нежелательных выступлений».

5 марта был создан Исполнительный коми­тет из 19 членов. Туда вошли пять представителей Со­вета рабочих, два – от солдатского Совета, два – от старой Городской Думы, два – от Комитета старого города (сторонников автономии Туркестана Шура-и-Ислам), один – от адвокатуры, один – от учительской ассоциации, один – от врачей и ещё пятеро представителей других общественных организаций.

С согласия Куропаткина 6 марта старая полиция была распущена, ее начальник и еще пятеро высших чинов арестова­ны. Функции начальника полиции города были доверены чле­ну Исполнительного комитета адвокату Закаменному.

30-31 марта в Ташкенте произошёл военный переворот, а точнее, междусобойчик без стрельбы и даже без мордобоя. Был избран новый командующий военным округом полковник Черкес, а старый посажен под арест. 6 апреля генерала Куропаткина увезли в Петроград, где сразу по прибытии отпустили.

А в Петрограде был назначен комитет Временного правительства с функциями пра­вительства Туркестана. Из девяти членов пятеро были русскими (православными), а чет­веро – мусульманами. Власть комитета распространялась на пять областей края, а также на Хивинское и Бухарское ханства.

В конце февраля в очередной раз прервалась телеграфная связь Владивостока с центром, и весть об отречении Николая II от престола пришла в Приморье только 3 марта.

В тот же день состоялось торжественное заседание Владивостокской Городской Думы, на котором городской голова Ющенков доложил о событиях в Петрограде. Был избран Комитет общественной безопасности (КОБ) и принято воззвание от имени Гордумы, начинающееся словами: «Свершилось величайшее событие в жизни Русского народа. Над избавленной Россией восходит солнце свободы, правды и справедливости. Правительство, веками угнетавшее народ, отошло в вечность». Далее всех призывали сохранять спокойствие и работать во имя победы над Германией.

Дума выдвинула в состав КОБа 10 своих представителей. Также в него вошли представители торгово-промышленных объединений города, биржевого комитета, штаба войск гарнизона. Через несколько дней Владивостокский КОБ насчитывал порядка 200 человек.

Параллельно во Владивостоке создавались Советы депутатов. 3 марта по инициативе Общества народных чтений в Народном доме прошел митинг, на котором было решено образовать Совет рабочих депутатов. Избранная на митинге комиссия обратилась к коллективам предприятий и учреждений города с предложением выдвигать своих представителей. 4 марта во Владивостоке был избран первый Совет рабочих депутатов, в который вошли также делегаты от воинских частей армии и флота. Председателем президиума исполкома стал депутат от военных, большевик Самуил Гольдбрейх (в июне того же года он уже числился меньшевиком).

4 марта командующий Сибирской флотилией вице-адмирал Шульц направил телеграмму: «Председателю Государственной Думы. Петроград. Присоединение флотилии и порта к новому строю произошло без всяких инцидентов, о чём счастлив донести Вашему Превосходительству».

Телеграмма соответствовала истине. За исключением ареста нескольких офицеров, включая коменданта Владивостока, никаких эксцессов не наблюдалось. Впрочем, и арестованные были вскоре отпущены.

Итак, революция в феврале 1917 года произошла только в Ставке, Петрограде и Кронштадте. По всей же стране просто рухнули прогнившие декорации самодержавия, державшегося в ХХ веке на армии и непомерно раздутой полиции, широко использовавшей провокаторов от Азефа до Малиновского.

Обычно под революцией подразумевается силовая смена власти, но в российской провинции самодержавие никто не свергал. Просто все ждали его падения, и это произошло банально просто – самодержавие было отменено телеграммой Бубликова.

Царя никто не пытался защищать. Если и были какие мелкие эксцессы, то только из-за того, что полиция и воинские начальники даже не собирались защищать самодержавие, а лишь пытались обеспечить общественный порядок во вверенных им городах. В Москве, Нижнем, Ташкенте и Владивостоке – всего один убитый!

События с 28 февраля по конец марта 1917 г. в российской провинции показывают полную лживость навязываемой нам сейчас мифологии, будто россияне «благоденствовали под властью святого царя».