«Настоящий день рождения Красной Армии»: когда его надо было праздновать

Сегодня День защитника Отечества является официальным праздником. Отмечался этот праздник и в СССР. Правда, тогда он назывался иначе, а 23 февраля считался днем рождения Красной Армии.

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Вот только Климент Ворошилов был против упомянутой даты, заявляя, что она абсолютно «случайна».

История праздника

Это сегодня День защитника Отечества считается официальным праздничным днем, а поначалу День Красной Армии намечался как разовое мероприятие агитационного характера. Подобных праздников тогда хватало: в период становления новой власти в них была необходимость. По крайней мере, так утверждают авторы издания «Большая книга праздников и поздравлений» В. Лещинская и А. Малышев. Впервые праздник, приуроченный к годовщине создания Красной Армии, в Советской России отметили в 1919 году. Правда, затем о памятной дате благополучно забыли. В 1920 и 1921 годах никаких торжеств по этому поводу не проходило.

Однако в 1922 году о Дне Красной Армии снова вспомнили. Если верить Алексу Громову, автору книги «Нарком Фрунзе», в январе этого года было выпущено постановление президиума ВЦИК, которое гласило: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии». В документе в скобках была указана и точная дата – 23 февраля. Уже со следующего 1923 года День Красной Армии начали отмечать с размахом.

Точка зрения наркома

Однако далеко не все были согласны с утверждением этого февральского дня в качестве даты рождения Красной Армии. Так, Климент Ворошилов, Народный комиссар по военным и морским делам СССР, в 1935 году, то есть спустя несколько лет после того, как День Красной Армии стал настоящим праздником, вдруг заявил о том, что «приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами». Как пишет Армен Гаспарян в своей книге «Россия в огне Гражданской войны: подлинная история самой страшной братоубийственной войны», Ворошилов высказал свое мнение в одной из праздничных статей.

Климент Ефремович намекал на события конца января 1918 года. Как указано в 3-м томе издания «История Гражданской войны в СССР» (Ред. комиссия тома: Найда С. Ф., Обичкин Г. Д., Петров Ю. П., Стручков А. А., Шатагин Н. И.), 27 января упомянутого года вопрос о создании Красной Армии был вынесен на обсуждение солдатской секции III Всероссийского съезда Советов. Солдаты проект поддержали. Уже на следующий день, то есть 28 января, Ленин отредактировал декрет, после чего документ был принят Совнаркомом. 14 февраля 1918 года декрет «Об организации Рабоче-Крестьянского Красного флота» был издан.

Мнение Сталина и историков

Через 3 года после заявления Ворошилова Иосиф Сталин сумел обосновать утвержденную дату празднования годовщины создания Красной Армии с исторической точки зрения. Именно в 1938 году в свет вышел учебник «Краткая история ВКП(б)», который был составлен при непосредственном участии вождя. Как гласил учебник, а также некоторые современные издания (например, «Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?», Виктор Суворов), во время Первой Мировой войны немцы двинулись на Петроград. Путь неприятелю преградило Чудское озеро, которое можно было обойти с двух сторон: через Псков и через Нарву. Однако 23 февраля 1918 года армия под командованием Павла Дыбенко дала немцам решительный отпор.