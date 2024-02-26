«Илья Муромец»: от Сикорского до Путина

Накануне Дня защитника Отечества Владимир Путин совершил полет на модернизированном Ту-160М «Илья Муромец».

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«Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет», – сказал президент после приземления.

А мне вспомнились дружба с сыном «выдающегося русского американца» Игоря Ивановича Сикорского Николаем Игоревичем, его рассказы о появлении на свет тяжелого бомбардировщика «Илья Муромец» и наше с ним свидание с прежним, еще не модернизированным, «белым лебедем» на авиабазе в Энгельсе.

встреча сына Сикорского с "Ильей Муромцем" на авиабазе в Энгельсе

Николай Игоревич Сикорский ушел из жизни в 2021 году. Но я бережно храню в памяти встречи с ним. Каждый его прилет из Америки в Россию неизменно дарил массу новых историй об отце, а наши посиделки превращались в настоящую роскошь общения. Сын «выдающегося русского американца» сам по себе был личностью немалого масштаба.

А кем, по-вашему мнению, должен был стать крестник самого Сергея Рахманинова?! Конечно же, он стал музыкантом, известным скрипачом. Хотя мог быть известным инженером, юристом, компьютерщиком. К слову, этими профессиями успешно овладели его три родных брата.

В семье Сикорских всегда царил культ образованности и просвещения. В США Игорь Иванович не только конструировал вертолеты, но и занимался математикой, астрономией, философией, богословием, возглавлял Пушкинское и Толстовское общества. Несмотря на вынужденную эмиграцию Сикорские никогда не забывали о своих корнях. Отец не раз говорил сыновьям: вы еще будете гордиться тем, что в ваших жилах течет русская кровь.

Николай Игоревич, американец по месту рождения, по духу своему был истинным россиянином, настоящим патриотом. Несмотря на тяжесть прожитых лет по первому зову прилетал в нашу страну, без устали носился по городам и весям, посещал музеи и монастыри, встречался с соотечественниками. Честно признаюсь, несмотря на свой, тогда еще отнюдь не пенсионный возраст, я не всегда поспевал за 90-летним Николаем Игоревичем.

Вспоминаю одну из наших встреч. Николай Игоревич прилетает из Нью-Йорка в Москву. Уже ближе к ночи заселяется в гостиницу. Думаю, он будет отдыхать. Как бы не так, просит поехать Красную площадь. На следующий день переезжаем в Кисловодск на празднование юбилея театра-музея «Благодать», который бережно хранит память о выдающемся авиаконструкторе. Следующие адреса: Петербург и Муром. Затем участие в открытии кинофестиваля в московском Доме русского зарубежья. А еще был незабываемый полет на авиабазу в Саратовскую область и встреча с ракетоносцем «Илья Муромец».

Ведь именно это имя Игорь Иванович Сикорский присвоил своему детищу – первому в мире многомоторному бомбардировщику.

В ноябре 1913 г. в Санкт-Петербурге на Корпусном аэродроме был собран «Илья Муромец» №1. 10 декабря крылатый исполин совершил первый пробный полет по прямой в пределах летного поля. В этот день в основном подтвердились расчетные данные машины. Игорь Иванович был несказанно рад такому результату. А уже через два дня он установил мировой рекорд, подняв самолет в воздух с десятью пассажирами на борту. Общая масса полезной нагрузки по тем временам умопомрачительная – 1100 килограммов! Потом рекорды посыпались как из рога изобилия.

Посадка четырехмоторного самолета "Илья Муромец" авиаконструктора Игоря Сикорского под его управлением на Корпусном аэродроме

В феврале 1914 г. на борту «Ильи Муромца» находились уже 16 человек, которые прихватили с собой еще и аэродромного пса по кличке Шкалик. Итого – 1290(!) кг полезной нагрузки.

В ходе полетов Сикорский продолжал вносить конструктивные изменения. Вскоре «Илья Муромец» и впрямь стал творить в небе чудеса. Так в ходе полетов последовательно останавливались один, два и даже три двигателя. Самолет продолжал уверенно планировать над аэродромом. Члены экипажа выходили на крыло, перемещались от одного двигателя к другому, что никоим образом не нарушало устойчивость машины.

Игорь Иванович Сикорский на передней площадке первого экземпляра «Ильи Муромца», зима 1913—1914 годов

За годы Первой мировой войны экипажи эскадры «Муромцев» выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях ими было уничтожено 12 вражеских истребителей. В то же время за всю войну был сбит всего один «Илья Муромец». 39 воспитанников эскадры стали Георгиевскими кавалерами.

После Великой Октябрьской революции военное ведомство предприняло попытку воссоздать эскадру. 22 марта 1918 г. декретом СНК была организована Северная группа воздушных кораблей «Илья Муромец» в составе трех боевых единиц.

Самолеты собрали на Российском Балтийском вагоноремонтном заводе из числа ранее недостроенных. В июне 1921-го авиагруппа была переименована в Дивизион воздушных кораблей «Илья Муромец». Он состоял из трех отрядов по 2 самолета в каждом. Самолеты эксплуатировались до 1923 года.

– Отец довольно часто ссылался на интуицию, принимая правильные и безошибочные решения, которые касались вопросов жизни и смерти. Эти решения были результатом как бы «заведомого знания» или «чувства», которые помогали сделать правильный выбор в соответствии с законами и принципами аэродинамики, которые в тот период времени не были еще знакомы ни ему, ни кому-либо другому.

Этот опыт позволил сделать два вывода. Во-первых, интуиция является ценнейшей способностью человека и, во-вторых, она, похоже, существует за пределами объективного материального восприятия и знания, – рассказывал Николай Сикорский.

Самое удивительное. Во время посещения базы Дальней авиации в Энгельсе Саратовской области выяснилось, что первый полет уже современного стратегического бомбардировщика Ту-160 также состоялся зимой, но через 68 лет, в декабре 1981-го.

В 1984-м в небо поднялся самолет, имеющий полный комплект оборудования серийного бомбардировщика. Так началась эксплуатация современного стратегического ракетоносца Ту-160. Высокие характеристики этой машины подтверждены более чем 40 мировыми рекордами. В частности, полет по замкнутому маршруту протяженностью 1000 км с полезной нагрузкой 30 тонн был выполнен со средней скоростью 1720 км в час. В полете на расстояние 2000 км со взлетной массой 275 тонн достигнута средняя скорость 1678 км в час и высота 11250 метров. Нынешний «Илья Муромец» самый мощный боевой самолет в мире.

– Отец постоянно размышлял над проблемами мирозданья. Да, он знал сотни математических формул, представлял скорость света, но при этом оставался глубоко верующим православным человеком. Всевышний всегда был для него жизненным ориентиром. Когда вы идете по лесу и не видите солнца, то можете заблудиться, но, если у вас есть компас, он подскажет верное направление. Вера отца – своеобразная путеводная звезда, – вспоминал Николай Игоревич.

У каждого самолета, как и у человека, своя жизнь, судьба – единственная и неповторимая. «Илья Муромец» 1913 г. рождения стал основой формирования эскадры российских боевых кораблей, которые достойно сражались на фронтах Первой мировой.

Неувядаемой славой покрыли себя дальники в годы Великой Отечественной войны. Экипажи дальнебомбардировочных частей уже в полдень 22 июня 1941 г. вступили в боевые действия по уничтожению скопления немецко-фашистских войск в районах Сувалки и Прасныш.

23 июня совместно с морскими летчиками они бомбили объекты глубокого тыла в Данциге, Кенигсберге, Варшаве, Кракове, Бухаресте. В ночь с 10 на 11 августа 1941 г. 3 группы дальних бомбардировщиков нанесли удар по Берлину. В течение месяца они совершили 10 налетов на логово фашистов.

Современный «Илья Муромец» со товарищи решает нынешние стратегические задачи по охране рубежей России. Эти абсолютно разные, не похожие друг на друга чудо-машины ХХ и ХХI веков. Роднит их одно – они всегда оправдывали свое богатырское имя.

Илья Муромец – обобщенный образ русского народа. В одном из сказаний он говорит о себе незатейливо и с большим смирением: «Я простой русский богатырь, крестьянский сын. Я спасал вас не из корысти, и мне не надо ни серебра, ни золота. Я спасал русских людей, красных девушек, малых деточек, старых матерей. Не пойду я к вам воеводой в богатстве жить. Мое богатство – сила богатырская, мое дело – Руси служить, от врагов ее оборонять».

В православии Илья Муромец единственный из всех эпических богатырей почитается святым. В одном из боев с половцами он получил серьезную рану в грудь, но излечился.

После этого, повинуясь зову сердца, принял монашеский постриг в Киево-Печерском Успенском монастыре. Будучи воином, он заменил меч железный на духовный, продолжая мужественно отстаивать теперь уже не только земные, но и небесные ценности.