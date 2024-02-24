Приметы и поверья на 24 февраля: что нельзя делать во Власьев день

По народному календарю 24 февраля отмечается Власьев день. Обычно в это время на Руси стояли последние морозы, а после на смену зиме приходила весна. Также этот день называли Коровьим праздником и всячески чтили домашнюю скотину.

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Хозяева во Власьев день холили и лелеяли коров, лошадей, овец и других животных. Угощали лучшим кормом и даже пекли для них пышки на молоке, которые называли «трубницами». При этом 24 февраля было принято закалывать свинью или молодого бычка, так как в крестьянских хозяйствах к этому времени подходили к концу запасы еды и кормов. Так, семья получала мясо для того, чтобы продержаться до весны, а оставшиеся животные были обеспечены кормом. Кроме того, с этого дня начинались торги, на которых продавали и покупали скотину. Считалось, купля-продажа на Власия пройдет честно и выгодно.

В этот день строго-настрого запрещалось оставлять животных без еды, чтобы в будущем они не погибли от болезней. Также не разрешалось заниматься ремонтом и серьезной работой по дому, иначе не убережешь скот от недугов. Еще один запрет касался печных труб – их нельзя было оставлять открытыми, иначе в дом могла залететь нечисть. Кроме того, Коровий праздник не рекомендовалось отмечать в трезвом состоянии. Предки верили, что у тех, кто в этот день не возьмет в рот спиртного, коровы не будут доиться и перестанут быть ласковыми.