«Бесфамильный»: тайна происхождения самой необычной русской фамилии

В последние годы в России отмечается заметный рост интереса к генеалогии. Как отмечает, например, директор Института социологии ФНИСЦ РАН академик Михаил Горшков, россияне сегодня ориентированы на поиск достоверных источников об истории своих семей, своего родового происхождения, уделяя особое внимание проблемам исторической несправедливости в отношении их предков.

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Достаточно редкой русской фамилией, которая привлекает внимание своей загадочностью и необычностью, среди прочих, является фамилия Бесфамильный. Каково же ее происхождение?..

Предыстория вопроса

Самое очевидное значение фамилии Бесфамильный – человек «без фамилии», не имеющий фамильной принадлежности, а в косвенном значении – человек, лишенный достоинства, социального статуса. Чтобы понять, откуда подобная фамилия могла появиться, важно отметить, что в Древней Руси такого понятия, как фамилия, фактически не существовало. Традиция давать фамилии пришла к нам из Литвы приблизительно в XII веке. При этом упоминание первых фамилий встречалось сначала только среди новгородцев, потом, спустя аж целых два столетия, традиция давать фамилии распространилась и в остальной части государства.

Однако на протяжении веков наличие фамилии отличало преимущественно роды бояр и воевод. Простой же народ был, в основном, «бесфамильным», называясь по именам отцов и дедов (отсюда, например, фамилии Иванов, Петров, Алексеев и т.д.) или обходясь прозвищами, которые давались, исходя из физических особенностей человека, его профессии или социального статуса. Соответственно, такая «фамилия» из поколения в поколение могла меняться.

Только в эпоху Петра I, в 1722 году, вводится постановление о принудительном занесении всех граждан в переписные книги, а крестьяне, временно покидающие пределы постоянного жительства, с 1721 года обязались иметь при себе паспорт. Так что простолюдины, не имевшие фамилии, были вынуждены ее себе придумывать, зачастую на основе все тех же прозвищ. Затем обязанность каждому гражданину Российской империи иметь фамилию была закреплена указом Сената в 1888 году. Однако, несмотря на это, во время переписи 1897 года выяснилось, что 75% населения России фамилии по-прежнему не имеют. Дать фамилии всем гражданам поголовно удалось только большевикам в 1930-х годах.

Особенности происхождения

В 61% случаев фамилия Бесфамильный – славянского происхождения, а в 39% случаев происходит из языков русских народов. Судя по всему, фамилия Бесфамильный, наряду с другими, зародилась в России в XVII веке в петровскую эпоху и принадлежала людям, у которых не было родовой фамилии и статуса в обществе. То есть такую фамилию изначально носили люди, которые были бесправными и незащищенными от властного произвола. Впоследствии она могла быть присвоена людям из низших слоев общества, а также тем, кто в силу обстоятельств потерял или не имел права на свое настоящее имя. Так, например, могли именоваться потомки сосланных в Сибирь крепостных крестьян, каторжан, наряду с другими подобными фамилиями: Безымянный, Неизвестный, Непомнящий, Безыменский, Безродный и т.д. Такие фамилии до сих пор часто встречаются в Зауралье, Сибири, Забайкалье.

В литературе и кино персонажи с фамилией Бесфамильный не встречаются, однако в исторических документах и архивах упоминания людей с такой фамилией можно найти. Также у Н.В. Гогоря в повести «Вечер накануне Ивана Купала» упоминается «работник, которого люди звали Петром Безродным, может оттого, что никто не помнил ни отца его, ни матери». Согласно «Словарю русских фамилий», под фамилией Бесфамильный царские чиновники часто записывали людей, не помнящих «ни роду своего, ни племени», а также тех, кто скрывал свое истинное происхождение – например, беглые, бродяги или преследуемые, желавшие таким образом защитить себя и членов своей семьи.