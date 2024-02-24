Самую высокую магнолию спилили в Великобритании

Самое высокое в Великобритании дерево магнолии спилили по соображениям безопасности. Специалисты заявили, что дерево может упасть.

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50-летнее дерево было достопримечательностью города Пул на берегу Ла-Манша. Полюбоваться на его пышное ярко-розовое цветение в город приезжало множество туристов. Осмотреть 18-метровое дерево специалистов попросили владельцы участка, на котором оно росло. Было установлено, что дерево начало сохнуть и может упасть, пишет The Guardian.