«Унесла жизни около трети населения». Перечислены самые страшные события в истории России

Монгольское нашествие XIII века, Смутное время начала XVII века и революции можно считать тяжелейшими катаклизмами в истории России, за которыми последовало долгое восстановление. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории Древнерусской культуры Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС, автор новой книги «Катастрофа Московского царства» Сергей Шокарев.

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Наследие Ивана Грозного

Как пояснил историк, Смутное время (Смута) начала XVII века стала первой в истории нашей страны гражданской войной, отягощенной военным вмешательством соседних государств — Речи Посполитой и Швеции, что усугубило потери и повлекло за собой утрату некоторых территорий. Ученый перечислил факторы, приведшие к Смуте и возникновению реальной угрозы краха российской государственности.

Во-первых, это долгосрочные негативные последствия последних лет правления Ивана Грозного. Военно-мобилизационная система, лежавшая в основе политического и социального устройства России еще со времен Ивана III, была способна отражать внешние угрозы, особенно со стороны степных кочевников, но не обладала гибкостью, необходимой для преодоления внутренних кризисов, а Иван Грозный надломил ее многолетней, проигранной в итоге Ливонской войной и введением опричнины.

По словам Шокарева, «страшный опыт массового братоубийства, преподанный Иваном Грозным обществу в годы опричного террора, оказал разлагающее влияние» и стал непосредственным предшественником гражданской войны, которой «предшествовали многочисленные внутренние противоречия и тлеющие конфликты — свидетельства социального напряжения».

Вторым фактором Смуты стал династический кризис, возникший в 1598 году после смерти царя Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного, и пресечения династии Рюриковичей.

Династия погибла в том числе из-за действий московских государей по укреплению своей власти. Они уничтожили боковые ветви династии, которая сократилась до потомков Ивана Грозного Сергей Шокарев кандидат исторических наук

В результате единственным выходом из династического кризиса стали первые в истории России выборы главы государства. По решению Земского собора 1598 года им стал боярин Борис Годунов. Но поскольку он не имел царской крови, его легитимность в глазах правящей элиты и подданных считалась сомнительной.

Холод, голод и война

Эта легитимность еще более ослабла после череды природных бедствий, обрушившихся на Россию в самом начале XVII века. Катастрофическое извержение вулкана Уайнапутина в Южной Америке в 1600 году вызвало глобальный климатический катаклизм. В России это отозвалось заметным похолоданием, дождями и ранними заморозками, после чего начался трехлетний массовый голод (Великий мор). «Возникли сомнения в том, что Годунов — настоящий царь, вспомнили о загадочной смерти царевича Дмитрия в Угличе, стали широко распространяться слухи о том, что Борис убил прежних государей», — объяснил Шокарев.

Исследователь добавил, что, «как и в 1917 году, Смуте предшествовали многочисленные причины объективного и субъективного характера, сочетались разнообразные факторы и события, направлявшие ход истории в сторону социального катаклизма». Любой из этих факторов по отдельности вряд ли привел бы страну к катастрофе, но их сочетание вызвало кумулятивный эффект, создало в Русском государстве взрывоопасную ситуацию и способствовало началу многолетней гражданской войны.

Шокарев пояснил, что по мере эскалации внутреннего гражданского конфликта постепенно расширялась его география. Сначала, во время противостояния Бориса Годунова и Лжедмитрия I (первого самозванца), боевые действия велись на юго-западной окраине Русского государства.

На следующем этапе гражданской войны, в царствование Василия Шуйского, раскол перерос в войну дворян южных, юго-западных и юго-восточных уездов против центральных и северных Сергей Шокарев кандидат исторических наук

Но после появления Лжедмитрия II (второго самозванца) и начала польско-литовской и шведской интервенции Смутой была уже охвачена почти вся территория Московского царства.

Смутное время (Смута) — период глубокого системного кризиса Русского государства, начавшийся на рубеже XVI-XVII веков и охвативший первую четверть XVII века. Одни историки считают завершением Смуты избрание на царство Михаила Романова в 1613 году, другие — заключение в 1618 году Деулинского перемирия между Россией и Речью Посполитой.