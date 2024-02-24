Морского «дракона» возрастом 250 млн лет нашли в Китае

Палеонтологи обнаружили в Китае окаменевшие останки морского ящера с длинной шеей, жившего около 250 млн лет назад.

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Находка, сделанная в провинции Гуйчжоу, представляет собой элементы скелета диноцефалозавра, который своим змееподобным видом напоминает восточного дракона. К настоящему времени ученые смогли почти полностью описать доисторическое существо, чьи первые разрозненные кости нашли 10 лет назад.

По словам исследователей, диноцефалозавры имели длину до трех метров, при этом 1,7 метра составляла шея. Рептилии обитали в мелких морях, питаясь рыбой и головоногими моллюсками и были живородящими.

Диноцефалозавр внешне похож на другого морского динозавра с длинной шеей – плезиозавра. Однако это совершенно разные существа: плезиозавры возникли на 40 млн лет позже, пишет Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.