В Норвегии на метеоролога напала летающая рыба

Метеоролог рухнул от удара рыбой в лицо во время репортажа о шторме в Норвегии
Метеоролога, который вел репортаж о сильнейшем за последние 30 лет шторме в Норвегии, прямо у открытого моря сбила с ног прилетевшая ему в лицо рыба. Видео в соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в РФ) опубликовал оператор, который вел прямой эфир, после чего оно стало вирусным.
Спустя несколько секунд набегает волна, которая смывает атаковавшую репортера рыбу, а также сносит его самого, однако он сначала испускает вопль, а затем начинает заливисто смеяться. Он успевает подняться - ему на помощь приходят коллеги.
Одновременно с этим у метеоролога начал раскрываться на шее надувной автоматический спасательный жилет, что, как оказалось, и вызвало у него столь бурную реакцию.
Шторм, получивший название "Ингунн", накрыл Норвегию в начале февраля. Как и ожидалось, он стал одним из самых сильных за последние несколько десятков лет. Сообщалось о приостановке работы паромных линий, закрытии школ, перекрытии дорог, тоннелей и мостов в стране.