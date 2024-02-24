В Норвегии на метеоролога напала летающая рыба

Метеоролога, который вел репортаж о сильнейшем за последние 30 лет шторме в Норвегии, прямо у открытого моря сбила с ног прилетевшая ему в лицо рыба. Видео в соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в РФ) опубликовал оператор, который вел прямой эфир, после чего оно стало вирусным.

© Российская Газета

На кадрах видно, как молодой репортер с микрофоном стоит на побережье Кристиансунна и рассказывает о погоде, однако один из порывов ветра приносит в его сторону небольшую рыбу: она ударяет его в лицо, после чего мужчина падает на каменистый берег.

Спустя несколько секунд набегает волна, которая смывает атаковавшую репортера рыбу, а также сносит его самого, однако он сначала испускает вопль, а затем начинает заливисто смеяться. Он успевает подняться - ему на помощь приходят коллеги.

Одновременно с этим у метеоролога начал раскрываться на шее надувной автоматический спасательный жилет, что, как оказалось, и вызвало у него столь бурную реакцию.