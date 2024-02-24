Тайны Черного моря. Как затонула «Армения»

Одна из самых страшных в истории человечества катастроф на море произошла 7 ноября 1941-го. На санитарном транспорте «Армения» погибло вдвое больше людей, чем на «Титанике» и «Лузитании», вместе взятых.

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Судно было не столь и велико (водоизмещением 6700 тонн), рассчитано на 518 каютных и 462 палубных пассажиров. Но в день катастрофы теплоход был переполнен людьми. Очевидцы отмечали, что пассажиры стояли на палубе, тесно прижавшись друг к другу.

В первых числах ноября немцы находились на подступах к Севастополю. Но бойцы и командиры и не думали о сдаче города. Однако командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский 4 ноября отдал флоту приказ уходить на Кавказ, оставив в главной базе лишь несколько старых кораблей.

Из Севастополя было вывезено на Кавказ около половины боезапаса и большая часть зенитной артиллерии. Вспомним, что главными причинами падения Севастополя стали именно нехватка снарядов и превосходство немцев в воздухе.

Утром 6 ноября в Севастополе началась посадка на теплоход «Армения». На него погрузили несколько сотен раненых бойцов, а также эвакуируемых граждан. Погрузка шла в полном беспорядке, никто не только по фамилиям не переписывал садившихся на теплоход, не было даже точно известно их число.

На «Армении» был размещен персонал главного госпиталя Черноморского флота, военно-морского госпиталя, развёрнутого на базе санатория «Максимова дача», санитарно-эпидемиологической лаборатории, 5-го медсанотряда, базовой флотской поликлиники и ряда гражданских лечебных учреждений.

Замечу, что медики были нужны осаждённому Севастополю не меньше, чем пушки и снаряды. Тем более, что в городе было достаточно мощных подземных укрытий для размещения нескольких десятков небольших госпиталей.

Вечером 6 ноября «Армения» уходит из Севастополя, но вместо Туапсе теплоход получает приказ идти в Ялту. Кто бы его ни отдал, ответственность должен нести и командующий флотом. Теплоход и так был забит людьми сверх положенной нормы. Рисковать столь ценным транспортом было попросту идиотизмом.

В Севастополе стояли без дела десятки малых боевых и вспомогательных транспортов Черноморского флота, а также буксиры, шхуны и иные суда, принадлежавшие гражданским ведомствам, которые должны были вести эвакуацию войск и населения с Южного берега Крыма. А вот ценный транспорт «Армения» мог выйти из Севастополя на закате и утром быть у берегов Кавказа.

В этом случае у теплохода была 100-процентная гарантия дойти целой и невредимой (если, конечно, не считать собственных мин). Германская авиация не имела тогда радиолокационных прицелов для ночной атаки кораблей. Напомню, что в 1941 г. ни один наш надводный корабль на Чёрном море в тёмное время суток не был даже атакован вражескими самолётами.

7 ноября в 5:45 «Армения» пришвартовалась к причалу (молу) Ялты. Там на теплоход поднялось ещё несколько сотен человек, после чего «Армения» примерно в 8:00 вышла в море.

В море судно прикрывали два сторожевых катера (всего четыре 45-мм пушки), а в воздухе барражировали на высоте 500 м два истребителя И-153 «Чайка».

Далее по официальной версии, существовавшей до 2020 г., в 11:25 в точке с координатами ш. = 44°15¢5² и д. = 34°17¢ теплоход был атакован одиночным торпедоносцем Не-111, принадлежавшим 1-й эскадрилье авиагруппы I/KG28. Самолёт зашёл со стороны берега и с дистанции 600 м сбросил две торпеды. Одна прошла мимо, а вторая попала в носовую часть теплохода. Через 8 минут «Армения» затонула. Погибли около 5000 человек, катера спасли только восьмерых.

Историки и литераторы хором возмущаются: мол, теплоход «был атакован самолётом-торпедоносцем несмотря на то, что транспорт имел отличительные знаки санитарного судна». Увы, на Руси не зря говорят: «На сарае три буквы написаны, а там – дрова». Какие бы знаки ни были на «Армении», он шёл в конвое двух вооружённых катеров, а на борту теплохода были установлены четыре 45-мм пушки 21К и четыре 12,7-мм пулемёта ДШК.

Так что германские лётчики действовали в данном случае в полном соответствии с международным правом, хотя, вообще-то говоря, плевать на него хотели в 1941-1945 годах.

Но – незадача! Севастопольские историки выяснили, что 7 ноября 6 германских торпедоносных Не-111 атаковали цели в районе Керчи, а ещё три Не-111 – у Новороссийска. И ни одного германского самолёта, ни Не-111, ни Ju-88, в районе Ялты не было.

Скрывать потопление «Армении» немцам резона не было. Наоборот, за столь ценную цель как быстроходный лайнер можно было и Железный крест получить.

Итак, в марте 2020-го научно-исследовательское судно с помощью беспилотного аппарата обследовало останки «Армении» в 18 милях от берега на глубине 1500 метров. Официально констатировалось, что корпус судна цел, и версия о торпедировании «Армении» полностью отпадает.

Вместо этого было объявлено о разрушениях на палубе лайнера, которые якобы стали следствием попадания авиабомб, сброшенных с бомбардировщика Ju-88, что и привело к гибели судна.

Во-первых, разрушения на палубе, как выяснилось, невелики, а во-вторых, при попадании авиабомб, если они сразу не разрушают корпус, происходит длительный (часами) пожар, и судно попросту выгорает, прежде чем затонуть.

«Армения» же по первоначальной версии оставалась на плаву всего 8 минут. Так что версия с попаданием бомбы нелепа.

А севастопольские историки выдвинули версию, что «Армения» попросту наткнулась на сорвавшуюся с минрепа якорную мину. Около 4000 таких мин с 23 июля 1941 г. было выставлено у Севастополя по приказу адмирала Октябрьского. Мины предназначались для защиты от нападения итальянского флота. Муссолини узнал об этом, испугался и приказал флот в Чёрное море не отправлять. Зато на этих минах погибло свыше 15 собственных судов, и ни одного – вражеского, за отсутствием таковых.

Характерный пример: гибель парохода «Ленин» пассажировместимостью 569 человек. 27 июля 1941 г. он вышел из Севастополя и где-то в районе Балаклавы то ли задел край минного заграждения, то ли налетел на плавучую мину. В 23:20 пароход потряс сильный взрыв в районе между трюмами №1 и №2. Через 10 минут всё было кончено. Судно затонуло на глубине 94 м.

По официальным данным, погибло 650 человек, а по неофициальным – от 2000 до 2500 (эвакуируемых и призывников).

Якорные мины ещё дореволюционного образца эффективно действовали по корпусу судна. «Ленин» тонул 10 минут, «Армения» – 8 минут. Похоже?

Так почему же пробоину от мины в корпусе «Армении» в 2020 году не нашли? Или плохо искали, или налицо очередная фальсификация. Если бы обнаружили пробоину, пришлось бы её показать. А характер повреждений от торпеды и мины разный.

Кому нужно разрушение мифа о «стервятниках» люфтваффе, напавших на мирный санитарный транспорт? В этот миф укладывается и версия с торпедой с Не-111, и бомбардировка с Ju-88. Другое дело – подрыв на мине.

Кстати, о потопленных судах и о трагедии Севастополя, не в последнюю очередь вызванной своими же минными постановками, у нас предпочитают помалкивать. С 2020 г. категорически запрещены любые новые обследования «Армении», мол, там погибли люди. Но ведь фактически на всех судах, поднятых за последние два столетия, были погибшие.

Например, в 1961 г. подняли корабль «Ваза», затонувший около Стокгольма 20 августа 1628-го, сделали из него музей и не стесняются говорить об открытых портах, ставших причиной гибели огромного по тем временам корабля.