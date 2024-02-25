Самые опасные перевоплощения русских оперативников под прикрытием

В начале февраля сотрудники ФСБ предотвратили сделку по продаже похищенных у Минобороны России беспилотных летательных аппаратов. Чтобы выйти на след похитителей и задержать всю группу, оперативники под видом покупателей связались с продавцом и задержали их после сделки. В истории советских и российских правоохранительных органов было немало успешно проведенных операций под прикрытием, когда оперативникам, чтобы внедриться в криминальную среду, приходилось примерять на себя и более рискованные роли — киллеров, наркоторговцев и грабителей. О самых опасных перевоплощениях доблестных оперативников под прикрытием вспомнила «Лента.ру».

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1919 год: под маской налетчика

Одной из самых первых в истории российского сыска операций с внедрением оперативника в преступную среду была ликвидация орудовавшей на Хитровке банды Мишки Рябого в 1919 году. Основную роль в задержании преступников сыграл первый глава Московского уголовного розыска (МУР) Александр Трепалов.

Он выбрал для себя образ бандита из Петрограда по кличке Санька Косой, который мечтает организовать налет на кассы Курской железной дороги и находится в активном поиске пособников. Криминальному миру столицы, собравшемуся в одном из московских притонов, Трепалова представил бандит Монашек, которого после согласия сотрудничать с муровцами временно выпустили из тюрьмы. Перед Рябым Александр предстал во всеоружии: одетый в дорогой костюм и шикарные ботинки, при золотых часах. Изучив на допросах все повадки налетчиков, глава МУРа безупречно вошел в образ фартового прожигателя жизни.

Однако операцию по внедрению Трепалова чуть было не запороли сами муровцы — на следующий день после визита Косого в притон они провели массовое задержание преступников всех мастей в Марьиной Роще. После этого Мишка стал настороженно относиться к новым знакомым. Не сразу, но со временем в легенду оперативника Рябой все же поверил и согласился вместе со своими бандитами поучаствовать в ограблении. Понравился лидеру группировки и план Саньки Косого, который тот поведал на контрольной сходке перед налетом: приходить в условленное для сбора место по одному, чтобы не привлекать лишнего внимания.

В назначенный день на блатхате ничего не подозревающих преступников ждали опытные оперативники, которые скручивали их без выстрелов и лишней возни

Опасность почуял лишь Мишка Рябой: едва войдя в дверь, он схватился за пистолет, но в ту же секунду был обезврежен подоспевшим к нему Трепаловым. Все задержанные в тот день преступники на долгие годы отправились в тюрьму.

1950 год: глухонемой кожемяка

10 апреля 1950 года в якутском поселке Качикатцы сгорела принадлежавшая колхозу имени Октябрьской революции юрта — страшный пожар унес жизни 12 человек, в числе которых было двое малолетних детей и младенец. Вскоре выяснилось, что в роковую ночь в юрте сгорел кассир колхоза Сергеев, при котором находилась приличная сумма денег для выплаты зарплат работягам. При осмотре места происшествия следователи обнаружили на снегу следы крови и выдвинули версию: людей убили, а юрту подожгли намеренно. Главным подозреваемым стал продавец поселкового ларька Тихонов — неподалеку от сгоревшей юрты был обнаружен конверт с его адресом и платежное извещение на имя его родственницы Давыдовой.

Уголовное дело за неимением прямых доказательств развалилось, однако оперативники решили продолжить расследование своими силами. В июле 1950 года в окружение подозреваемого было решено внедрить сотрудника отделения уголовного розыска управления милиции МГБ Якутской АССР старшего лейтенанта Федора Лукина.

Его дед был кожемякой, и оперативник неплохо смыслил в этом деле, поэтому в качестве легенды и была выбрана эта профессия.

Отрастивший усы и бороду Федор решил прикинуться глухонемым — он был уверен, что при человеке с таким дефектом преступники не будут опасаться обсуждать свои дела

Так и вышло. Работая в доме Тихонова, Лукин стал свидетелем ссоры хозяйки дома Марфы с женой председателя поселкового Совета Игнатьева. Не обращая внимание на присутствие «глухонемого», Тихонова стала угрожать Игнатьевой: мол, она расскажет милиционерам, что расправу в юрте организовал сам председатель.

В ходе перепалки также выяснилось, что в преступлении участвовал Тихонов, его свояк Егор Шамаев и родственник жертв Константин Архипов. Получив всю необходимую информацию обо всех участниках расправы, Лукин исчез из Качикатец, а следователи приступили к задержаниям. Расколов их, они восстановили всю картину: Архипов помог сообщникам проникнуть в юрту, а затем преступники расстреляли или забили насмерть всех ее обитателей и, похитив у Сергеева деньги, устроили пожар. От расстрела их спас лишь временный мораторий на смертную казнь — четверо душегубов получили по 25 лет лагерей.

2000 год: азербайджанский авторитет

В разработку силовиков торговцы оружием из поселка энергетиков Бавтугай Кизилюртовского района Дагестана попали в конце 1999 года. На протяжении нескольских месяцев оперативники наблюдали за передвижениями бандитов и их главаря Шамиля Гамзалова, но никак не могли взять их с поличным: хитрые преступники умудрялись проворачивать операции по купле-продаже стволов втайне от милиционеров. Тогда было решено рискнуть и подослать к бандитам оперативника под видом покупателя. Раздобыв шикарный Mercedes, массивную золотую цепь и перстни из драгоценных металлов, милиционера отправили на задание под видом криминального авторитета из Азербайджана. Вначале Гамзалов отнесся к новому знакомому с недоверием и около недели проверял его по своим каналам.

В итоге легенда, подготовленная силовиками, сработала идеально: бандит потерял бдительность и в начале февраля 2000 года назначил «покупателю» встречу на окраине поселка в строящемся доме. Во время сделки и было решено проводить захват: на место спецназовцы прибыли одетыми в белые медицинские халаты и на машине скорой помощи

Подобная маскировка была связана с тем, что жители поселка всегда симпатизировали преступникам. В случае малейшего подозрения операция могла сорваться, а жизнь нашего сотрудника оказалась бы под угрозой один из участников операции по захвату торговцев оружием

В момент, когда оперативники ворвались внутрь, главарь и оперативник в роли авторитета вели переговоры о приобретении гранат. «Покупатель» интересовался Ф-1 и РГД-5, а Гамзалов уговаривал купить сразу 300 штук со скидкой. Группу захвата поразил тот факт, что в развалинах было оборудовано что-то наподобие оружейного магазина с выставленным у стен товаром. За один автомат Калашникова преступники просили восемь тысяч рублей. В итоге главарь и все присутствовавшие при сделке члены банды были задержаны: в отделение они были доставлены тайно на машине скорой помощи. Все торговцы оружием получили длительные сроки лишения свободы.

2009 год: грабители в погонах

Перевоплотиться в матерых грабителей пришлось сотрудникам уголовного розыска ОВД по Тверскому району Москвы, которые охотились на двух сообщников, задумавших налет. Узнав от своих агентов, что те готовят нападение на кассира одной из фирм, расположенных на Большой Садовой улице, оперативники установили за преступниками наблюдение. Вскоре они узнали, что парочка ищет подельников, чем воспользовались сотрудники УГРО, решив примерить на себя роль налетчиков. Играли силовики столь убедительно, что злоумышленники ничего не заподозрили и посвятили их в детали своего плана — они решили взять на себя роль организаторов, а всю черную работу поручить новым сообщникам. Также выяснилось, что один из преступников ранее работал в этой фирме и был в курсе всех финансовых нюансов.

Тем временем коллеги оперативников под прикрытием связались с директором фирмы и обговорили с ним дальнейший план действий. В начале июня 2009 года кассир коммерческой структуры поехал в банк, где получил 2,2 миллиона рублей, предназначенных для выплаты зарплат сотрудникам. На обратном пути в условленном месте ее уже дожидались оперативники-«грабители».

«Наемные налетчики» инсценировали нападение. Они остановили автомобиль с кассиром, якобы избили его, для большей убедительности используя искусственную кровь, и завладели сумкой с деньгами Елена Перфилова начальник пресс-службы УВД по Центральному административному округу Москвы

Задержание произошло в момент, когда организаторы явились на встречу с «исполнителями», чтобы забрать свою долю от награбленного. В итоге оперативники получили благодарность от начальства, а злоумышленники — по несколько лет колонии.

2012 год: год в роли наркоторговца

Рассекретить вологодского «Пабло Эскобара» помогла лишь секретная спецоперация по внедрению полицейского в наркокартель, организованный в 2010 году 23-летним местным жителем.

Организатор данной группы — человек очень хитрый, занимался этим он уже не первый год. Источником его существования была продажа наркотических средств оперативный работник УВД Вологды

Барыга придумал сложную многоступенчатую схему, чтобы обезопасить себя и сохранить анонимность: он снял в городе пять квартир, в каждой из которой оборудовал тайники. Поставщики приносили туда гашиш, затем являлись посредники и отвозили его оптовикам, а те, в свою очередь, распределяли наркотики среди дилеров.

И никто из звеньев этой цепочки не встречался с главарем — так преступник обеспечивал конспирацию всего криминального бизнеса. Два года силовики охотились за ним — им удавалось задерживать лишь рядовых членов наркокартеля, а их лидер был неуловим.

Сдвинуть дело с мертвой точки удалось лишь после внедрения в преступную цепочку оперативника под прикрытием. Но на то, чтобы рассекретить наркобарона ему понадобился целый год, в течении которого полицейский узнал всю подноготную бизнеса по продаже гашиша.

Для перевозки гашиша всегда использовались разные автомобили, раз в неделю подозреваемый менял сим-карты по данным внедренного в наркокартель оперативника

В 2012 году после очередной поставки партии наркотиков из Санкт-Петербурга силовики нагрянули во все квартиры, указанные их агентом, и выгребли из тайников гашиш. Вскоре удалось задержать с поличным самого главаря — при нем стражи порядка обнаружили два брикета с наркотиками. Кто поспособствовал краху его империи, вологодец так и не узнал.

2017 год: киллер-игроман

В конце 2017 года в отдел полиции №9 УМВД Екатеринбурга поступила информация, что 59-летний бизнесмен Адил Заманов подыскивает помощников для похищения своей 67-летней компаньонки. Женщина владела пилорамой и в деньгах не нуждалась, чем и воспользовался Заманов — занял у нее 500 тысяч рублей, но отдавать не хотел.

Вот и решил заказать даму, а заодно ее 41-летнюю дочь, помощницу. Я решил отправить на задание своего лучшего агента. Назовем его Иваном источник в правоохранительных органах Свердловской области

Вор, который сообщил полицейским о готовящейся расправе над предпринимательницей, согласился стать пособником и представил Ивана заказчику как своего напарника. Оперативник мастерски вошел в роль: он предстал перед Замановым в образе грабителя-рецидивиста и заядлого игромана, который остро нуждался в деньгах для того, чтобы погасить многочисленные долги.

Работу коммерсант оценил в 200 тысяч рублей, которые ликвидаторы должны были поделить между собой. Однако, перед тем, как приступить к реализации преступного замысла, по выдвинутому Адилом условию сообщникам предстояло провести в его компании целую неделю, чтобы получше узнать друг друга. Ивану пришлось несладко: в обычной жизни он активно тягал гири, не пил и не курил, что совершенно не соответствовало его роли. Полицейскому пришлось переломить себя — опрокидывать один за другим стаканы с самогоном и курить махорку. При этом ему удавалось не терять самоконтроль и держать связь с коллегами

Полученную информацию наш агент передавал раз в два дня. Адилу говорил, что идет в магазин за продуктами, а по пути встречался с нашим сотрудником Павлом. В первую встречу Паша глазам своим не поверил: Ваня был сильно пьян из воспоминаний коллег оперативника

Наконец Заманов дал отмашку к началу операции: по его задумке одетые в собственноручно пошитую им форму сотрудников ГИБДД подельники должны остановить автомобиль предпринимательницы, под благовидным предлогом усадить ее с дочерью в свою машину, увезти в лес и там расправиться с ними. За ходом криминального спектакля заказчик наблюдал из кустов: когда автомобиль компаньонши остановился по взмаху жезла, и она вышла из салона, Заманов не выдержал и бросился к женщине, выкрикивая на ходу угрозы. В его руках был небольшой чемоданчик, в котором лежал увесистый молоток. В следующую же секунду злоумышленник был скручен Иваном и его подоспевшими коллегами.