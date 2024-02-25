Приметы и поверья на 25 февраля: что нельзя делать в день Алексея Рыбного

По народному календарю 25 февраля отмечается день Алексея Рыбного. На Руси в это время начинал таять снег, а в реках хорошо ловилась рыба. Отсюда пошла традиция готовить рыбные блюда, особенно расстегаи.

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Обычно в этот день мужики ходили на рыбалку. Первую пойманную рыбу они откладывали в сторону, а после отдавали черному коту. Считалось, что сытый и довольный домашний питомец сможет договорится с темными силами, чтобы те не вредили семье. Так же на Алексея «морозили» посевные семена. Зерно выносили на улицу, чтобы оно «закалилось» и дало лучший урожай. То же самое делали с пряжей. Мастерицы верили, что так нитки станут чище и ровнее, а связанные из них вещи прослужат дольше.

25 февраля запрещалось употреблять в пищу мясо. По поверью, нарушившему запрет грозили серьезные болезни живота. Также нельзя было начинать новые дела и отправляться в дальнюю дорогу. И то, и другое, считали предки, не приведет к добру и закончится неприятностями. Кроме того, не разрешалось надевать старые вещи, особенно с дырами. На Руси верили, что из-за этого в жизнь могут вернуться беды, пережитые в прошлом. Еще один запрет касался снов. В этот день их никому нельзя было рассказывать, иначе вещие сны не сбудутся.