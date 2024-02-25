День в истории 25 февраля: патенты на револьвер и электродвигатель, родился Якуб Чанышев

25 февраля пройдет седьмой день соревнований в рамках "Игр будущего" в Казани. Четыре года назад опубликован указ Рустама Минниханова о создании в республике научно-образовательного центра мирового уровня, 188 лет назад Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер Кольт, годом спустя Томас Дэвенпорт запатентовал электродвигатель. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре "Реального времени".

© © Konstantin 'KVentz' Ventslavovich, 2015

Повестка

Седьмой день соревнований в рамках Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" — в воскресенье пройдут групповые этапы по фиджитал-футболу и CS 2+лазертаг, 1/8 финала по фиджитал-баскетболу, суперфинал в Dota 2, матчи за призовые места в игре "Мир танков", 1/4 финала в битве роботов и квалификации в танцевальном и ритм-симуляторах.

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — "Зенит-Казань" против "Урала".

Кто родился: Джордж Харрисон и Алексей Балабанов

1883 — журналист, издатель и певец Камиль Мутыги (скончался 26 января 1941 года). Именно он впервые исполнил на татарском языке песню "Ай, былбылым". Являлся близким другом и наставником Габдуллы Тукая.1892 — участник трех войн, генерал-лейтенант Якуб Чанышев (скончался 6 ноября 1987 года). Подробнее о нем "Реальное время" рассказывало в цикле материалов "Великие воины Татарии".

1924 — известный пейзажист, один из ведущих мастеров татарской театрально-декорационной живописи, народный художник ТАССР, заслуженный художник РСФСР Анас Тумашев (скончался 12 октября 2010 года).

1943 — английский рок-музыкант, гитарист группы The Beatles Джордж Харрисон (скончался 19 ноября 2001 года).

1956 — российский химик-органик, доктор химических наук, профессор, действительный член РАН Олег Синяшин. В октябре 2019 года ученый стал вторым в истории представителем Казанской химической школы, удостоенным высокой награды — Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии.

1959 — российский кинорежиссер Алексей Балабанов (скончался 18 мая 2013 года). Известен тем, что снял фильмы "Брат" и "Брат-2".

Кто скончался: один из учредителей МОК и один из создателей НТВ

1917 — русский офицер и педагог Алексей Бутовский (родился 21 июня 1828 года). Один из учредителей Международного олимпийского комитета (МОК).2008 — советский и российский певец, актер, народный артист РСФСР Владимир Трошин (родился 15 мая 1926 года).

Известен, в частности, как первый исполнитель популярнейшей песни "Подмосковные вечера".2019 — российский политолог и тележурналист, один из создателей телекомпании НТВ Игорь Малащенко (родился 2 октября 2019 года). Он также проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году.

2020 — министр обороны СССР с 1987 по 1991 год, последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов (родился 8 ноября 1924 года).

Праздники: День Кувейта

Национальный праздник государства Кувейт. Установлен в честь создания независимого от британского протектората государства Кувейт и коронации эмира Кувейта Абдаллы ас-Салема ас-Сабаха — это произошло 25 февраля 1961 года.

События в истории: учреждение Синода, создание в Татарстане научно-образовательного центра мирового уровня

1721 — Петр I учредил Святейший правительствующий Синод, верховный орган управления церковью.

1807 — в России учредили Георгиевский крест, который до 1913 года назывался Знаком отличия Военного ордена. Крест существовал до 1917 года, потом его восстановили в 1992 году.

1836 — Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер Кольт.

1837 — Томас Дэвенпорт получил патент на электродвигатель.

1928 — лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получила первую в мире лицензию на телевещание.

1929 — 1-я Казанская стрелковая дивизия Якуба Чанышева торжественно приняла от композитора Салиха Сайдашева "Марш Краснойармии". Произведение стало маршем Красной, а потом и Советской армии и вошло в репертуар многих военных духовых оркестров страны.

1956 — на закрытом заседании ХХ съезда КПСС первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с докладом "О культе личности и его последствиях". Он выступил с обвинениями в адрес Иосифа Сталина, а также заявил о полном пренебрежении им принципов коллективного управления и личной причастности генералиссимуса к репрессиям.

1964 — Василий Колесов выполнил первую в мире успешную операцию маммарно-коронарного анастомоза (МКА). В настоящее время общепринятое название — маммарно-коронарное шунтирование.

1977 — произошел пожар в московской гостинице "Россия". Погибли 42 человека. Впоследствии гостиницу закрыли, снесли и открыли парк "Зарядье".

1992 — было образовано Российское космическое агентство. Является предшественником Роскосмоса.

2009 — авиалайнер Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Амстердам, при заходе на посадку внезапно потерял высоту и пластом рухнул на землю. В результате погибли все находившиеся на борту 135 человек.2020 — опубликован указ Рустама Минниханова о создании в республике научно-образовательного центра мирового уровня. Указанный центр должен стать объединением вузов и организаций реального сектора экономики.

2021 — французский архитектор Мишель Пена презентовал концепцию парка на правом берегу Казанки. Согласно разработанному плану, на территории в 40 га должны были появиться семь зеленых аллей, круглогодичная оранжерея и театр песка, а Центр семьи "Казан" планировалось окружить водяной линзой.