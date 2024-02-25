«Безумный Бесо»: за что так прозвали отца Сталина

Отцом Иосифа Сталина был выходец из крестьянской семьи и простой рабочий обувной фабрики Виссарион Иванович Джугашвили. Позже его стали называть «безумный Бесо». И вот почему. Обувных дел мастер Джугашвили-старший трудился не на простой обувной фабрике. Его непосредственным работодателем был Иосиф Барамов. Известно, предприниматель нанимал на работу только первоклассных специалистов. Открывая фабрику в Гори, Барамов собирал на неё лучших обувщиков.

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В их число попал и Виссарион, который тогда жил в Тифлисе. Несмотря на то, что будущий отец Сталина никогда не учился в школе, он был грамотным, знал не только грузинский, но и русский, азербайджанский, армянский языки.

Не удивительно, что Виссарион (или, как его называли близкие, Бесо) считался завидным женихом: красивый, работящий, образованный, да ещё и при деньгах. Долго на Барамова Бесо работать не стал. Проявилось ещё одно качество — предпринимательская хватка. При поддержке друга Якоба Эгнаташвили Виссарион вскоре открыл собственную мастерскую. Жидкая валюта В мае 1874 года Бесо обвенчался с Екатериной Геладзе, дочерью крепостных крестьян. Первые годы совместной жизни трудно назвать счастливыми.

Первенец не прожил и нескольких месяцев, второй сын тоже умер в младенчестве. Виссарион же начал пить, в результате чего дела в мастерской стали идти всё хуже и хуже. От пагубной привычки не спасло даже появление на свет Иосифа. Именно на детские годы Кобы и пришёлся «расцвет» алкоголизма. Мужчина совершенно забросил мастерскую, пьянки стали заканчиваться буйными драками.