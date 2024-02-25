На свадьбе жених продемонстрировал кадры, запечатлевшие измену невесты с родственником

В Китае свадьба молодой пары закончилась громким скандалом, спровоцированным жестокой местью жениха, случайно узнавшего об измене невесты со своим родственником, пишет ladbible.com.

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Просматривая запись видеокамеры, установленной в их жилье, молодой человек внезапно наткнулся на вопиющие кадры. Аппаратура запечатлела момент измены его будущей жены с супругом своей беременной сестры.

Кандидат в мужья не стал сразу скандалить, он решил отомстить своей возлюбленной за причиненное оскорбление более изощренным способом. Жених дождался свадьбы и в момент торжества продемонстрировал собравшимся гостям видеозапись.

Гости были шокированы таким исходом радостного события, а более всего тем, что невеста могла так поступить со своей сестрой. После обнародования видео свадебное веселье переросло в скандал, в ходе которого присутствующие вынуждены были разнимать жениха и невесту.