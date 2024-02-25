Пять самых дорогих разводов в истории мирового спорта

Многие потеряли не только деньги, но и свою карьеру.

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Этим знаменитым и очень богатым спортсменам пришлось изрядно раскошелиться, чтобы расплатиться со своими вторыми половинами. Начнём с космических сумм и будем двигаться к более адекватным. Хотя и они по меркам простых смертных — баснословны!

1. Майкл Джордан и Хуанита Ваной

Сумма отступных: $ 168 млн

Первый брак легендарного баскетболиста, звезды «Чикаго Буллз» был, мягко говоря, странным. Хуанита и Майкл познакомились в одном из ночных клубов. Жгучая красотка покорила Джордана. Они начали встречаться, а через три года отношений спортсмен сделал предложение.

Хуанита дала согласие, однако Майкл пошёл на попятную. Несмотря на расторгнутую помолвку, пара продолжила жить вместе. Через год Хуанита объявила о беременности. И тут Майкл повёл себя неожиданным образом — он заставил девушку сдать тест на ДНК, сомневаясь в отцовстве.

Тест Хуанита сделала и доказала, что Майкл является отцом. После рождения сына баскетболист повёл наконец-таки невесту к алтарю. За 17 лет брака Хуанита родила ещё одного сына и дочь. Однако ожидаемой семейной идиллии не сложилось. Супруга Джордана давно подозревала его в неверности, но доказательств у Хуаниты не было. Тогда женщина наняла 15 частных детективов!

Проделанная ими работа дала свои результаты — 167 доказательств измены Джордана были у Хуаниты на руках. В 1998 году Ваной припёрла неверного мужа к стенке — либо он берёт себя в руки и становится примерным семьянином, либо она все документы несёт в суд, и скандальному разводу быть.

Видимо, Майкл дал обещание. Правда, он его не сдержал. В 2006 году Хуанита всё же подала на развод. Интересно, что прошёл он без взаимных оскорблений, громких комментариев изданиям и откровенных интервью. Майкл честно выплатил $ 168 млн.

«Майкл и Хуанита Джордан обоюдно и полюбовно решили прекратить свой 17-летний брак. Сегодня вынесено решение о расторжении их брака. Никаких дальнейших заявлений не будет», — такое сухое и ёмкое заявление от имени пары опубликовал адвокат.

2. Тайгер Вудс и Элин Нордегрен

Сумма отступных: $ 100 млн

Тайгер Вудс – самый звёздный игрок гольфа, один из богатейших спортсменов мира — и Элин Нордегрен – очаровательная шведская модель — считались одной из крепких семейных пар. Он творил чудеса на поле, одерживая одну победу за другой. Она покоряла мировой подиум.

Тайгр и Элин познакомились в 2004 году. Роман между ними закрутился очень быстро. Пара поженилась спустя несколько месяцев. Роскошная свадьба знаменитого спортсмена и скандинавской красавицы ещё долго обсуждалась в прессе.

Элин родила Вудсу дочь и сына. Казалось, что это лишь укрепит семью. Иного мнения придерживался Тайгер. Уже в начале блестящей спортивной карьеры, когда деньги рекой шли на его счета, он отличался невероятной любвеобильностью. Вудс был неутомим и неразборчив в связях. Постель со знаменитым игроком в гольф делили официантки, студентки, порноактрисы, горничные отелей.

Однажды все любовные похождения ловеласа вдруг всплыли наружу. Слухи об изменах мужа дошли до Элин, и первые подозрения в его неверности получили подтверждение. Оказывается, более сотни женщин имели интимную связь с её мужем.

Дом некогда счастливых супругов вмиг превратился в пороховую бочку, готовую взорваться и оставить руины от прежней жизни. Так оно и случилось. 2009 год стал самой чёрной страницей в судьбе успешного Тайгера Вудса.

После разоблачения его похождений семейные скандалы не прекращались ни на один день. И Элин Нордегрен подала на развод с мужем. Шведка действовала согласно холодному разуму и подсказкам толковых юристов. Задача Элин состояла в том, чтобы бывший муж заплатил за всё.

В 2010 году состоялся развод Тайгера Вудса и Элин Нордегрен. Процесс прошёл тяжело и ознаменовался новыми скандалами. К примеру, в редакциях известных изданий царило столпотворение. Десятки девиц буквально ломились в двери, чтобы рассказать в подробностях о своих любовных связях с «милашкой Тайгером».

Изначально Элин планировала отсудить у Вудса $ 750 млн. В итоге суд вынес решение — $ 100 млн, роскошный дом в Швеции и полная опека над детьми.

«Мне так стыдно, что у меня не было ни одного подозрения по поводу измен Тайгера. Ведь я больше времени проводила дома, занималась детьми, бытом… Я прошла через ад. Полный шок и неверие. Я чувствовала себя глупой, когда открывалось всё больше вещей. Как я могла ничего не знать? Слова «предательство» недостаточно. Мне казалось, что весь мой мир рухнул. Казалось, что моего мира, каким я его представляла, никогда и не существовало», — рассказала Элин журналу People спустя год после развода.

Говорят, что развод разбил в пух и прах успешную карьеру знаменитого спортсмена. После расставания с Элин он пустился во все тяжкие. Из заработанных почти $ 1 млрд половину потратил на увеселения. А также на лечение от сексуальной зависимости.

В мае 2017 года полиция задержала гольфиста в состоянии наркотического опьянения. На некоторое время Тайгеру пришлось отправиться в клинику. А в 2021-м Вудс попал в серьёзную аварию и угодил в больницу с переломанными ногами. Позже Тайгер перенёс три операции на позвоночнике. Естественно, вернуться к прежней спортивной форме он уже не смог.

3. Майк Тайсон и Робин Гивинс

Сумма отступных: $ 10 млн

Этот брак стал самым коротким и дорогим среди звёздных спортсменов. Союз продлился восемь месяцев, а за развод Майк заплатил $ 10 млн.

Тайсон в то время крушил всех соперников на ринге, и от его железного кулака падали в глубокий нокаут самые именитые чемпионы. 21-летний Майк был силён и находился на пике звёздной славы. По его словам, встретив Робин, он просто потерял голову. Тайсон влюбился в неё без памяти.

В 1988 году Робин и Майк поженились. Увы, брак продлился всего несколько месяцев и попортил немало крови боксёру. Видимо, зря Тайсон пренебрёг советами друзей, которые говорили новоиспечённому мужу о вздорном нраве актрисы ситкомов. Уже позже чемпион на собственной шкуре ощутил, как Робин ловко сорит его деньгами.

Однажды она вступила в борьбу с менеджером Тайсона, пытаясь самолично управлять финансовыми делами мужа. Первый серьёзный конфликт произошёл, когда Робин сообщила мужу, что у неё случился выкидыш. Майк словам жены не поверил. По его мнению, она выдумала эту историю, потому что не хотела детей. Оскорблённая Робин подала на развод, а заодно дала скандальное интервью, в котором назвала Майка «тираном».

«Жизнь с ним была пыткой, это полный ад, хуже всего, что я могла себе представить», — так заявила Робин.

Позже Тайсон признался Опре Уинфри, что не ожидал такого от супруги:

«Я не мог поверить, что Робин говорит обо мне такую ложь… Я был ошеломлён. Когда оглядываюсь назад на эту ситуацию сейчас, то не могу поверить, что ничего не сказал, не ответил. Но опять же, если бы я вёл себя как сумасшедший и начал крушить и сходить с ума, то всё равно ничего бы не изменил. В тот конкретный момент мне действительно хотелось её ударить, но я не сделал этого. А сейчас у меня не осталось никаких обид».

По словам боксёра, он был так влюблён в Робин, что даже не подписал брачный договор. Несмотря на то что его состояние было гораздо больше, чем у супруги. В итоге Тайсон отдал жене $ 10 млн и особняк в Нью-Джерси в придачу.

Позже стало известно, что Робин изменяла Майку ёще до бракоразводного процесса. И любовником актрисы оказался… Брэд Питт. На тот момент он ещё был начинающим актёром.

4. Тьерри Анри и Николь Клэр Мерри

Сумма отступных: £ 8 млн

Звёздный футболист Тьерри Анри считался одним из ведущих игроков лондонского «Арсенала». И тренер Арсен Венгер позволял ему любые капризы, на которые был горазд нападающий. Он даже простил Тьерри переход в знаменитую «Барселону», уверяя болельщиков, что Анри уступил дорогу молодым талантам.

И тут обиженные фанаты вдруг припомнили знаменитому футболисту его поступок, который ничуть не красил француза. В матче Франции с Ирландией отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года он подыграл себе рукой и отдал голевой пас партнёру. По сути, Анри в прямом смысле слова обокрал соперников и лишил их права попасть на самое престижное соревнование. Позже с присущим ему легкомыслием Тьерри признался: «Ну да, там была рука, но я же не судья».

Дальнейшая судьба знаменитого футболиста наглядно показала, как можно в одночасье полностью лишиться её благосклонности. Она не прощает человеческой подлости…

Брак Тьерри Анри с фотомоделью Николь Клэр Мерри со стороны выглядел идеально. Красавица-жена, в любви к которой Тьерри признавался в каждом интервью, дочка Ти, рождению которой футболист посвятил гол в матче с «Ньюкасл Юнайтед». Всё так и продолжалось бы, не узнай супруга футболиста о его интрижке на стороне.

Бракоразводный процесс длился больше года. Обманутая Николь смогла отсудить у Анри £ 8 млн и полную опеку над дочерью.

5. Лэнс Армстронг и Кристин Ричард

Сумма отступных: $ 14 млн

Известный велогонщик встретил Кристин, сотрудницу онкологического центра, в трудный жизненный период. В 1995 году у Лэнса обнаружили рак. Надежды практически не было, так как метастазы уже пошли в брюшную полость и лёгкие.

Кристин помогала Лэнсу восстанавливаться после агрессивной химиотерапии, поддерживала в нём надежду и была всегда рядом. После полной ремиссии Армстронг сделал возлюбленной предложение. В 1998 году пара сыграла свадьбу.

Кристин родила мужу троих детей: сына Люка-Луи и девочек-близняшек Изабель и Грейс. Однако пятилетний брак дал трещину. Говорят, причиной стал роман Лэнса с певицей Шэрил Кроу.

Измену Кристин не простила и подала на развод. Вину Армстронг признал и удовлетворил все финансовые претензии, выплатив $ 14 млн. Одновременно с крахом семейной жизни последовали проблемы и в спортивной карьере.