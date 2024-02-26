Приметы и поверья на 26 февраля: что нельзя делать в Мартынов день

По народному календарю 26 февраля отмечается Мартынов день. На Руси в этот день старались прибраться в доме и очистить свою голову – все раскладывали по полочкам: и вещи, и мысли. Также в старину этот день считался удачным для работы – дела будут идти благоприятно.

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Запрещается заниматься рукоделием, чтобы не навлечь болезни или не ослепнуть. Нельзя плести косы или завязывать на себе что-то, чтобы не спутать мысли и планы. Не стоит стричься, красить волосы, делать завивку или укладку – волосы могут начать плохо расти. В старину верили, что маленького ребенка нельзя оставлять одного в комнате, иначе его могли напугать злые духи. Не рекомендуется проводить вечер в одиночестве – лучше пригласить гостей или самому сходить к кому-нибудь, встретиться с друзьями или погулять в людном месте.