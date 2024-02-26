Почему американцы редко пользуются электрическими чайниками

Прежде всего, в Америке люди предпочитают не чай, а кофе. Поэтому вы скорее найдёте в США дома кофеварки, чем чайники. Кроме того, американцы любят холодный чай, тогда как европейцы - горячий.

При этом чайники в Америки ставят в офисы. А одна из причин, по которой люди в Штатах воду нагревают в микроволновке, - это экономия времени. В электросети напряжение в США ниже, чем в большинстве европейских стран, поэтому и на нагрев воды в электрочайнике времени уйдёт у них больше.