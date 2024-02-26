Зачем России заново делить с США Берингов пролив

В Госдуме предложили денонсировать соглашение Шеварднадзе – Бейкера, согласно которому проходит разграничение вод в Беринговом проливе между Россией и США. Договор с момента подписания не раз критиковался. Однако несмотря на то, что многие считали его неравным, Москва до сих пор соблюдает его положения. Почему отменить соглашение не удавалось раньше? И есть ли необходимость в том, чтобы сделать такой шаг сейчас?

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В Госдуме выступили с инициативой денонсации соглашения Шеварднадзе – Бейкера. Об этом заявила Роза Чемерис, член комитета по международным делам. Документ, подписанный в 1990 году, разграничивает Берингов пролив между США и Россией и является важной вехой в определении морских границ двух государств.

Договор также четко оговаривал сферы экономических интересов Вашингтона и Москвы. Кроме того, в нем зафиксирована площадь континентального шельфа для каждой из сторон. Предложение Чемерис продолжает линию РФ по пересмотру морских соглашений с западными странами. До этого Госдума поддержала денонсацию схожего соглашения с Лондоном.

Речь идет о договоре, который разрешал британским рыбакам вести промысел у побережья Кольского полуострова. Подчеркивалось, что документ имел «преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют».

При этом денонсация договора не повлечет за собой существенных внешнеполитических и экономических последствий, поскольку в 2022 году Британия приняла решение о прекращении режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении Москвы.

Однако возможная отмена действия соглашения Шеварднадзе – Бейкера выглядит куда более существенным шагом на пути пересмотра статуса территориальных вод страны. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала основные положения данного документа. Составители договора взяли за основу линию русско-американской конвенции 1867 года, созданную в связи с продажей Аляски и Алеутских островов США.

В соответствии с соглашением, в подчинение к Вашингтону отошла часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тыс. кв. км, а также участок континентального шельфа площадью 46,3 тыс. кв. км в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий.

При этом в ведении Москвы осталось лишь 4,6 тыс. кв. км аналогичных территорий. «Советский Союз получал компенсацию и возможность вести рыбную ловлю в некоторых других зонах. Но в любом случае соглашение 1990 года никогда не было ратифицировано», – вспоминает Павел Палажченко, руководитель пресс-службы Фонда Михаила Горбачева, бывший на переговорах Шеварднадзе и Бейкера переводчиком.

«Ни Верховный Совет СССР, ни российский парламент не подтвердили действие документа», – уточняет он. Тем не менее все 30 лет после распада социалистического государства РФ де-факто соблюдала подписанный договор, несмотря на то, что его условия не раз подвергались критике.

Еще в 2002 году Михаил Маргелов, занимавший тогда пост главы международного комитета верхней палаты, предложил на переговорах с послом США Александром Вершбоу заключить новое соглашение, от чего американский дипломат отказался, сочтя документ «сбалансированным», напоминает РИА «Новости».

Через год Счетная палата заявила о несоответствии договора «интересам России в области рыболовства». В докладе СП говорилось, что в период с 1991 по 2002 год Россия могла выловить в акваториях, где она утратила право на промысел, 1,6–1,9 млн тонн рыбы, этот улов оценивался в 1,8–2,2 млрд долларов.

Впоследствии к обсуждению соглашения вернулись лишь осенью 2019 года, когда сенатор от Камчатки Борис Невзоров счел договор составленным в интересах американской стороны. По его словам, Москва утратила возможность ежегодно добывать более 500 тыс. тонн рыбы и краба. Парламентарий подчеркнул, что на территории шельфа также находятся перспективные нефтегазовые месторождения.

В экспертном сообществе нет единого мнения по поводу необходимости денонсации соглашения Шеварднадзе – Бейкера. Одни выступают за данный шаг, ссылаясь на то, что отмена действия документа позволит России получить существенные экономические преференции. Другие считают, что это создаст еще больше проблем в диалоге с Вашингтоном, который и так обострился за последние два года.

«Денонсация этого договора вполне возможна в текущих геополитических реалиях. Однако идти на столь значимый пересмотр соглашения стоит лишь после тщательного рассмотрения всех плюсов и минусов подобного решения. Бесспорно, в настоящий момент Москва терпит убытки от невозможности ведения рыбного промысла на части территорий Берингова пролива», – сказал сенатор Константин Долгов.

«В целом отказ от соблюдения условий документа значительно бы расширил и логистические возможности нашей страны. Нельзя забывать и о ресурсном потенциале, который представляет собой это водное пространство. Отказавшись от уступок, принятых в 90-х годах, мы бы могли извлечь из этого выгоду», – отмечает он.

«Тем более что отношения с США находятся на историческом минимуме. Диалог между нашими странами фактически сведен на нет, а значит, прибавление еще одного спора существенным образом на контактах не скажется. Тем не менее мы должны понимать, что Вашингтон не будет сидеть сложа руки, наблюдая за тем, как мы лишаем его значительных доходов», – акцентирует собеседник.

«Не исключаю, что Штаты способны ввести ответные меры за денонсацию соглашения со стороны России. Важно заранее предусмотреть все ограничения, которые могут быть созданы Белым домом. Только после их тщательного рассмотрения мы сумеем принять окончательное и верное решение», – подчеркивает Долгов.

Данный договор, строго говоря, невозможно денонсировать, напоминает Дмитрий Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО. «Дело в том, что он вступает в силу только после ратификации, даже если сторона соблюдает условия этого документа. Поэтому Россия может только сделать заявление, в котором объявит о своем намерении не утверждать соглашение», – сказал он.

«В общих чертах этот документ повторяет ту границу, которая была установлена конвенцией 1867 года по продаже Аляски и Алеутских островов. Тем не менее в соглашении 1990 года мы пошли на уступку части нашей территории американцам, что впоследствии вызвало множество споров в России», – подчеркивает эксперт.

«Суверенные права распространяются в пределах разграничительной линии. Соответственно, если мы заявляем об отказе от ратификации, мы говорим о претензиях на эти территории, которые могут быть достаточно ценным активом. Океан содержит несметные богатства, включая био- и энергоресурсы. Поэтому компромисс с США в этом вопросе и вызывает большую критику», – отмечает собеседник.

«Если подходить к этому вопросу рационально, то раз с 1990 года договор не ратифицировали, то нет смысла утверждать его сейчас. Это нормально, все страны действуют в своих национальных интересах. Тем более что позже, когда наши отношения с США станут более конструктивными, можно будет снова вернуться к обсуждению этого вопроса», – акцентирует эксперт.