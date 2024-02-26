«Утро в сосновом лесу»: тайна самой знаменитой картины Шишкина

Одним из самых известных картин живописца Ивана Шишкина считается «Утро в сосновом лесу». Несмотря на название, в первую очередь взгляд «цепляется» за медведей у поваленного дерева. Именно с бурыми обитателями леса и связана главная тайна полотна.

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Каждому своё

Про Ивана Ивановича Шишкина знает в нашей стране, наверное, каждый школьник. А вот Константин Аполлонович Савицкий, ещё один талантливый отечественный художник, оказался незаслуженно забытым. А ведь он был академиком и членом Императорской Академии художеств. Не удивительно, что Шишкин и Савицкий оказались знакомы.

Их объединяла не только профессиональная сфера, но и любовь к русской природе. Что один, что другой, изображали родные пейзажи с особым трепетом. Иван Иванович предпочитал «разбавлять» природу людьми или животными только в редких случаях и уж тем более никогда не отводил им главную роль на своих полотнах. Савицкий же не был так категоричен — в его художественных композициях находилось место всем. Не исключено, что мастерство приятеля сформировало некую неуверенность в Шишкине. Он считал, что фигуры живых существ у него получаются плохо.

Медвежья тайна

Свой очередной пейзаж Шишкин завершил в конце 1880-х годов. На картине он изобразил утро в сосновом лесу. При этом автор честно признавал — полотно лишено «изюминки». Исправить это упущение Шишкин решил с помощью медведей. Автор сделал наброски для будущих персонажей, но результат его не удовлетворил.

Иван Иванович решил так сразу не сдаваться, и обратилсяк Константину Савицкому с просьбой помочь ему с животными. Тот приятелю не отказал и приступил к работе. Медведи получились реалистичными! Шишкин тоже оценил талант товарища и предложил увеличить количество косолапых на картине до четырёх.

После того, как картину была окончательно написана, Шишкин честно указал двойное авторство. Но полотно у Ивана Ивановича вскоре приобрёл меценат Павел Третьяков. Он-то и посчитал, что две фамилии под одной картиной — лишнее. На правах единственного владельца произведения искусства Третьяков решил сделать автором только одного Шишкина.