Кто убил 11 футболистов: новая версия загадочной истории

В гибели футбольного клуба обвиняли колдунов, армию и стечение обстоятельств, а вот была ли трагедия на самом деле – уточнять никто не стал.

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Со дня первого упоминания об этой трагедии произошло уже больше четверти века. Она стала таким же раритетом, как, например, мем с двумя женщинами, кричащими на кота. Аналогии не случайны: в деле гибели футбольной команды от удара молнии появилось множество версий, каждую из которых можно защищать до хрипоты. Прежде, чем вы узнаете новую, стоит напомнить, о чём вообще идёт речь.

Итак, в октябре 1998 года в Демократической республике Конго (бывший Заир) молния по время матча ударила прямо в поле. В результате чего погибли 11 игроков команды гостей. Новость выглядела настолько страшной, насколько и неправдоподобной. Первым об этой сенсации миру поведало достаточно на тот момент достаточно скромное издание L’Avenir. Сейчас эта газета печатается ежедневно, а тогда, в 1998-м, журналу было всего два года, и он выходил раз в неделю. Ещё один немаловажный факт – это то, что издание профранцузское, хотя материалы, как правило, выходят на суахили.

В конце прошлого века в ДР Конго была абсолютная анархия. Страна стала главным очагом Великой Африканской войны. Тогда воевали все со всеми, и люди жили в состоянии постоянного шока от созерцания происходящего. И посреди этого каждодневного ужаса выходит такая вот статья. Ни одно другое конголезское издание эту новость важной не посчитало.

Интересно, что фабула статьи о смерти футбольной команды была даже не в самом факте гибели игроков, а в том, что эта трагедия – результат не вмешательства сил стихии, а банальное местечковое колдовство. Всё это проделки шаманов, и подобные случаи должны всячески порицаться обществом. Разумеется, никаких «пруфов» представлено не было.

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На самом деле эта тема для Конго и многих других африканских стран довольно острая. В магию и ритуалы там верят до сих пор. Штатный колдун – это нормальная должность в любой крупной организации. Разумеется, футбольные клубы не исключение. Подборка африканских историй, связанная с потусторонними силами, заняла бы пару часов вашего времени. И этот раздел истории футбола чёрного континента дополняется чуть ли не каждый день. То есть сюжет о том, что одна команда «заказала» местному шаману другую – это абсолютно стандартный ход. Для шамана так вообще шикарное портфолио! Однако ни шамана, ни кого-либо ещё из участников этой драмы миру представлено не было.

Но вернёмся к войне. В те дня в Конго трудилось огромное количество крупных европейских СМИ. Разумеется, все они приехали освещать конфликт. Естественно, сбитые самолёты и захваченные в плен заложники корреспондентам очень быстро наскучили. А тут такая тема! Подавляющее большинство изданий переписали эту статью, даже не удосужившись съездить на место событий и опросить оставшихся в живых свидетелей истории. Оно и понятно – ехать было по меньшей мере небезопасно. Куда проще сослаться на первоисточник. Так появилась вторая волна популярности этой статьи.

Причём журналисты очень аккуратно обходили тему боевых действий. Мол, можно было бы допустить, что гибель игроков была связана с нападением военных или детонацией шальной ракеты, прилетевшей откуда-то из непроходимых лесов. Но нет, все настаивали на версии с молнией.

Самое интересное, что нечто похожее, но без колдунов и конголезцев к тому времени уже было. За пару месяцев до резонансной заметки L’Avenir в ЮАР молния реально ударила в поле прямо во время футбольного мачта. Все жутко перепугались, но никто не пострадал. Более того, этот случай попал на видео. Ни о какой избирательности удара не могло идти речи: лёгкие травмы получили игроки обеих команд.

Про Басангу и Бен Тсади (так назывались провинции в оригинальной статье) стали немного забывать. Но через пару лет эта история вновь проснулась. Дело в том, что на планете всё большую власть захватывал интернет. Всемирная паутина не могла пройти мимо такого прекрасного события! Доказательств нет, ничего нет, всё как любят авторы конспирологических интернет-теорий! Зато есть мистика, экзотическая страна и, что самое замечательное – жертвы. Так появилась третья волна, на гребнях которой эта тема жива до сих пор.

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На этот раз подключились французы. И их версия гуляет по сети уже больше 20 лет. В 2014-м на американском портале Reddit даже попытались воссоздать обстоятельства трагедии. Так вот, на рубеже веков в Европе решили оправдать шаманов, обвинив их в несостоятельности. При этом виновниками трагедии назначили обыкновенные футбольные бутсы. Мол, у Бен Тсади они были металлическими, поэтому разряд привёл к гибели игроков. Reddit потом всё опроверг, потому что это физически невозможно. Но теория мгновенно разлетелась по набирающей популярность сети Интернет.

И, скорее всего, это была уже полностью спланированная акция. Дело в том, что в 2001 году на экраны вышел художественный фильм «Видок» с Жераром Депардье в главной роли. Это детектив с некой претензией на мистику, сюжет которого отлично рифмуется с бутсами африканской команды. Там тоже молния убивала тех, кто носил в одежде металлические предметы. А учитывая, что «Видок» подавался как новаторское суперсовременное кино, то и рекламная акция к нему должна была быть не менее остроумной.