Необъявленная война: как США и НАТО уничтожили Югославию

Вот уже два года Запад критикует Россию за начатую в феврале 2022 года специальную военную операцию. Однако на протяжении предшествующих десятилетий США и их союзники сами не раз вторгались на территории суверенных государств — нередко на другом конце света — во имя своих политических и экономических интересов. Одним из ярких примеров такого вмешательства стали бомбардировки Югославии, начатые силами НАТО в марте 1999 года. Эта операция, проведенная в нарушение Устава ООН, стала первым межгосударственным вооруженным конфликтом в Европе после окончания Второй мировой войны. Авиация США и партнеров по НАТО более двух месяцев бомбила Югославию, причем под удары попали не только военные базы, но и гражданские объекты. Погибло несколько тысяч мирных жителей, а экономика страны, и без того задушенная западными санкциями, оказалась в руинах. При этом международное сообщество практически не реагировало на бомбардировки и не пыталось им препятствовать. «Лента.ру» в рамках проекта «Право на вторжение» рассказывает, почему США и их союзники решили уничтожить Югославию, как эта операция изменила международное право и стала символом нового однополярного мира.

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12 апреля 1999 года пришлось на второй день пасхальных праздников, и многие сербы отправились навестить родственников в других городах. В пассажирском поезде №393, следовавшем из Белграда в Ристовач, практически не было свободных мест.

Когда состав пересекал мост через реку Южная Морава в ущелье Грделица, по нему ударили две ракеты, выпущенные с самолета НАТО F-15E Strike Eagle. После первых попаданий истребитель-бомбардировщик пошел на второй заход и выпустил по горящему поезду еще две ракеты.

Был страшный пожар, мы не могли подойти ближе и помочь людям, которые были внутри. Они все сгорели

Томислав Илич житель города Грделица

Позже официальные спикеры НАТО заявили, что целью атаки был мост, а пилот самолета, несмотря на два захода на цель, попросту не заметил поезда, поэтому его не за что привлекать к ответственности. Произошла «трагическая случайность».

Мы не хотели атаковать этот поезд или убивать его пассажиров. Мы действительно хотели разрушить мост и сожалеем об этом происшествии

Джон Хамре заместитель министра обороны США

В результате той атаки погибли 14 мирных жителей. Подобные «трагические случайности» за время операции «Союзная сила» произойдут еще не раз.

Но США и их союзники по НАТО так и не признают своей ответственности за смерти гражданских. Ведь, по мнению руководства альянса, они преследовали благородную цель — принести мир и свободу в Югославию

Балканский вулкан

В 1990-е годы балканские страны переживали период сильнейшей политической и социальной турбулентности. Однако распад социалистической системы стал лишь искрой, которая разожгла этнический конфликт в Южной Европе. Его предпосылки были заложены за десятки лет до этого.

Единое югославянское государство образовалось в 1918 году. Идея о том, что близкие по культуре и языку сербы, хорваты и словенцы должны жить в одной стране, давно витала в воздухе, но смогла реализоваться лишь по итогам Первой мировой войны после падения Османской и Австро-Венгерской империй, на территориях которых проживало подавляющее большинство южных славян.

Государство получило название Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС) и было основано на принципе добровольного объединения народов. Однако вскоре все изменилось...

В 1929 году король Сербии Александр I совершил государственный переворот и установил авторитарную диктатуру, переименовав страну в Югославию. Он взял курс на жесткую ассимиляцию несербских народов королевства, а государственной идеологией страны стал сербский национализм

Разумеется, это вызывало сопротивление других народов Югославии, центрами которого стали Хорватия, Македония и Босния. Там быстро набирали популярность националистические идеи, и неудивительно, что с началом Второй мировой войны хорваты и босняки поддержали вторгшиеся в страну немецкие и итальянские войска.

Югославию разделили на марионеточные государства, их правительства начали чистки среди сербского населения. В ответ сербские партизаны (как монархисты, так и коммунисты) устраивали террор против мирного хорватского и боснийского населения

После освобождения страны войсками Красной армии именно коммунисты стали главной политической силой в Югославии. В надежде на мирное сосуществование народов на основе равноправия коммунистическая партия преобразовала страну по образцу СССР, создав для каждой из крупных национальностей по республике. Официальным названием нового государства стало Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ).

Политика ее бессменного лидера, героя партизанской войны с немцами Иосипа Броз Тито была направлена на умиротворение национальных окраин, которые получили максимум автономии при сохранении лояльности центральной власти.

Каждая из наших республик не представляла бы ничто из себя, не будь мы едины. Мы пролили море крови за единство наших народов. И мы никому не позволим разрушать это братство

Иосип Броз Тито руководитель Коммунистической партии Югославии

При жизни опытного и авторитарного политика система держалась, однако после его смерти в 1980-е годы страну начало лихорадить. Как когда-то в СССР, так и в Югославии за годы правления Иосипа Броз Тито в каждой республике выросла национальная интеллигенция, которая считала, что ее народ угнетается центром и сербами. Сербы же упрекали центральные власти в том, что те действуют в интересах других народностей, а сербам уготована лишь роль скрепляющего их «цемента».

В Сербии (одной из союзных республик в составе СФРЮ) начала расти популярность идей великосербского национализма времен короля Александра I, что привело к власти в республике политиков-националистов, таких как Слободан Милошевич.

В 1991 году о намерении выйти из состава СФРЮ заявили Словения, Хорватия, Македония, Босния и Герцеговина

Некогда единая страна погрузилась в хаос межэтнических вооруженных конфликтов, а все попытки центральной власти противостоять сепаратизму провалились, так как его активно поддерживали западные страны, у которых были на Балканах свои интересы.

Для США важно было сокрушить последний прокоммунистический режим в Европе, а недавно созданный Европейский союз рассчитывал на скорейший переход бывших республик Югославии к рыночной экономике и появление там новых рынков сбыта.

Поначалу поддержка западных стран носила в основном дипломатический характер. Но впоследствии США и страны НАТО приняли более активное участие: начиная с обучения боснийских и хорватских военных и заканчивая бомбардировками позиций боснийских сербов во время боснийской войны. Кроме того, против центрального правительства Югославии ввели санкции, в частности наложив эмбарго на поставку вооружений.

Международные санкции против Югославии в 1991-2001 годах

Еще в 1991 году Совет Безопасности ООН ввел в отношении Югославии эмбарго на поставки оружия, а Европейский союз заморозил финансовую помощь и ввел экономические санкции против входивших в единую страну республик Сербия и Черногория. Желаемого эффекта достичь не удалось, и следующим ударом стала резолюция 757 Совета Безопасности ООН, принятая 30 мая 1992 года, которая вводила полное торговое эмбарго против Югославии. Санкции начали постепенно ослаблять после окончания боснийской войны, а в октябре 1996 года все ограничения были полностью сняты. Однако санкционный режим возобновился после начала косовской войны. Своего пика санкции достигли в 1999 году, во время бомбардировок Югославии авиацией НАТО: США заморозили имущество югославского правительства на своей территории. Полностью и окончательно санкции были сняты только 10 сентября 2001 года.

Югославские власти оказались один на один с экономическими проблемами, а независимые республики сразу получили доступ к западным кредитам и финансовой помощи.

Лишь к 1996 году после окончательного признания независимости Боснии и Герцеговины, Словении, Хорватии и Македонии уже новое государство Союзная Республика Югославия (СРЮ) стабилизировалось в административных границах прежних Черногории и Сербии (с автономными краями Косово и Воеводина). Но на этом процесс распада не закончился.

Хроника распада Югославии

Образовавшаяся по итогам Второй мировой войны Югославия основывалась на принципах этнотерриториальной федерации (то есть каждый из народов страны имел свою национальную республику, из которых и состоял союз, подчинявшийся центральному правительству в Белграде) и авторитарной власти Иосипа Броз Тито. Предполагалось, что проживавшие в Хорватии и Боснии сербы будут противовесом национальным устремлениям хорватов и боснийцев (народов, родственных сербам, но исповедующих католицизм и ислам), а созданные в Сербии автономии Косово и Воеводина ограничат сербский национализм. Однако после смерти Тито и крушения соцлагеря шаткий этнорелигиозный мир Югославии начал рушиться. Хорваты и боснийцы требовали независимости, а выступающие с позиций Великой Сербии националистически настроенные сербы ратовали за сохранение единой Югославии. В 1991 году некогда общее государство балканских народов распалось. Словения обрела независимость в результате короткой десятидневной войны, Македония и вовсе ушла без единого выстрела. Другим регионам повезло куда меньше. Протестные выступления в Боснии, Хорватии и Косово быстро переросли в погромы, а затем и в полномасштабные войны. В 1991 году началась война в Хорватии, в 1992 году — в Боснии. В российской традиции эти войны принято объединять в один югославский кризис, и у этого есть основания. Боснийские мусульмане и хорваты-католики, несмотря на взаимные противоречия, фактически объединились против православных сербов по принципу «враг моего врага — мой друг». Первоначально сербы имели преимущество в живой силе и технике, однако объединение боснийцев и хорватов, а также поддержка НАТО (европейские страны ограничились дипломатической и экономической поддержкой Хорватии, но военные советники из США обучали и консультировали хорватскую армию) определили итог конфликта. В результате операции «Буря» на территории Хорватии была ликвидирована Республика Сербская Краина, а Хорватия отстояла свою независимость. Последовавшая затем операция «Обдуманная сила» подавила наступательный потенциал Республики Сербской и обеспечила независимость Боснии. Первый этап югославских войн завершился подписанием в 1995 году Дейтонских соглашений, которые подтвердили независимость Боснии и Герцеговины. Следующей горячей точкой вскоре станет Косово.

Новым очагом сепаратизма стало Косово — автономный край Сербии, куда в период коммунистического правления переселяли албанцев-мусульман, чтобы сдержать сербский национализм

Считается, что спусковым механизмом балканских войн, в том числе конфликта между этническими сербами и албанцами Косово, стала речь Слободана Милошевича, которую он произнес 28 июня 1989 года на торжестве в честь 600-летия битвы на Косовом поле. Выступление получило известность благодаря заявлению Милошевича о возможности «вооруженных сражений» ради национального возрождения Сербии.

Хотя Слободан Милошевич позже утверждал, что его неправильно поняли, в национальных республиках Югославии его слова восприняли как угрозу своей автономии и национальной идентичности. Так, британский журналист Маркус Таннер писал, что представители союзных республик Словении и Хорватии в тот момент выглядели нервными, а последовавший вскоре всплеск сербских националистических настроений, возможно, навсегда похоронил надежду на урегулирование противоречий внутри Югославии, и в частности в Косово.

А после серии нападений косовских албанцев на местных сербов и вспыхнувших в итоге беспорядков в 1989-1990 годах центральные власти фактически лишили Косово автономии.

В ответ на это в сентябре 1991 года на фоне боевых действий в Боснии и Хорватии албанские депутаты края провозгласили независимую Республику Косово, которую в тот момент признала только Албания. Затем среди албанских жителей региона был проведен референдум о независимости (99 процентов проголосовавших при явке 87 процентов высказались за самоопределение) и президентские выборы, на которых главой государства был избран Ибрагим Ругова.

Рост сепаратистких настроений в Косово опирался на сочувствие и широкую поддержку западных стран, полагавших, что путь к стабилизации положения на Балканах лежит через дальнейшее ослабление и раздробление Сербии и свержение «националистического» режима Слободана Милошевича.

Еще в 1992 году президент США Джордж Буш-старший сделал югославским властям так называемое рождественское предупреждение, в котором заявил, что США будут готовы применить силу, если правительство не пойдет на переговоры с косовскими албанцами.

США не намерены оставаться в стороне и наблюдать за тем, как сербские власти творят в Косово то, что им более не позволено творить в Боснии

Мадлен Олбрайт государственный секретарь США

В США заявили, что главная причина нарушения прав человека в Косово и помеха на пути «демократического развития» Югославии — правление социалистов и лично Слободана Милошевича в качестве президента. В администрации Билла Клинтона его оценивали как нежелательного партнера, «неконтролируемого неокоммунистического» лидера.

Пора перестать считать Милошевича частью решения косовской проблемы — он и есть эта проблема. В регионе не будет мира, пока на смену Милошевичу не придет демократическое правительство

Джо Байден сенатор от штата Делавэр

Доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Степанова администрации США ослабление или подрыв режима Слободана Милошевича было не столько средством урегулирования косовского кризиса, сколько самоцелью. США стремились использовать давление на Милошевича, чтобы обеспечить взаимодействие с европейскими союзниками по НАТО и способствовать дальнейшему укреплению позиций этого военно-политического блока в Европе и мире.

Фактически с избранием Ибрагима Руговы президентом Косово в крае были созданы параллельные структуры власти, некоторое время уживавшиеся с официальной администрацией

Одновременно в крае начали создаваться и вооруженные формирования албанцев, объединившиеся в 1996 году в Армию освобождения Косово (AOK). Сербы в ответ создавали собственные отряды самообороны, и стычки с албанцами происходили все чаще. Еще больше ситуация в крае накалилась в 1997 году, вскоре после того, как в Албании ушел в отставку президент Сали Бериша. В стране начался экономический кризис, на фоне которого активизировались преступные группировки, наводнившие Косово контрабандным оружием. С этого момента вооруженные столкновения в крае стали постоянным явлением.

В Югославии тем временем пришло к власти новое правительство, в которое вошли представители Сербской радикальной партии (СРП) Воислава Шешеля: они не хотели никаких переговоров с албанцами и настаивали на силовом решении косовского вопроса. В ответ на это 28 февраля 1998 года АОК провозгласила начало вооруженной борьбы за освобождение региона.

Поначалу югославские власти считали, что смогут справиться с волнениями силами полиции. Однако жесткие зачистки приводили лишь к тому, что ряды Армии освобождения Косово пополняли новые добровольцы

Убедившись в неэффективности полицейских мер, Милошевич распорядился ввести в Косово армейские части. Военные начали применять против албанских формирований артиллерию и бронетехнику, что не могло не привести к жертвам среди мирного населения. К лету 1998 года в Косово погибли около 1 тысячи гражданских, более 200 тысяч человек стали беженцами.

Действия армейских подразделений ожидаемо оказались более эффективными, чем полицейские операции. АОК понесла существенные потери, и ее активность заметно снизилась. К октябрю 1998 года власти Югославии заявили, что ключевая фаза силовой операции в крае закончена.

Сегодня в Косово царит мир. Террористические банды были уничтожены

Мирко Марьянович премьер-министр Югославии

Но мир в крае так и не наступил. Пока в Косово шли бои, представители НАТО продолжали давить на Югославию, пытаясь заставить власти страны пойти на диалог с косовскими албанцами, прямо озвучивая угрозы военной интервенции в том случае, если переговорный процесс не начнется и даже если пойдет в невыгодном для албанцев ключе.

Когда стало понятно, что в Белграде не собираются ни о чем договариваться с ОАК, Североатлантический альянс заявил о готовности атаковать страну, если подразделения югославской армии не покинут Косово. Лишь под угрозой военной агрессии Слободан Милошевич согласился на перемирие на условиях НАТО.

АОК получила передышку

Тучи сгущаются

Официально в регионе действительно установилось перемирие, однако обе стороны соблюдали его лишь формально. Вооруженные подразделения югославской армии и АОК вернулись в казармы, но в крае регулярно происходили вспышки насилия в отношении как сербов, так и албанцев. В январе 1999 года вылазки албанских боевиков участились, поэтому югославская армия и полиция возобновили операции против АОК с намерением окончательно ликвидировать вооруженное албанское сопротивление в Косово.

15 января произошло событие, которое следует считать формальным поводом к началу военной операции НАТО в Югославии

Албанские источники заявили о массовой гибели мирных жителей в Косово. По их данным, в албанской деревне Рачак сербские военные убили 45 человек. Албания и западные страны утверждали, что это была преднамеренная казнь гражданского населения, выступавшего за независимость края. Власти Югославии, в свою очередь, доказывали, что все погибшие — члены АОК, убитые в ходе боевых действий и позже переодетые в гражданскую одежду с целью провокации.

Тем не менее западные СМИ написали о событиях в Рачаке как об ужасном террористическом злодеянии, а тогдашний президент США Билл Клинтон начал убеждать американцев в необходимости вторжения в Югославию. В Белом доме заявили, что с этого момента конфликт в Косово больше не внутреннее дело Югославии, и США с союзниками готовы применить силу, если Милошевич не согласится с требованиями косовских албанцев.

У НАТО уже был опыт проведения операции по «принуждению к миру» югославской армии во время войны в Боснии и Герцеговине в 1995 году

Тогда планы альянса по применению военной силы не вызвали возражений ни у одного из членов Совета Безопасности ООН, и это давало руководству НАТО уверенность в том, что еще одна полномасштабная операция в Югославии тоже будет поддержана.

30 января представители НАТО вновь направили обращение к руководству Югославии с требованием прекратить операции против АОК в Косово. В противном случае пригрозили авиационными ударами по югославской территории. Интересно, что в это самое время во французском Рамбуйе начались переговоры между правительством Югославии и политическими лидерами косовских албанцев при посредничестве США, Европейского союза и России.

При этом представители США всеми силами отговаривали косоваров от компромиссов с Югославией и настаивали на включении неприемлемых для Слободана Милошевича требований. В случае срыва переговоров американцы обещали представителям АОК прямую военную поддержку.

Если вы согласитесь на наше предложение, а сербы — нет, то НАТО начнет бомбардировки

Мадлен Олбрайт государственный секретарь США

18 марта 1999 года США и Великобритания выдвинули проект соглашения, предусматривающий восстановление полной автономии Косово, вывод из региона всех югославских сил и замену их миротворческим контингентом НАТО. Слободан Милошевич принял политическую часть соглашения, однако не согласился на замену своих силовиков натовскими, так как считал это нарушением суверенитета Югославии.

Мы не можем пустить к себе оккупантов, даже если они идут под знаменами НАТО или ООН

Слободан Милошевич президент Югославии

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер позже признал, что соглашение в Рамбуйе, призывающее разрешить присутствие войск НАТО на территории Югославии, было провокацией и оправданием для начала бомбардировок. «Такой документ не мог принять никакой серб, — вспоминал он. — Это был ужасный дипломатический документ, который вообще не стоило представлять в такой форме».

В тот же день вечером НАТО приняло решение о начале военной операции «Союзная сила» (англ. Allied Force) с целью вынудить Югославию принять соглашение по всем пунктам.

Уже 24 марта 1999 года силы западной коалиции, апеллируя к статье 5 Устава НАТО, начали совместную военную кампанию против Югославии. При этом у союзников не было никаких оснований задействовать эту статью, дающую право на применение силы, поскольку ни одно государство из членов НАТО не было атаковано.

Действия НАТО нарушали не только Устав альянса, но и Устав Организации Объединенных Наций, запрещающий применение силы, не связанное с обороной, без санкции Совета Безопасности ООН

Однако обращаться в Совет Безопасности ООН США не стали, так как опасались, что Россия или Китай наложат на резолюцию вето.

Мы должны действовать — спасти тысячи невинных мужчин, женщин и детей

Тони Блэр премьер-министр Великобритании

НАТО также не провело никаких консультаций с Россией как с членом переговорной группы по Косово. Москву просто уведомили о дате начала бомбардировок. Тогда премьер-министр России Евгений Примаков, летевший в США на переговоры с вице-президентом Альбертом Гором, развернул свой самолет в небе над Атлантическим океаном. Одно из самых громких событий в истории современной дипломатии получило название «петля над Атлантикой», или «петля Примакова».

Это совершенно нормальное поведение человека, который считает, что ему не надо поощрять агрессию своим присутствием и своим визитом в это время Евгений Примаков премьер-министр России

Гром с неба

Ядро многонациональной авиационной группировки НАТО было Германии и Турции.

Большую часть группировки обеспечили США, крупные контингенты предоставили также Великобритания и Италия. Разрабатывался и план наземной операции, который в итоге не был утвержден из-за риска больших потерь

За ее проведение, в частности, выступал тогдашний сенатор Джо Байден, сейчас занимающий пост президента США.

Мы должны отправиться в Белград, и нам надо оккупировать эту страну в японско-немецком стиле. Это единственное, что в конечном итоге сработает

Джо Байден сенатор от штата Делавэр

Командование НАТО разбило операцию на три этапа. В ходе первого авиация должна была подавить силы ПВО, второй этап предусматривал удары по югославским силам непосредственно в Косово, третий — удары по критической инфраструктуре в Сербии.

В рамках подготовительной операции «Орлиный глаз» в 1998-1999 годах беспилотные летательные аппараты и спутники НАТО собрали информацию о предполагаемых целях на территории Югославии (военные и инфраструктурные объекты, административные здания, теле- и радиоцентры).

Между тем американские военные понимали, что одним ударом парализовать югославскую систему ПВО едва ли удастся, и всерьез опасались потерь в ВВС союзников. В связи с этим всем самолетам был установлен нижний предел высоты в 4572 метра. Это защищало авиацию, однако точность бомбардировок при этом заметно снижалась.

Первые взрывы прозвучали 24 марта в 20:00 по белградскому времени. Стратегические бомбардировщики и корабли флота выпустили по Югославии десятки крылатых ракет

«В это время был очень популярен сериал "Эсмеральда". Он как раз в 20 часов начинался, и буквально спустя пять минут в окне огромный огненный шар падает, и все загорается перед глазами», — вспоминал позже первый день бомбардировок житель Белграда Никола.

Я отлично помню страх, который я ощутил в ночь, когда «Томагавк» угодил в теплостанцию в районе Новый Белград неподалеку от нашего дома. Взрыв меня разбудил, а свет от пожара был настолько сильным, что мне казалось, будто горит комната, в которой находились мы с братом

Стеван Гайич житель Белграда

В первые двое суток силы НАТО провели два авиационных налета, каждый из которых продолжался около трех часов. Югославское силы ПВО, состоящие преимущественно из советских комплексов С-125 «Нева», практически ничего не смогли противопоставить такой мощи. Да, были отдельные яркие успехи, вроде сбитого 27 марта самолета-невидимки F-117A, но они хоть и тешили самолюбие сербов, никак не могли изменить ситуацию.

В день начала операции Россия потребовала срочно созвать заседание Совбеза ООН. В Москве призвали принять меры для прекращения операции, ссылаясь на нарушения Устава организации. Однако в ООН фактически отказались реагировать на действия НАТО. В поддержку российского проекта резолюции с осуждением бомбардировок проголосовали только представители Китая и Намибии.

Это безопасность Европы. Это новая война в Европе, а может быть, и больше. Это очень серьезный шаг, и делать его без одобрения Совета Безопасности ООН — это более чем непонятно

Борис Ельцин президент России

Необъявленная война

Операция НАТО длилась 78 дней. 1030 самолетов совершили более 35 тысяч боевых вылетов. Военно-морская группировка в составе трех авианосцев, шести ударных подводных лодок, двух крейсеров, семи эсминцев, тринадцати фрегатов поддерживала действия авиации и также наносила ракетные удары. В общей сложности самолеты НАТО сбросили на территорию Югославии 25 тысяч тонн взрывчатки.

При этом военные НАТО применяли не только высокоточное вооружение, но и боеприпасы, предназначенные для поражения живой силы на больших площадях. На территорию страны было сброшено 152 контейнера с 35 450 кассетными бомбами.

Очень скоро целью атак стали не только военные объекты и армейские части, сосредоточенные вблизи Косово, но и вся критическая инфраструктура страны. Бомбардировкам подверглись сугубо гражданские объекты: жилые районы Белграда, школы, детские сады, энергетические объекты

По оценке правозащитной организации Human Rights Watch, сначала войска НАТО действительно применяли высокоточное вооружение, его доля доходила до 90 процентов. Однако это касалось атак на военные объекты и силы ПВО. Когда начались удары по инфраструктуре, доля высокоточного оружия упала до 10-20 процентов.

После того как 12 апреля истребитель-бомбардировщик атаковал пассажирский поезд, пересекавший по мосту реку Южная Морава, командование операцией сообщило, что пилот ошибся, спутав гражданский объект с военным. Все жертвы среди гражданского населения руководство НАТО теперь называло «сопутствующим ущербом».

Все мы были шокированы тем, что они называли «сопутствующими потерями». Погибли мирные люди, много детей. И это стало символом страшного преступления, совершенного в отношении Сербии и нашего народа

Александр Вучич президент Сербии

После ударов по азотному заводу и нефтехимическому комплексу в Панчево опасные химические соединения попали в атмосферу, воду и почву. Нефть из взорванных резервуаров залила Дунай, загрязнила Скадарское озеро и Адриатическое море. «Вот здесь не было передней стены. Вокруг все было засыпано стеклами. А сама ракета упала на крышу и взорвалась внутри цеха между двумя резервуарами. От здания почти ничего не осталось», — рассказывал об ударе по Панчево работник завода Бошко Нешич.

В Белграде от ударов НАТО пострадало здание государственной телерадиокомпании, где погибли 16 журналистов, и китайское посольство, где жертвами стали трое сотрудников. Удар по посольству в НАТО назвали ошибкой в наведении управляемой бомбы, атаку на телецентр сочли оправданной, так как в НАТО считали его «важным инструментом сербской пропаганды».

Я никогда не забуду эту картину. Ошеломленный китайский дипломат, который выходит из здания посольства без обуви, в одних носках, а его волосы и очки покрыты пылью от взрыва

Джеки Роуленд в 1999 году корреспондент «Би-би-си» в Белграде

«Знаете, когда блок НАТО начал бомбить Белград, он делал все, что ему угодно, все, что хотел. Бомбили снова и снова, бомбили центр города, — вспоминал те дни командир одного из отрядов гражданской обороны Драган. — Мои сотрудницы и сотрудники пострадали, кто-то был ранен, я тоже был ранен, некоторые погибли, многие мои друзья погибли. Боролись как могли».

Целью авиации союзников оказалась и югославская энергосистема. В результате авиаударов без электричества осталось почти 80 процентов населения страны.

Я думаю, что вторжение НАТО в Косово, воздушные атаки, бомбы не вызваны материальной заинтересованностью. Их характер — исключительно гуманитарный: главную роль играют принципы прав человека, которые имеют приоритет даже над государственным суверенитетом. Это делает вторжение в Югославию законным даже без мандата ООН Вацлав Гавел бывший президент Чехии

От действий НАТО страдали не только сербы, но и албанцы. 14 апреля авиация НАТО атаковала несколько колонн албанских беженцев недалеко от города Джаковица, убив около 64 человек: пилоты НАТО ударили по цели, которую разведывательные источники посчитали военным конвоем.

Военная операция в целом лишь усугубила гуманитарные проблемы в Косово. Почти миллион косовских албанцев покинули край и направились в Албанию. Но страна переживала экономический кризис и попросту не могла справиться с таким потоком беженцев, не рискуя столкнуться с гуманитарной катастрофой.

2 июня 1999 года операция «Объединенная сила» достигла пика интенсивности

Параллельно с военной операцией западные страны усиливали санкционное давление на Югославию. В конце апреля Евросоюз принял решение запретить поставки нефти и нефтепродуктов в республику и призвал другие страны к подобным мерам. В этих условиях югославскому правительству пришлось принять непростое решение.

В Белграде понимали, что армия не сможет долго сопротивляться силам НАТО, а гуманитарный кризис в стране продолжает нарастать. Оценив всю тяжесть положения, югославское руководство при посредничестве России возобновило переговоры по Косово.

Слободан Милошевич согласился на скорректированную версию соглашения: он обязался вывести из Косово все вооруженные подразделения армии и полиции, позволить НАТО ввести туда силы безопасности в количестве 40 тысяч человек и предоставить местным албанцам автономию при условии того, что они признают суверенитет Сербии над краем. На следующий день это соглашение ратифицировал сербский парламент.

Однако западная авиация продолжала наносить удары по Югославии еще неделю, до 10 июня, пока командование не убедилось, что договоренность по выводу югославских частей из Косово действительно выполняется

«Есть снимки, где гражданские стояли на мостах: они не боялись, что их будут бомбить. Просто людям надоело бояться, и они решили либо все закончить, либо умереть», — вспоминал о настроениях в обществе в последние дни бомбардировок югославский военный Деян.

Говоря о последствиях бомбардировок, Слободан Милошевич утверждал, что в результате ударов погибли 462 солдата и 114 полицейских (в НАТО сообщили о гибели 5 тысяч югославских военнослужащих). Среди гражданского населения жертвами стали более 1,7 тысячи человек, включая 400 детей. Ранения получили более 10 тысяч человек, пропали без вести 821 человек. Тысячи граждан лишились своих домов.

1 700 мирных жителей погибли в результате бомбардировок авиации НАТО

Общий ущерб экономике Югославии составил миллиард долларов, но ряд сербских источников утверждает, что эта цифра значительно выше. Серьезно пострадала югославская энергосистема, дороги, транспортные развязки и мосты, бомбардировки уничтожили почти 100 заводов, 48 больниц. Полностью или частично были разрушены 35 церквей и 29 монастырей. В общей сложности авиация НАТО совершила почти две тысячи атак на гражданские объекты.

Я был доволен тем, что мы испробовали дипломатию и в итоге применили силу в минимальном объеме, чтобы избежать потерь при достижении наших целей. Я полностью верил в то, что мы делаем

Джейми Ши пресс-секретарь НАТО в 1999 году

Миссия KFOR

12 июня 1999 года в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 в Косово вошли международные силы под командованием британского генерала Майкла Джексона. Численность контингента KFOR составила 42 тысячи военнослужащих из 30 стран.

При этом в процессе планирования миссии KFOR НАТО отказалось предоставить России как одному из посредников в косовском урегулировании сектор ответственности с сербским населением. Тогда российское руководство посчитало необходимым начать подготовку к самостоятельным действиям с целью демонстрации решимости и силы.

У нас есть равные права с другими участниками урегулирования в Косово, и поэтому, если с нами не хотят считаться, будем действовать самостоятельно

Александр Авдеев первый заместитель министра иностранных дел России

Накануне начала операции KFOR, 11 июня, расквартированные в Боснии российские десантники из миротворческого контингента по приказу командования Виктор Заварзин — главный военный представитель России при НАТО, отозванный Борисом Ельциным с этого поста в день начала бомбардировок.

Еще в конце мая майор главного управления Генерального штаба Юнус-Бек Евкуров (ныне заместитель министра обороны России) получил секретный приказ: в составе группы из 18 спецназовцев скрытно проникнуть на территорию Косово, взять под контроль аэропорт Слатина и подготовиться к прибытию основных сил российского контингента

Поставленная задача была выполнена, однако все обстоятельства операции до сих пор засекречены.

Колонна российских миротворцев из 15 бронетранспортеров и 35 грузовиков «Урал» начала движение около двух часов ночи. Сразу после пересечения границы между Боснией и Сербией над машинами были подняты российские флаги. На технику была нанесена маркировка KFOR. Личному составу была поставлена задача в кратчайшие сроки преодолеть более 600 километров и занять аэродром Слатина до прихода сил НАТО.

Колонна российских десантников прибыла в Приштину 12 июня примерно в 02:00. Местные жители вышли на улицы встречать русских, город наполнили хлопки петард и вспышки фейерверков, где-то раздавались автоматные очереди. Колонне потребовалось 1,5 часа, чтобы пройти по заполненным людьми улицам Приштины.

Десантники в кратчайшие сроки заняли все помещения аэропорта Слатина, организовали круговую оборону, выставили блокпосты и приготовились к появлению первых колонн НАТО, которые уже находились в пути

Прибывшие в Слатину подразделения KFOR наткнулись на российских десантников, и командование НАТО весь день 12 июня пыталось решить, что делать.

Ну наконец я щелкнул им по носу Борис Ельцин президент России, после доклада министра обороны Игоря Сергеева о взятии под контроль аэропорта Слатина

Часть генералитета считала, что нужно выбить с аэродрома небольшой отряд русских, другие настаивали на переговорах. Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, но находящийся непосредственно в Косово командующий KFOR генерал Майкл Джексон заявил, что выполнять приказ о штурме аэропорта не будет: «Я не собираюсь начинать из-за вас третью мировую войну». После недолгих раздумий стратеги НАТО приняли решение начать переговоры с Россией о статусе ее миротворцев в Косово.

Россия ультимативно потребовала собственной зоны ответственности, заявив, что ее войска будут подчиняться только своему руководству. По итогу переговоров был достигнут компромисс: российские миротворческие силы были развернуты по всему Косово независимо от НАТО в рамках отдельной силы KFOR, однако при этом не получили собственного мандата или зоны.

Миротворцы из России оставались в Косово вплоть до 2003 года, сыграв важную роль в защите сербского населения

Через год после ухода российских миротворцев в Косово под контролем контингента НАТО прошли выборы. Новое правительство взяло курс на независимость края и провозгласило ее в одностороннем порядке в 2008 году. Вспышки насилия в отношении сербского населения в Косово происходят до сих пор.

Статус Республики Косово и позиция Сербии

17 февраля 2008 года парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость края от Сербии. В 2008 году западными странами, признавшими независимость Косово, была создана Международная руководящая группа. В июле 2012 года ее участники заявили, что государственная независимость Косово — свершившийся факт. 19 апреля 2013 года премьер-министры Сербии и Косово Ивица Дачич и Хашим Тачи после десяти раундов переговоров в Брюсселе при посредничестве Европейского союза одобрили текст Соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово. Договор касается разделения полномочий между албанскими косовскими властями и сербскими анклавами на севере края и предоставляет частичную автономию сербским муниципалитетам, но предусматривает интеграцию сербских государственных институтов (суды, полиция) в административную систему Косово. В Косово, а также во многих странах мира эти договоренности расценили как фактическое признание Сербией независимости края. Однако согласно трактовке сербских официальных лиц Сербия ни де-юре, ни де-факто не признала независимость Косово, договор касается исключительно защиты сербского населения края, обстановка в котором остается нестабильной. Диалогу между Сербией и Косово мешают периодически возникающие конфликты, связанные со статусом сербского населения края. Последний из них произошел в 2022-2023 годах, когда власти непризнанной республики заявили, что не будут пропускать через административную границу автомобили с сербскими номерами. Сербия все еще не признает независимость и государственный суверенитет Косово. Согласно конституции страны, Косово входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия.

В то же время в Сербии вскоре после завершения операции НАТО сменилась власть. Пришедшие к власти в результате «бульдозерной революции» прозападные силы через два года выдали Гаагскому трибуналу бывшего президента Слободана Милошевича. Его обвиняли в геноциде косовских албанцев, но за пять лет процесса приговор вынести так и не смогли.

Слободан Милошевич умер от инфаркта в гаагской тюрьме в 2006 году

Международный трибунал по событиям в бывшей Югославии расценил часть ударов НАТО как «непреднамеренные военные преступления» и отказался привлечь к ответственности офицеров и военнослужащих Североатлантического альянса.

Операция против Югославии — это не что иное, как попытка защитить моральные ценности, на которых зиждется Европа XXI века

Хавьер Солана генеральный секретарь НАТО

Однополярный момент

В результате натовских бомбардировок пострадали не только Югославия и косовские сербы, но и вся система международной безопасности. По словам эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Алексея Наумова, в первую очередь была дискредитирована идея международного права.

«С одной стороны, американцы показали, что в качестве гегемона они могут делать что угодно, но с другой — многие страны увидели, что гегемония опирается прежде всего на силу, несмотря на все заверения о "мировом порядке, основанном на правилах"», — подчеркивает политолог.

Произошел первый шаг к дискредитации американской гегемонии, демонстрация ее неприглядного настоящего облика

Алексей Наумов политолог, эксперт РСМД

После крушения СССР и социалистического лагеря многим казалось, что раскол Европы на западный и восточный блоки преодолен и регион трансформируется. Тем более главные противники холодной войны, США и Россия, официально провозгласили друг друга стратегическими партнерами, разделяющими общие ценности и интересы. Однако косовский кризис многих заставил усомниться в единодушии партнеров.

По мнению политического аналитика Олега Хавича, основной причиной атаки на Югославию без санкции Совета Безопасности ООН стало понимание США, что предложение о проведении этой операции в Совбезе — органе, где все решения должны приниматься единогласно, — будет заблокировано Россией.

При этом оказать решительное сопротивление военной силе США в то время никто не мог. Потому еще одной причиной молчаливого согласия международного сообщества, по словам Хавича, стала геополитическая слабость России в тот период.

Тогда российское руководство было готово соглашаться с ведущей ролью США в мире и с однополярностью мира в целом

Олег Хавич политолог

1990-е годы стали пиком существования однополярного мира, и в условиях этой американской гегемонии никто не спорил с действиями США. «Эта гегемония была не только военной, но и идеологической, — считает Алексей Наумов. — И всем было вполне комфортно жить с тем, что американцы сами решают, что можно, а что нельзя».

К тому же, по мнению Наумова, в НАТО решили провести военную операцию без санкций Совбеза ООН потому, что возглавляющие альянс США всегда скептически относились к самой идее международного права: в Вашингтоне считают, что ни одна международная организация не вправе как-либо влиять на решения американского правительства.

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Для США, находящихся в то время на пике своего могущества, операция против Югославии стала яркой демонстрацией силы.

Разумеется, собранная с помощью союзников по НАТО сила не оставила Югославии ни единого шанса на сопротивление

С военной точки зрения операция была проведена быстро и четко, Вооруженные силы СРЮ сдали свои позиции в Косово, а непокорный Слободан Милошевич вскоре потерял власть и предстал перед трибуналом. Но в долгосрочной перспективе эта «гуманитарная операция» в центре Европы имела крайне негативные последствия для всего мира.

Бомбардировка Югославии развязала США руки, показав, что силовыми операциями можно решать свои задачи в любой точке мира, не рискуя получить осуждение в международных организациях

Поэтому вслед за «Союзной силой» мир пережил столь же сомнительные с точки зрения международного права вторжения в Афганистан, Ирак, Ливию и Сирию.