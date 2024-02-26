Отравители на зарплате в КГБ и ЦРУ: как спецслужбы использовали яды

Для большинства из нас устранение политических оппонентов при помощи ядов — это что-то из Средневековья. Так и есть — вместе с закатом Ренессанса ушла в прошлое и эпоха великих отравителей. Ушла, чтобы вернуться в 20 веке, когда яды начали активно применять спецслужбы всего мира. Кого и как травили КГБ и ЦРУ в интересах государственной безопасности?

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Яды на службе КГБ

Можно сказать, что повод для гордости более чем сомнительный, но лучшие эксперты по ядам и самые искусные отравители трудились в КГБ СССР, а до этого в НКВД и МГБ. За рубежом, где врага нельзя было схватить, пытать и расстрелять, появлялся неприметный человек в сером, после встречи с которой оппонент успешно умирал, иногда сразу, а бывало, что после непродолжительной болезни.

Григорий Майрановский (первый слева) с коллегами по НКВД

Конечно, все эффективные советские яды создавались агентами спецслужб не на кухне. В 1937 году была основана секретная токсикологическая лаборатория профессора Григория Майрановского, относившаяся к 12-му отделу НКВД. Как и сам отдел, лабораторию курировал генерал Павел Судоплатов, известный разведчик и диверсант.

Когда в 1951 году Майрановского арестовали как «как безродного космополита и заговорщика», он на допросах рассказал, что яды для спецопераций испытывались на приговоренных к высшей мере людях. В 1953 году подтвердил его слова и арестованный Судоплатов.

От опального генерала госбезопасности следователи узнали о четырех случаях устранения неугодных ядами, происходивших в разных странах мира. Во всех случаях использовался яд кураре, приготовленный и расфасованный Майрановским и его подчиненными.Отравлены были американский двойной агент, польский еврей-перебежчик, имевший доступ к гостайне и два украинских националиста. Убийства Майрановский не доверял никому и лично отправлялся на задания.

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Профессор Майрановский вышел из лагеря только в 1962 году. По иронии судьбы, попав под арест при Берии, главный отравитель СССР не был амнистирован после его разоблачения и расстрела, а продолжил сидеть как «пособник Берии». После освобождения он прожил недолго и умер при очень странных обстоятельствах, с симптомами похожими на отравление.

Но после разоблачения культа личности и смерти Берии ремесло отравителей в КГБ забыто не было. В конце 50-х не раз возникала потребность избавиться от членов эмигрантских организаций, русских и украинских, которые тесно сотрудничали с ЦРУ. Правда, без принципиального Майрановского дело не заладилось. Николай Хохлов, назначенный в 1954 году руководителем группы убийц в ФРГ решил не возвращаться на родину и вместо выполнения запланированных убийств все рассказал агенту американской разведки Георгию Околовичу.

Николай Хохлов

Хохлов тут же был взят в оборот мюнхенским офисом ЦРУ. Агент признался американцам, что одной из его задач было убийство Керенского. В распоряжении киллеров КГБ были мелкокалиберные бесшумные пистолеты с отравленными пулями, действовавшие безотказно.

Николай Хохлов был для ЦРУ ценным кадром, поэтому его, от греха подальше, переправили из ФРГ в США, в Вашингтон. Но длинные руки советских спецслужб дотянулись до изменника и за океаном. На одном из званных эмигрантских вечеров кто-то подмешал в кофе Николая радиоактивный таллий в смертельной дозе.

Хохлов занемог сразу же после вечеринки, но, как ни странно, не умер. Американские врачи помогли ему справиться с тяжелой формой лучевой болезни. Упрямый и озлобленный, бывший советский разведчик еще долго досаждал бывшим коллегам. Одно время он даже занимал пост советника южновьетнамского президента по вопросам борьбы с вьетконговцами.

Бандера Схема пистолета с ампулами цианида, из которого были убиты Ребет и

Если Николай Хохлов занимался русскими эмигрантами, то на украинских националистах в Европе специализировался Богдан Сташинский. Он был более успешен в своем деле — в В 1957 году он устранил главу зарубежной ОУН Льва Ребета, а в 1959 — самого Степана Бандеру.

Убийство Ребета прошло как по маслу и эксперты решили, что он умер от сердечного приступа. А вот с Бандерой так красиво расправиться не получилось — отравление выдал запах цианида от тела. Подробности двух убийств стали известны от самого Сташинского, который, как и Хохлов, решил завязать с советским прошлым и сдался с повинной ЦРУ.

Как травили в ЦРУ

Разведка США ничуть не отста Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru вала по активности от советской и даже в чем-то ее превосходила. Денег, а значит возможностей, у ЦРУ было больше, а принципов, если это возможно, было еще меньше чем у КГБ. Не обремененные никакими условностями и предрассудками, агенты разведывательного управления сотрудничали с самыми отвратительными мясниками планеты, добиваясь своих целей любыми средствами.

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Яды в ЦРУ не любили и действовали грубо и цинично. Американцам всегда было проще заплатить головорезам за то, чтобы те изрешетили цель пулями, чем возиться с ядами и изотопами. Именно так, чужими руками, расстреляли Патриса Лумумбу, конголезского политического деятеля.

В конце 50-х годов ЦРУ просто пришлось обратить внимание на яды. Чуть южнее Флориды появилось государство Куба во главе с Фиделем Кастро, которого просто так, нахрапом, устранить не получалось. Для Кастро американцы разрабатывали десятки вариантов покушений, среди которых есть очень необычные. Однажды кубинскому лидеру даже планировали подарить через подставных лиц акваланг, зараженный туберкулезной палочкой.

Фидель Кастро

Но Фидель был словно заговоренным и избегал смерти благодаря везению или по причине профнепригодности американских агентов. Одно из покушений провалилось из-за того, что мороженое с ядом для Кастро намертво вмерзло в лед морозильной камеры, где его хранил наемный убийца.

Пытались отравить главу Кубы и при помощи любимых сигар. Сначала было решено заложить в табак бациллы ботулизма, но потом отказались от этой затеи. В другой раз прорабатывался еще более необычный план — добавить в сигары галлюциноген, чтобы Фидель, любивший многочасовые речи перед народом, начал нести чушь и дискредитировал себя. От этого варианта тоже отказались.

Сорвалась и попытка воспользоваться проверенным способом Сташевского. В лабораториях ЦРУ даже изготовили специальную ручку-пистолет с пулей, начиненной синтетическим ядом Blackleaf 40. Выстрелить в кубинского лидера должен был один из его же лейтенантов, которого удалось завербовать американцам. Но их снова постигла неудача.

Фидель Кастро

Ром с цианидом, банановый пирог со стрихнином, нейролептик морских моллюсков в заварном креме — о неудачных попытках ЦРУ отравить Фиделя Кастро написаны целые книги. По профессионализму советские киллеры намного превосходили американских. Да, их можно было перевербовать, посулив сытую и спокойную жизнь на Западе, но свою работу они все равно знали четко.

Возможно, что именно неудачи с отравлением Кастро привели к тому, что перспективное в СССР дело отравлений быстро захирело в США и к 70-м годам ядами в ЦРУ никто не занимался. Дошло до того, что когда ключевой агент ЦРУ в СССР «Трианон» попросил у куратора яд кураре для себя, на случай провала, найти его сразу не смогли и вышла заминка. В итоге его все-таки приготовили и переправили в Москву.

Агент Александр Огородник использовал первую же дозу для отравления своей невесты, которая начала его подозревать в работе на иностранную разведку, а вторую принял сам, когда за ним пришли из КГБ. Но самая большая глупость, связанная с ЦРУ и ядами произошла во французском городке Пон-Сент-Эспри на Роне 16 августа 1951 года.

Жандармы эвакуируют обезумевшего старика в Пон-Сент-Эспри

Сотни жителей провинциального городка внезапно лишились рассудка. Их начали преследовать кошмары и галлюцинации, а некоторые и вовсе утратили инстинкт самосохранения и вытворяли опасные штуки. Кто-то выпрыгнул из окна, кто-то наелся средства для прочистки труб — всего потом насчитали 7 погибших и 50 лишившихся рассудка и нуждавшихся в психиатрической помощи.

Расследование показало, что причиной массового сумасшествия стало заражение муки спорыньей, но эта версия устроила далеко не всех. Но до 2009 года все было покрыто завесой тайны, пока журналист Хэнк Абарелли не провел независимое расследование этого случая и не заявил о сенсации.