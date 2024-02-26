Расстрел Чаушеску: как казнили правителя Румынии

Николае Чаушеску часто называют одним из самых одиозных диктаторов в истории. Румынский правитель запомнился эксцентричными выходками и странными запретами. В 1989 году терпение румын лопнуло, тиран был свергнут и позднее расстрелян. Вот только стояли ли какие-то сторонние силы за восставшими - вопрос открытый.

Румыния при Чаушеску

Генеральный секретарь компартии Румынии Чаушеску был человеком экстравагантным. Некоторые его законопроекты казались странными и неадекватными даже советским партийным руководителям. Так, например, он зачем-то запретил по всей стране продажу презервативов и ввел налог на бездетность, который распространялся на людей всех возрастов.

Горбачев на много лет запомнил свою поездку в Румынию в 1987 году. Например, румынский диктатор набрал большую массовку, все участники которой как заговоренные произносили только два слова: “Горбачев! Чаушеску!”. И эти люди заполонили все улицы во время посещения Бухареста. Еще румын провел с советским генсеком встречу у камина в духе американских президентов, не взирая на тот факт, что в те дни стояла страшная жара.

Диктатор был знаменит тягой к роскоши. Чета Чаушеску проживала в роскошном дворце, который включал 80 элегантно обставленных комнат с шелковыми обоями и коврами ручной работы, а также панелями из резного дерева и картинами известных румынских художников. Некоторые помещения были украшены мозаикой, мрамором, канделябрами и зеркалами из муранского стекла, доставленными из Венеции. В интерьере сочетались элементы ар-деко и британского классицизма, а мебель была выполнена в духе Людовика XIV.

Их дочери Зое досталась уменьшенная копия будуара казненной королевы Франции Марии-Антуанетты, однако родители не заметили зловещего намека декоратора. Каждую деталь дома выбирала лично жена диктатора Елена, которая особую гордость испытывала по поводу ванных комнат с золотыми кранами, душем и раковинами.

Во дворце также был винный погреб, гардеробная, бассейн, спа-салон, домашний кинотеатр и оранжерея с экзотическими растениями. По территории свободно расхаживали павлины. Такой уровень комфорта был не по карману гражданам Румынии, многие из которых ютились в то время в неотапливаемых, тесных панельных домах.

Казнь

Политическая карьера диктатора пресеклась в 1989 году. Народ Румынии, уставший от самодурства властей, решился на антикоммунистический бунт, который быстро перерос вооруженный переворот. Вместе со своей женой, Еленой, Чаушеску бежал из Бухареста, но был задержан военными в южном городе Тырговиште. Николае и Елена были доставлены в казарму местного гарнизона и через три дня признаны виновными в серии преступлений, включая геноцид. Весь этот период Чаушеску и его жена находились в том же гарнизоне в Тырговиште.