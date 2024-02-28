Как Крым стал частью России

18 марта 2024 года исполняется 10 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. В этот день президент Владимир Путин подписал договор между РФ и Республикой Крым о вхождении полуострова в состав России. Такое решение приняли по итогам референдума о статусе региона. Об истории Крыма, значении его возвращения в состав России, а также о событиях, которые к этому привели, — в материале «Ленты.ру».

© ТАСС // Памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте, 2018 год

Крым в составе Российской империи

Присоединение к Российской империи

После распада Золотой Орды, в середине XV века, полуостров и прилегающие к нему территории оказались под контролем Крымского ханства. Оно возникло в начале 1440-х годов, а уже в 1475 году стало вассалом Османской империи.

По словам кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра «Россия в международных отношениях» Института российской истории РАН Александра Виноградова, интересы Крымского ханства не всегда были такими же, как у Османской империи. Однако турецкие султаны не спрашивали, хотят ли ханы, чтобы их войска участвовали в том или ином завоевательном походе. Если же хан открыто протестовал, вскоре его место занимал более послушный, которого назначал султан.

Такое положение дел сохранялось несколько столетий. Все это время Крымское ханство было серьезной проблемой для Русского государства и постоянно совершало набеги на его территорию. Некоторые были очень успешными: например, в 1571 году многотысячная армия ханства смогла дойти до Москвы и практически полностью уничтожила город.

С конца XVII века Русское государство начало бороться за Крым, чтобы получить выход к Черному морю и обеспечить безопасность своих южных областей. Но только в 1772 году Российской империи удалось добиться нейтрального статуса ханства. Это стало возможно в ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 годов.

1 ноября 1772 года Крым стал независимым ханством под покровительством Российской империи

После поражения в очередной войне в 1774 году Османская империя подписала мирный договор, по которому в числе прочего окончательно отказалась от своих претензий на Крымское ханство и признала его независимость. Несмотря на это, турки готовились к новой битве, но вновь потерпели неудачу.

А в 1783 году Екатерина II приняла решение присоединить Крым и Тамань к Российской империи. В результате Крым стал частью Таврической губернии.

В том же году заложили порт-крепость Севастополь, который стал главной базой Черноморского флота. А в 1784 году в качестве административного центра Таврической губернии основали город Симферополь

Во время очередной Русско-турецкой войны, которая длилась с 1787 по 1791 год, Османская империя пыталась вернуть себе утраченные территории, но потерпела поражение. А мирный договор, который завершил это противостояние, закрепил Крым за Российской империей.

16 октября 1853 года началась Крымская война между Россией и силами Турции. Позже к ней присоединились Франция, Великобритания и Сардинское королевство (оно находилось на территории современной Италии) — тогда территория полуострова стала главным театром военных действий. Противостояние длилось почти три года: 30 марта 1856 года противники подписали мирный договор, по которому вернули друг другу захваченные территории. Так Российская империя получила назад Севастополь, а Турция вернула утраченный Карс.

Император Николай II и императрица Александра Федоровна на горе Ай-Петри, 1909 год

Крым в СССР

В 1917 году, после Октябрьской революции, возникло самопровозглашенное государство Крымская Народная Республика. Однако просуществовала она недолго — до января 1918-го, когда на полуострове установилась власть большевиков. Уже в марте того же года образовалась Советская Социалистическая Республика Тавриды, которая входила в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) — такое название Российская империя получила после Октябрьской революции.

В РСФСР тем временем продолжалась Гражданская война между красными и белыми, которая началась в 1917 году. За это время власть на территории полуострова менялась несколько раз. В апреле 1918-го его заняли немецкие войска, которые вторглись в Крым в ходе Первой мировой войны. В результате там появилось первое, а затем и второе Краевое правительство, последнее сохранялось до апреля 1919 года. Затем полуостров взяли большевики, но не смогли его удержать, и уже в июне 1919-го Крым заняли белые: им удавалось контролировать эти территории больше года. Советская власть окончательно утвердилась на полуострове в ноябре 1920 года.

18 октября 1921 года в составе РСФСР была образована Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика (АССР)

30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР), в состав которого вошли РСФСР, Украинская ССР (УССР), Белорусская ССР (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР).

Оборона Севастополя и битва за Крым, 1941 год

Великая Отечественная война

В годы Великой Отечественной войны на территории республики шли ожесточенные бои. Более полугода — с октября 1941-го по июль 1942 года — советские войска вели оборону Севастополя, однако в итоге покинули город. Освободить Крым удалось ровно за год до Победы — 9 мая 1944 года. При этом Севастополь за годы войны оказался практически полностью разрушен.

30 июня 1945 года Крымскую АССР преобразовали в область, которая входила в состав РСФСР

Передача Крыма Украинской ССР

Менее чем через девять лет по решению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крымская область стала частью УССР. Процесс передачи Крыма Украине завершился 26 апреля 1954 года. В указе Президиума Верховного Совета сказано, что такое решение приняли, «учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР».

По словам доктора политических наук Сергея Мошкина, в послевоенные годы в Крыму остались разоренные территории: за годы сражений полуостров понес экономический ущерб, значительная часть населения была уничтожена или отправлена в концлагеря. В первые годы после войны в Крыму начались голод и засуха.

Работники зерносовхоза «Феодосийский» отдыхают в поле. Крым, 1939 год

Власти РСФСР пытались решить эти проблемы, в том числе главную — отсутствие воды. Так, в конце 1940-х — начале 1950-х было решено проложить Северо-Крымский канал, который обеспечил водой из Днепра засушливые территории Крыма и Херсонской области.

Учитывая все факторы, проще было отдать Украине эту больную тему, учитывая, что Крым и так был в одном с ней поле экономических связей. И одним махом эту ситуацию разрешить Сергей Мошкин доктор политических наук

Анатолий Гаранин / РИА Новости

Он отметил, что советские люди восприняли такое решение спокойно. Ведь все верили, что СССР нерушим, поэтому какая разница, у РСФСР Крым или у УССР. «Это было административное решение», — подчеркнул Сергей Мошкин.

Крым до 2014 года

В статусе части УССР Крымская область просуществовала до 20 января 1991 года. Тогда местные жители провели референдум за превращение области в автономию. «За воссоздание Крымской АССР как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора» проголосовали более 93 процентов крымчан. Эти результаты закрепил указ Верховного Совета СССР, который отменил документ о ликвидации автономии полуострова в 1945 году.

Однако еще до выхода этого указа, 12 февраля 1991 года, Верховный совет Украинской ССР принял закон, восстановивший автономию «в пределах территории Крымской области в составе Украинской ССР». Уже в июне такие изменения внесли в Конституцию УССР.

Первый памятник В. И. Ленину на набережной в Ялте, 1939 год

А в сентябре 1991 года, когда стало понятно, что до распада СССР осталось недолго, Верховный Совет Крыма принял декларацию о государственном суверенитете автономии.

26 февраля 1992 года Крымская АССР получила новое имя — Республика Крым

В мае 1992-го в республике приняли свою Конституцию и ввели должность президента. Но уже в марте 1995 года ее упразднили, а Конституцию — отменили. Такое решение в одностороннем порядке приняли Верховная Рада и президент Украины. Спустя еще три года, в декабре 1998-го, была введена в действие новая Конституция Крыма, а также появилось новое название — Автономная Республика Крым, которая входила в состав Украины. В таком статусе регион оставался до событий 2014 года.

Евромайдан

В ноябре 2013 года президент Украины Виктор Янукович не стал подписывать Соглашение об ассоциации страны с Европейским союзом (ЕС). Вместо этого он хотел провести более углубленную интеграцию с РФ. Однако такое решение вызвало масштабные акции протеста — сперва в Киеве, а затем по всей Украине.

Вечером 21 ноября 2013 года недовольные решением своего президента украинцы вышли на Майдан Незалежности в Киеве. Тысячи человек требовали продолжить работу над соглашением с ЕС, а также выступали против вхождения Украины в Таможенный союз РФ, Казахстана и Белоруссии.

Так начался крупнейший политический кризис на территории всего постсоветского пространства — Евромайдан

Уже к утру 22 ноября, вопреки запрету суда, на площади появились первые палатки. А к 24 ноября бессрочный митинг стал действительно массовым, собрав несколько десятков тысяч протестующих. Однако к 29 ноября у недовольных остались всего несколько сотен человек — стало понятно, что Украина и ЕС не подпишут соглашение.

Несмотря на то что число протестующих сократилось, в ночь на 30 ноября спецподразделение «Беркут» МВД Украины ликвидировало палаточный лагерь. Между протестующими и милицией произошли столкновения, в результате 34 человека были задержаны, еще 79 — получили травмы. Эти действия вызвали новый виток возмущений в обществе: на акцию, которая состоялась 1 декабря, вышли порядка 500 тысяч человек.

Полиция не смогла сдержать протестующих, и они заняли площадь Независимости, здание городской администрации, а также Дом профсоюзов — последний стал их штабом

В то же время другая группа митингующих двинулась на Банковую улицу, именно там находятся все правительственные здания. Как выяснилось позже, в толпе было множество участников националистических группировок. С собой они несли дубинки, цепи и газовые баллончики, а лица прятали под балаклавами.

Разогнать протестующих с Банковой улицы смогли только к ночи, когда на помощь правоохранителям пришли отряды «Беркута». Однако митингующие не покинули площадь Независимости, и вскоре там появился палаточный лагерь, окруженный баррикадами со всех сторон.

В то же время начали формироваться так называемые сотни самообороны — на пике протестов их членами были 10-12 тысяч человек, в том числе националисты, футбольные фанаты и ветераны Афганистана. Изменились и требования протестующих: их уже не так волновал отказ правительства от сотрудничества с ЕС. Вместо этого главной целью стала отставка Януковича с поста президента, а также уход всей его команды.

19 января 2014 года протестующие перешли в наступление: несколько сотен радикально настроенных людей двинулись к зданию Верховной Рады, после чего начались столкновения с правоохранителями. Пострадавших было много, но первые жертвы среди майдановцев появились лишь 22 января.

Ситуация постепенно накалялась. 18 февраля толпы протестующих открыли огонь по милиционерам на Институтской улице. В ответ по ним начали стрелять бойцы «Беркута». На следующий день столкновения продолжились. Жертвы были с обеих сторон: 11 силовиков и 25 майдановцев. Вечером 19 февраля Янукович заключил перемирие с лидерами оппозиции, но продлилось оно недолго — уже утром протестующие вновь перешли в наступление.

20 февраля 2014 года неустановленные снайперы открыли огонь по протестующим и правоохранителям: жертвами стали 53 человека (49 майдановцев и 4 силовика)

Президент Виктор Янукович тем временем покинул Киев в поисках поддержки в других городах страны, а также записал видеообращение, назвав происходящее госпереворотом. Верховная Рада, в свою очередь, приняла решение отправить его в отставку без каких либо конституционных оснований. 22 февраля Януковича отстранили от власти.

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году

«Крымская весна»

23 февраля Януковича вместе с семьей эвакуировали в Россию — бывший украинский лидер обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи, как только ему стало ясно, что договариваться о разрешении конфликта больше не с кем. Об этом позже рассказал сам Путин в интервью.

В тот же день премьер-министр Крыма Анатолий Могилев поддержал отстранение Януковича. Это положило начало нескольким спонтанным митингам в центре Севастополя, так как другие представители крымского руководства, как и многие жители, отказались признавать новую власть Украины. Тогда же начали появляться добровольческие отряды, которые отстаивали интересы крымчан.

25 февраля представители интеллигенции Крыма подписали «Письмо пятнадцати», в котором потребовали провести референдум о статусе автономии полуострова

А на следующий день у здания местного Верховного Совета прошли сразу два митинга. Первый организовали представители меджлиса крымско-татарского народа (экстремистская организация, запрещена в России), которые хотели блокировать работу совета и не позволить принять решение о референдуме. Второй митинг провели крымчане, которые выступали за воссоединение полуострова с Россией. В результате между протестующими группами начались столкновения: травмы получили 30 человек, двое не выжили.

Замок «Ласточкино гнездо» в Крыму, 1973 год

27 февраля премьер-министром полуострова стал лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов, а парламент принял решение о проведении референдума в Крыму «по вопросам усовершенствования статуса и полномочий».

В тот же день, после того, как Аксенов обратился к России с просьбой помочь обеспечить мир, в Крыму появились «вежливые люди» — российские военные, которые прибыли в регион под видом усиления охраны российских военных объектов. Позже Владимир Путин рассказал, что это были силы морской пехоты, десантники, а также спецподразделение Главного разведывательного управления России. Они взяли под контроль Верховный Совет Крыма и блокировали ряд правительственных зданий.

1 марта решение о референдуме поддержали Депутаты городского совета Севастополя. Уже 6 марта Верховный Совет Автономной Республики Крым вместе с Севастопольским городским советом назначили дату голосования, а 11 марта приняли декларацию о независимости Крыма. Она предусматривала юридическую возможность того, что территории станут частью России по итогам референдума.

16 марта 2014 года прошел референдум о вхождении в состав России Крыма и города Севастополя

Во время плебисцита участникам предложили выбрать один из двух вариантов ответа:

«Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» «Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

За вхождение Крыма и Севастополя в состав России проголосовало подавляющие большинство крымчан: в городе 95,6 процента, а в остальной республике — 96,77 процента избирателей

В тот же день Барак Обама, который тогда занимал пост президента США, провел беседу с Владимиром Путиным. Он заявил, что референдум «нарушает украинскую конституцию, и проходил под давлением российской военной интервенции», поэтому США и международное сообщество никогда не признают его результаты.

В ответ российский лидер ООН и учитывало, в частности, известный косовский прецедент».

17 марта парламент Крыма провозгласил независимость республики. Власти полуострова обратились к России с просьбой включить его в состав России как новый субъект. Президент РФ Владимир Путин признал независимость полуострова.

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Крымского Федерального округа РФ, 2014 год

18 марта 2014 года председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, глава Севастополя Алексей Чалый, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, а также Владимир Путин подписали договор о принятии Крыма в состав России.

20 марта Госдума приняла закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя». На следующий день его подписал Владимир Путин.

В тот же день он утвердил верификацию закона и подписал еще один документ — указ, в соответствии с которым в России создали Крымский федеральный округ.

Значение воссоединения Крыма с Россией

В фильме «Крым. Путь на Родину» Владимир Путин заявил, что не думал об «отторжении Крыма», пока на Украине не начался вооруженный захват власти. Именно это вынудило Россию начать работу по возвращению полуострова.

Туристы на горе Ай-Петри, 2014 год

Президент также добавил, что располагал информацией о возможных массовых террористических акциях, которые были готовы совершить в Крыму радикально настроенные представители властей Украины. Он отметил, что Москва не могла бросить русских людей, которые проживали на исторической территории России. При этом Путин подчеркнул, что четко велел всем действовать только в том случае, если сами жители Крыма этого захотят.

Крым ассоциируется в сознании российского гражданина и русского человека с героическими страницами нашей истории. Это и собственно период приобретения этих территорий Россией. Это и героическая оборона. И взятие Крыма и Севастополя во время Второй мировой войны. Крым связан с русской историей, с русской литературой, с искусством, с царской семьей. В общем, вся ткань российской истории так или иначе переплетена с Крымом

Владимир Путин, президент России