Как в СССР варили джинсы и высмеивали джинсовую моду

195 лет назад родился Ливай Страусс - основатель компании Levi Strauss по производству одежды и обуви, один из изобретателей джинсов.

© Рисунок А. Елисеева из журнала "Крокодил". 1984 год

Американцы Джейкоб Дэвис и Ливай Страусс получили патент на голубые штаны из плотной, жесткой ткани - денима - полтора века назад. С тех пор 20 мая 1873 года считается днем рождения классических джинсов.

В СССР джинсы стали набирать популярность с 1970-х. Поначалу их привозили из-за рубежа. Делали это те, кто мог выезжать из СССР по рабочим делам или путевкам. Джинсы везли в Союз, как правило, моряки, водители-дальнобойщики, спортсмены. От них одежда попадала к фарцовщикам, которые продавали товар втридорога.

Стоимость привозных штанов могла составлять месячную зарплату квалифицированного рабочего, инженера - 100-130 рублей. Особенно ценились джинсы с потертостями, надрезами.

Рисунок С. Насыровой "Чуть-чуть великоваты, но зато же фирма!"

В 1980-х джинсы стали шить и в СССР - кустарным способом. Они выглядели опрятно, ткань была выкрашена равномерно. Поэтому чтобы придать джинсам более модный вид, штаны туго скручивали, завязывали узлами, и варили в хлорке. Отсюда и пошло - "джинсы-варенки".

Известны и некоторые другие способы добиться нужного эффекта - например, запустить в стиральную машину с пемзой, которая счищала окрашенный слой.

Хорошие зарубежные джинсы по-прежнему стоили дорого, достать их было трудно и отдать за "фирму" готовы были многое. В связи с этим в журналах и газетах тех времен появлялось множество рисунков на тему.