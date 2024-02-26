Проклятие Демянского котла: почему его так боятся черные копатели

Демянский котел, где некогда проходили ожесточенные бои, стал пользоваться дурной славой уже после окончания Великой Отечественной войны. Первыми туда приехали черные копатели, охотившиеся за трофеями. Но им пришлось возвращаться домой с пустыми руками.

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История Демянского котла

Местечко Демянский котел получило свое название в честь поселка Демянск, расположенного в Новгородской области. Переводчик Константин Случевский утверждал, что в прежние времена поселок именовали Демань или Демонь, что означает «ветреное место». Несмотря на устрашающий топоним, Случевский считал, что он вполне оправдан, так как населенный пункт действительно находится на плоской возвышенности, поднимающейся к югу от озера Ильмень.

Сам же Демянский котел, площадь которого составляет около 3 тысяч квадратных километров, раскинулся между упомянутым Ильменем и озером Селигер. Примечательно, что долгое время это название не употреблялось, так как слово «котел» было запрещено использовать. Демянский котел окрестили «крепостью Демянск». В печати котел также называли «графством», так как данной территорией руководил военачальник из графского рода.

Поражение Красной армии

Дело в том, что Демянский котел прославился в период Великой Отечественной войны как первое окружение фашистских войск с начала военных действий. Идея локального контрнаступления в районе Демянска возникла еще в 1941 году. Именно тогда план операции был утвержден Ставкой Верховного Главнокомандования. Однако из-за Московской битвы многие части были переброшены по другим направлениям, да и немцы твердо удерживали города, которые советские военачальники хотели отбить.

Андрей Голубев и Дмитрий Лобанов на страницах энциклопедического словаря «Великая Отечественная война, 1941-1945 гг.» утверждают, что огромную роль в победе гитлеровцев сыграл генерал Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах, граф по происхождению. В конце концов в начале мая 1942 года, через несколько месяцев после начала операции, немцы сохранили за собой Демянск. Все попытки советской армии исправить ситуацию не увенчались успехом.

Рукотворная аномальная зона

Прошло почти 30 лет после войны, когда о Демянском котле узнал путешественник Юрий Николаев, рассказ которого приведен в издании «100 самых загадочных мест России» под редакцией Оксаны Усольцевой. В 1971 году Николаев вместе с другом отправился в Новгородскую область. Там приятели обнаружили многочисленные останки погибших солдат и боеприпасы.

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