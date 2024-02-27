Физики приблизились к разгадке секрета силы, открытой Исааком Ньютоном

«В течение столетия ученые пытались, но не смогли понять, как гравитация и квантовая механика работают вместе. Теперь мы успешно измерили гравитационные сигналы самой маленькой из когда-либо зарегистрированных масс, это означает, что мы на один шаг ближе к окончательному пониманию того, как это работает в тандеме. Мы начнем уменьшать источник, пока не достигнем квантового мира. Понимая квантовую гравитацию, мы могли бы разгадать некоторые загадки нашей Вселенной — например, как она возникла, что происходит внутри черных дыр, или объединение всех сил в одну большую теорию».