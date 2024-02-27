Масленица: история и традиции праздника

В последнюю неделю перед Великим постом в России отмечают Масленицу — один из самых почитаемых старинных народных праздников. В эти дни люди пекут блины и ходят друг к другу в гости, а в Прощеное воскресенье сжигают чучело и провожают зиму. Об истории и традициях Масленицы рассказывает «Газета.Ru».

© Алексей Куденко/РИА Новости

Когда проходит Масленица

Празднование проходит ежегодно в течение недели перед Великим постом. Фиксированной даты начала торжества нет. Чтобы ее рассчитать, нужно отнять 56 дней от даты Пасхи — в 2024 году она выпадает на 5 мая, поэтому Масленица начнется в понедельник, 11 марта, и продлится до 17 марта (это будет воскресенье). А 18 марта наступит Чистый понедельник, с которого начнется отсчет Великого поста.

Как отмечать праздник в наши дни

Чаще всего современные люди ограничиваются выпеканием блинов и выходом на общественные гуляния, которые проводятся практически во всех населенных пунктах России. В Москве одной из центральных площадок, где с 11 по 17 марта 2024 года пройдут праздничные мероприятия, станет Красная площадь.

Максим Блинов /РИА Новости

В течение масленичной недели верующим необходимо отказаться от мяса, чтобы подготовиться к Великому посту. Из еды животного происхождения в это время можно употреблять только молочные продукты, яйца и рыбу. При желании можно соблюсти и другие традиции праздника (речь о них пойдет ниже) — это, в частности, катание с горы и поход к теще на блины.

Почему Масленица так называется

Однозначного мнения по поводу возникновения названия Масленицы нет. В православной церкви ее называли Сырной седмицей или Мясопустом: на неделе перед Великим постом поощряется употребление сыра и других молочных продуктов, а мясо запрещено. В книге «Широкая Масленица» Таисия Левкина пишет, что по этой же причине праздник получил свое привычное название:

«Название «Масленица» возникло потому, что на этой неделе по православному обычаю мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты еще можно употреблять — вот и пекут блины масленые».

Считается также, что торжество нарекли Масленицей, поскольку люди пытались задобрить весну и «умасливали» ее. Еще одна версия гласит, что именно весной коровы начинали давать молоко, из которого взбивали масло, считавшееся символом достатка. Поэтому именно масло стало важным атрибутом недели перед проводами зимы.

История торжества

Фольклорист Владимир Пропп в своей книге «Русские аграрные праздники» пришел к выводу, что Масленица возникла в дохристианское время как земледельческий обряд для плодовитости земли в грядущем посевном сезоне. По его мнению, она открывает цикл других аграрных праздников — Семик, Троица, Иван Купала и «похороны Костромы».

В древние времена считалось, что находящиеся в земле мертвые могут повлиять на плодородие почвы. Блины в качестве поминального блюда оставляли на окне и носили на могилы, а в Прощеное воскресенье люди ходили «прощаться» на кладбище.

Предполагается, что раньше Масленицу праздновали целых две недели: семь дней до равноденствия и семь дней после. Но с принятием христианства ее сократили до одной недели и привязали к церковному календарю — дата празднования стала зависеть от Великого поста. С тех пор Масленицу воспринимают в том числе как повод повеселиться и наесться перед длительным постом. А чучело, которое ранее ассоциировалось с силой плодородия, стало символизировать зиму.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Тем не менее связь Масленицы с земледелием сохранялась и в XIX веке. Люди устраивали кулачные бои, веря, что сила участников переходит к пшенице, хороводы водили только высокие парни, чтобы «лен был высокий», также в масленичную неделю чествовали молодоженов — чтобы земле передалась их детородная сила.

Масленичная неделя

Неделя перед Великим постом делится на Узкую и Широкую Масленицы. В первые три дня проходит Узкая Масленица — по традиции с понедельника по среду можно заниматься хозяйственными делами. А промежуток с четверга по воскресенье именуется Широкой Масленицей, когда тяжелая физическая работа прекращается.

В определенные дни люди ходили друг к другу в гости, катались с горки, сватались и устраивали массовые гуляния. Структура масленичной недели выглядела так:

Понедельник — «Встреча». В этот день люди начинали делать чучело Масленицы и печь блины, первые из которых отдавали малоимущим.

В этот день люди начинали делать чучело Масленицы и печь блины, первые из которых отдавали малоимущим. Вторник — «Заигрыши». Многие традиции Масленицы сводились к сватовству, чтобы молодые люди присмотрелись друг к другу и поженились после Великого поста. Во вторник они отправлялись кататься на санях, общаться и есть блины.

Многие традиции Масленицы сводились к сватовству, чтобы молодые люди присмотрелись друг к другу и поженились после Великого поста. Во вторник они отправлялись кататься на санях, общаться и есть блины. Среда — «Лакомка». На третий день недели зять приходил к теще на блины — так она располагала к себе избранника дочери.

На третий день недели зять приходил к теще на блины — так она располагала к себе избранника дочери. Четверг — «Разгуляй». С началом Широкой Масленицы люди завершали хозяйственные работы и массово начинали празднование: катание на лошадях, различные соревнования и застолья. В четверг также было принято штурмовать заблаговременно построенный снежный городок.

С началом Широкой Масленицы люди завершали хозяйственные работы и массово начинали празднование: катание на лошадях, различные соревнования и застолья. В четверг также было принято штурмовать заблаговременно построенный снежный городок. Пятница — «Тещины вечерки». Теща приходила в гости к зятю с ответным визитом, а выпеканием блинов в этот день занималась ее дочь.

Теща приходила в гости к зятю с ответным визитом, а выпеканием блинов в этот день занималась ее дочь. Суббота — «Золовкины посиделки». Недавно вступившие в брак девушки приглашали в гости золовок (сестер мужа) и других родственников супруга.

Недавно вступившие в брак девушки приглашали в гости золовок (сестер мужа) и других родственников супруга. Воскресенье — «Проводы». В последний день масленичной недели люди просили прощения друг у друга за все, в чем были неправы. Они посещали кладбище, поминали усопших, ходили в баню и избавлялись от остатков праздничной еды перед постом. Кульминацией праздника являлось торжественное сожжение чучела Масленицы, что чаще всего символизировало проводы зимы и встречу весны.

Традиции праздника

Еда и питье

Во время Масленицы много ели и пили — раньше люди были постоянно заняты физическим трудом, а большое количество еды в обычные дни не было доступно. Объедаясь, крестьяне «моделировали» будущую сытую жизнь и поминали усопших предков блинами, чтобы те поддержали их в посевной сезон. Также было распространено бражничество или братчина: люди в складчину варили пиво и другой алкоголь, который распивали на застольях — «на высокий лен», «чтоб скот родился» и для других целей.

С понедельника женщины каждый день пекли блины, творожные оладьи и другую выпечку. Популярны также были рыбные пироги, уха и яичница.

Катание на лошадях

Во время Масленицы было принято ходить друг к другу в гости на угощения и навещать дальнюю родню в других деревнях. До XIX века считалось, что передвижение «по солнцу» способствует увеличению светового дня и приближению весны.

Борис Кустодиев «Масленица», 1919 год

Неотъемлемой частью праздника были массовые катания на лошадях: начиная с четверга молодые люди красиво наряжались, украшали сбрую коней ленточками, усаживались в сани и отправлялась кататься по окрестностям, напевая песни. Вечером Прощеного воскресенья гуляния резко заканчивались — завершение Масленицы символизировал удар в колокол. Об этом сообщается в записях «Этнографического бюро» конца XIX века:

«Катанье на лошадях, как и все гулянье приезжей молодежи в селе, проходит только днем и заканчивается внезапно, как бы по сигналу. Сигналом служит первый удар колокола к вечерне. Все буквально бросаются из села и гонят обыкновенно как на пожар, так что в какие-нибудь 5-10 минут в селе не остается ни души, и наступает такая тишина, как в Великий пост».

Катание с горки

В каждой деревне строились ледяные горы, которые активно использовались в Масленицу: там было принято встречаться молодым людям, которые еще не вступили в брак. Если парень скатился с горы с девушкой на коленях, он имел право ее поцеловать. Катание также связывали с будущим урожаем: «Чем дальше поедешь, тем длиннее уродится лен».

Катались люди на специально изготовленных «ледянках» — облитых водой и замороженных корзинах, шкурах. Иногда целой ватагой люди скатывались с горы на скамейках, а особо смелые парни съезжали на коньках.

Кулачные бои

На Масленицу поощрялись ритуальные драки — люди мерились силой, чтобы «родился сильный урожай». При этом существовали правила: биться можно только голыми руками, без использования подручных средств. Запрещалось намеренно наносить серьезные увечья, мстить за какие-то обиды, бить «лежачего» и «мазку» (человека, которого ранили до крови). Чаще всего люди сталкивались «стенка на стенку» на льду реки. Одним из видов боя была «сцеплялка-свалка» — каждый выбирал противника по росту и силе до победы или поражения, а затем «сцеплялся» с новым.

Взятие снежного городка

В начале XVIII века эту забаву придумали в Сибири, после чего она распространилась в других регионах. В память о взятии новых земель казаки решили проводить «историческую реконструкцию»: до Масленицы на реке строилась снежная крепость с воротами из бревен и снега. Чаще всего пешие участники обороняли крепость, а конные на нее нападали. С течением времени эта забава модифицировалась и упрощалась.

Проводы Масленицы

Этнограф Сергей Максимов писал в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила», что в середине масленичной недели большое соломенное чучело Масленицы встречали с песнями, возили в санях и катали с горки:

«Начинается он (карнавал) обыкновенно в четверг на масленой неделе. Парни и девушки делают из соломы чучело, одевают его в женский наряд, купленный в складчину, и затем в одну руку вкладывают бутылку с водкой, а в другую блин. Это и есть «сударыня масленица», героиня русского карнавала».

Павел Лисицын /РИА Новости

В Прощеное воскресенье Масленицу шумно провожали. Этот ритуал имел характер похорон, которые символизировали прощание с зимой и старым годом. Самым распространенным способом проводов Масленицы долгое время было и остается сожжение чучела (раньше его также хоронили или разрывали). О проведении данного ритуала в Подмосковье в начале XX века сообщается в книге «Материалы по сельскохозяйственной магии в Дмитровском крае» А. Б. Зерновой:

«В Федоровском в Прощеное воскресенье вечером молодежь обоего пола рядит лентами и позументом сани и упряжь. На запряженную лошадь сажают масленицу, сделанную в рост человека и одетую в праздничное девичье платье. Молодежь размещается в санях и с песнями ездит по деревне до темноты. Поздно вечером масленичный поезд выезжает на озимь, где уже приготовлен костер для сожжения масленицы».