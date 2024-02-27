Православные праздники в марте 2024 года: церковный календарь

Март особенно богат на православные праздники — в этом месяце церковь отмечает целых 66 памятных событий. А в 2024 году в марте также начинается Пасхе. О том, что отмечают верующие в этот период — в материале «Ленты.ру».

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Великие церковные праздники в 2024 году

Главным праздником для православной церкви является Пасха: ее дату устанавливают по солнечному календарю в зависимости от дня весеннего солнцестояния. Поэтому в разные годы праздник приходится на разные дни.

5 мая будут праздновать Пасху православные христиане в 2024 году

Другие великие православные праздники делятся на двунадесятые и недвунадесятые.

Двунадесятые праздники

К ним относятся 12 праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Девы Марии. Они, в свою очередь, делятся на непереходящие и переходящие. Первые празднуют в одну и ту же дату каждый год, в то время как дата вторых привязана ко дню празднования Пасхи и меняется синхронно с ней.

Непереходящие двунадесятые праздники

Рождество Христово; Крещение Господне; Рождество Пресвятой Богородицы; Воздвижение Креста Господня; Сретение Господне; Преображение Господне; Успение Пресвятой Богородицы; Введение во храм Пресвятой Богородицы; Благовещение Пресвятой Богородицы.

Переходящие двунадесятые праздники

Их всего три: это Вход Господень в Иерусалим, который выпадает на ближайшее воскресенье перед Пасхой, Вознесение Господне — отмечается через 40 дней после Пасхи, а также День Святой Троицы (50-й день после Пасхи).

Недвунадесятые праздники

Таких великих церковных событий пять. К их числу относятся:

Рождество Иоанна Предтечи; Обрезание Господне; Покров Пресвятой Богородицы; День памяти святых апостолов Петра и Павла; Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Посты и сплошные седмицы в 2024 году

Кроме великих праздников, в церковный календарь входят посты и сплошные седмицы.

Постом называют отрезок времени, предшествующий большому церковному празднику, когда необходимо избегать пищи животного происхождения.

Есть четыре многодневных поста — Великий, Петров, Успенский и Рождественский

Помимо этого многие верующие соблюдают постные дни по средам и пятницам.

Сплошные седмицы — это недели, в которые пост по средам и пятницам отменяется. В году их всего пять: Святки, седмица мытаря и фарисея, а также Сырная, Пасхальная и Троицкая седмицы.

Почему православные называют неделю седмицей? Интересно, что православные называют воскресенье неделей, а неделю — седмицей. Откуда это пошло? Дело в том, что раньше на Руси неделей называли день, в который полагалось ничего не делать, то есть не работать. А в связи с тем, что церковные службы у нас по сей день проводятся на церковно-славянском языке, слово «неделя» («не делать») тоже осталось в церковном обиходе. И нашу нынешнюю, семидневную неделю воцерковленные также называют по-старому — а именно седмицей.

Дни особого поминовения усопших в 2024 году

В эти даты, которые также называют Родительскими субботами, принято молиться в храме за упокой души своих родителей и прочих покойных родственников. Также, по традиции, верующие посещают кладбища и устраивают поминальные застолья. А вот оставлять еду на кладбище церковь не рекомендует.

В 2024 году Родительских суббот семь:

9 марта — Вселенская родительская суббота (мясопустная); 30 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста; 6 апреля — Суббота 3-й седмицы Великого поста; 13 апреля — Суббота 4-й седмицы Великого поста; 14 мая — Радоница; 22 июня — Троицкая родительская суббота; 2 ноября — Димитриевская родительская суббота.

Кроме того, 9 мая — особый день поминовения усопших воинов.

Главные церковные праздники в марте 2024 года

Из множества событий, отмечаемых в марте месяце, самыми значимыми можно назвать пять праздников.

Обретение мощей блаженной Матроны Московской

Этот праздник отмечают 7 марта. Матрона Московская на сегодняшний день России святых. Она родилась в 1885 году в Тульской губернии, будучи полностью слепой, при этом была наделена даром всеведения.

Обретение ее мощей произошло 8 марта 1998 года, когда по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II могилу Матроны вскрыли. Ее мощи доставили сперва в Данилов монастырь Москвы, а затем перевезли в Покровский монастырь, где они находятся по сей день.

В наше время поклониться Матроне приезжают со всех концов страны: чтобы попасть к ее мощам, придется отстоять немалую очередь. У святой чаще всего просят помощи в связи с проблемами со здоровьем и разладом семейных отношений.

Вселенская родительская (мясопустная) суббота

Это событие празднуют 9 марта. Оно относится к дням особого поминовения усопших, отмечается за неделю до начала Великого поста. Также называется мясопустной, поскольку предшествует мясопустной неделе, когда запрещено употреблять мясную пищу.

Эта суббота имеет еще одно народное название — последний день зимнего мясоеда. Кроме того, она неизменно ассоциируется с веселым праздником Масленицы, будет отмечаться перед приходом масленичной недели, и потому ее иногда называют также маленькой Масленицей.

Народная традиция предписывает в этот день уже начинать печь блины. Самые первые из них следовало оставлять на могилах близких, а также угощать детей и бедноту.

Прощеное воскресенье

Отмечают 17 марта. Это последнее воскресенье перед Великим постом. Название праздника связано с тем, что на вечерней службе в этот день совершают так называемый чин прощения: настоятель храма, кланяясь, просит прощения у своего клира и прихожан, а они — у него. Также все православные верующие в этот день просят друг у друга прощения — «за обиды, вольные и невольные».

Начало Великого поста

Все важнейшие христианские праздники предваряет пост. Его смысл в том, чтобы очистить тело и душу перед светлым днем. Для этого люди соблюдают ограничения в пище, молятся и думают о Боге.

Великий пост предваряет самый главный праздник всех христиан — Светлую Пасху Христову. Верующие начинают его в понедельник, ровно за семь недель до великого праздника.

18 марта начнется Великий пост в 2024 году

В Великий пост разрешается употреблять в пищу овощи, фрукты, орехи, бобовые, мед, крупы, грибы, кисели, компоты и соленья, а также хлеб, при выпечке которого не использовались яйца и молоко. Рыбу можно есть лишь дважды за все время поста — на праздник Благовещения и в Вербное воскресенье.

Этот пост является наиболее сложным из всех. Однако следует помнить, что главные ограничения относятся к тем, кто принял монашеский постриг. Обычные верующие могут не придерживаться столь строгих правил.

А вот главное правило любого поста, и Великого в особенности, относится ко всем: несмотря на то, что вы питаетесь постными блюдами, следует соблюдать умеренность и не наедаться до отвала даже «правильной» пищей.

Cухое вино или кагор можно пить в субботу и воскресенье, а также на Благовещение. Главное, не употреблять более 200 граммов

Суббота второй седмицы Великого поста

Это еще один день особого поминовения усопших, еще одна Родительская суббота. В 2024 году она выпадает на 30 марта. В православных храмах в этот день будут читать заупокойные молитвы, а также совершать особое поминовение умерших. А верующие в этот день традиционно посещают кладбища и вспоминают своих усопших близких.

Что можно и нельзя делать в дни церковных праздников

«День, на который выпадает православный праздник, посвящен Богу, и, конечно же, лучше всего в этот день каждому человеку думать о Господе, а не о повседневной суете», — рассказал в беседе с «Лентой.ру» священник московского храма Всех Святых на Кулишках отец Александр.

Главное дело для любого верующего в такой день — посетить храм, принять участие в службе. А остальное время постараться провести с чувством благодарности Богу, с мыслями о нем, с домашней молитвой. В большие праздники не стоит работать и заниматься какими-то бытовыми делами и, конечно же, предаваться пустым развлечениям отец Александр священник московского храма Всех Святых на Кулишках

При этом всегда следует помнить, что обстоятельства бывают разными, поэтому иногда приходится отступать от правил. Если это вынуждено, никакого греха в этом нет, подчеркнул он. Также важно, что, помимо молитвы и чтения Священного Писания, церковь также приветствует, когда человек проводит время с семьей и заботится о самых близких. «Это тоже вполне богоугодное занятие», — заключил он.

Церковный календарь на март 2024 года

1 марта: День памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси; великомученика Феодора Тирона;

2 марта: День памяти Космы Яхромского; святителя Льва I;

3 марта: День памяти преподобного Феодора Санаксарского; апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа;

4 марта: День памяти Корнилия Псково-Печерского; Льва Катанского; Агафона Печерского;

5 марта: День памяти Тимофея Олимпийского; архиепископа Евстафия Антиохийского;

6 марта: Обретение святых мощей христианских мучеников в Царьграде;

7 марта: День памяти Поликарпа Смирнского; обретение мощей блаженной Матроны Московской;

8 марта: День памяти первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи;

9 марта: Вселенская родительская (мясопустная) суббота; День памяти святителя Тарасия Константинопольского.

10 марта: День памяти святителя Порфирия;

11 марта: Первый день Масленицы; День памяти Прокопия Декаполита; преподобного Тита;

12 марта: День памяти преподобного Василия Декаполита; блаженного Николая Салоса Псковского; священномученика Арсения Ростовского;

13 марта: День памяти преподобного Иоанна Кассиана;

14 марта: День православной книги; День памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской;

15 марта: Праздник Иконы Божией Матери, именуемой «Державная»; День памяти святителя Арсения, епископа Тверского; священномученика Феодота Киринейского;

16 марта: День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

17 марта: День памяти благоверного князя Даниила Московского; преподобного Герасима Вологодского; благоверного князя Вячеслава Чешского; преподобного Герасима Иорданского;

18 марта: Обретение мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, а также благоверного князя Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев; День памяти преподобномученика Адриана Пошехонского; мученика Конона Исаврийского;

19 марта: День памяти мучеников во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя;

20 марта: День памяти священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора в Херсоне;

21 марта: День памяти преподобного Феофилакта Никомидийского;

22 марта: День памяти 40 мучеников Севастийских (Сороки); Урпасиана Никомидийского;

23 марта: День памяти мученика Кодрата;

24 марта: Перенесение мощей мученика Епимаха Нового;

25 марта: День памяти Симеона Нового Богослова; Феофана Исповедника; святителя Григория Двоеслова, папы Римского;

26 марта: Перенесение мощей святителя Никифора Исповедника;

27 марта: День памяти преподобного Венедикта Нурсийского;

28 марта: День памяти святого Агапия и семи мучеников его; священномученика Александра Сидского; мученика Папы Ларандского; Святителя Серапиона Новгородского;

29 марта: День памяти святого мученика Савина Египетского;

30 марта: День святителя Патрикия или святого Патрика;