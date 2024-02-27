Таро Райдера-Уэйта: история колоды, ее особенности и символика карт

Согласно опросу ВЦИОМ, каждый третий россиянин верит в то, что судьбу можно предсказать. Для этого нередко используют карты Таро, в частности классическую колоду Райдера-Уэйта. Именно с нее большинство новичков начинают свой путь изучения карт Таро, она же остается любимой и у многих уже опытных практиков. Однако применяют колоду Райдера-Уэйта не только для гаданий: карты могут быть полезны в психотерапевтической работе и творчестве. В статье «Ленты.ру» — все об этой колоде, а также о вариантах ее применения.

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История Таро Уэйта

Дата появления. Изначальная функция карт Таро сильно отличалась от той, которая приписывается им сейчас: их использовали лишь для карточных игр. И только в XX веке ситуация начала меняться. После того как в 1910 году вышла колода Таро Райдера-Уэйта, эти карты начали использовать в качестве мантического инструмента — для предсказательных практик.

Авторы колоды: британский писатель и оккультист Артур Эдвард Уэйт и английская художница Памела Колман-Смит. Первым же издателем этих карт стал житель Лондона Уильям Райдер. Как можно догадаться, именно поэтому колода носит такое название: «Райдер-Уэйта».

Артур Уэйт был хорошо известен в эзотерических кругах Англии. Он посвятил изучению символики Таро много лет и одним из первых высказал идею о том, что в этих картах заложена особая мудрость, которую и можно использовать для предсказания будущего.

Колода Райдера-Уэйта произвела настоящий фурор, она быстро распространилась по миру и до сих пор занимает лидирующие позиции по продажам.

100 млн копий колоды Райдера-Уэйта насчитывается в мире

Символика Таро Уэйта

Количество карт

Как правило, в классической системе Таро всегда 78 карт в колоде. 22 из них относятся к Старшим арканам, а 56 — к Младшим. Эту же структуру повторил и Уэйт.

Арканы

Основная особенность колоды Райдера-Уэйта заключается в том, что Артур Уэйт решил проиллюстрировать все карты, а не только те, что относятся к «старшим». До этого считалось, что Младшие арканы — карты, которые представляют собой лишь сочетание масти и цифрового обозначения.

Масти

Что касается мастей, их в колоде четыре. Каждая из них представлена вполне привычными нам номиналами: тузом, двойкой, тройкой и далее до десятки, а также «придворными» картами — Пажом, Рыцарем, Королевой и Королем.

Согласно описанию, которое можно найти в книге Артура Уэйта «Иллюстрированный ключ к Таро», масти карт имеют следующую символику:

Жезлы. Их стихия — огонь. Они отражают энергию активности и деятельности. Часто символизируют страсть и импульсивность. Нередко знаменуют начало нового жизненного этапа. Мечи. Эта масть связана со стихией воздуха. Она олицетворяет силу человеческого разума. Как и Жезлы, Мечи предполагают активность и устремленность. Только в этом случае эта энергия, скорее, направляется на коммуникацию и связь с людьми. Кубки (или Чаши). Символизируют стихию воды. Это постоянное движение, непостоянство и изменчивость. Целый спектр чувств, которые, словно вода, перетекают из одного в другое. Пентакли (или Монеты). Они относятся к стихии земли и символизируют материальную часть жизни. Недаром знак этой масти — пятиконечная звезда. Она обозначает целостность человека, соединение его духовной и физической частей.

Старшие арканы Таро Уэйта

Как уже было сказано, каждая колода Таро имеет 22 Старших Аркана, и Таро Райдера-Уэйта не исключение.

Итак, какими они бывают и в чем же их суть? Рассказываем, опираясь на книгу Артура Уэйта.

Шут

Это нулевой аркан, который олицетворяет ребенка, инфантильное поведение, человека, который стоит в самом начале пути. И иногда может вести себя необдуманно, эгоистично и импульсивно.

Маг

Противоположность предыдущему аркану. Здесь мы уже видим героя с такой внутренней силой, которая способна влиять на окружающий мир. Эта карта также говорит о творческом импульсе и самоуверенности — иногда излишней, а также о желании держать контроль лишь в своих руках.

Жрица

В этой карте представлена таинственная женская энергия. Она символизирует ясновидение, сильную интуицию. Но в то же время может обозначать обман и предательство.

Императрица

Героиня, изображенная на этой карте, значительно отличается от предыдущей. Это более стабильная женщина, олицетворяющая собой плодородие, материнский инстинкт, а также материальные блага.

Император

Считается, что эта карта часто может указывать на ответственного и сильного мужчину. Он прочно стоит на ногах, знает, чего хочет и как этого добиться. Однако в некоторых случаях может быть чересчур контролирующим и даже деспотичным.

Иерофант (Верховный Жрец)

Духовность, глубокая мудрость и внутренняя жизнь человека — такими словами можно описать этот аркан. Часто этой карте приписывают следующие значения: власть, госорганы, официальные учреждения.

Влюбленные

Это карта союза, зачастую она говорит о любовных чувствах, но может символизировать отношения и другого порядка. Вместе с тем нередко она предупреждает о сложном выборе, который предстоит сделать человеку.

Колесница

Представляет собой энергию активности и смелости. Часто обозначает движение вперед: как реальное (например, переезд), так и то, что происходит лишь на ментальном плане (например, развитие, обучение).

Сила

Многое об этой карте становится ясно лишь из одного названия. В ней заложены энергии непобедимости, смелости и непоколебимого душевного спокойствия.

Отшельник

Этот аркан говорит о стремлении к мудрости, из-за которого иногда человек может даже делать выбор в пользу одиночества — ведь так сильно его желание постичь истину и исследовать самого себя.

Колесо фортуны

Колесо — символ бесконечной цикличности. Ночь сменяется днем, а зима летом. Так и человеческие эмоции никогда не бывают вечными. У всего есть свои начало и конец.

Справедливость

Этот аркан напоминает о том, что каждому человеку важно уметь брать ответственность за свои поступки. Также он символизирует безоценочное восприятие и стойкость.

Повешенный

Карта предупреждает о паузе. Она может быть как вынужденной, так и полностью осознанной. Иногда может свидетельствовать о жертвенности — зачастую напрасной.

Смерть

Многие пугаются этой карты, однако она не означает биологическую смерть, как можно сразу подумать. Этот аркан символизирует изменения (возможно, резкие), трансформацию и переход от одного жизненного этапа к другому.

Умеренность

Этот аркан говорит о гармонии и благополучии. Это состояние спокойствия и уравновешенности. Благодаря ему получается усмирить свой ум и достичь баланса в эмоциональной сфере.

Башня

Многие, даже не знакомые с системой Таро близко, знают эту карту как крайне негативную. Действительно, чаще всего она свидетельствует о крахе надежд и неудачах. Тем не менее часто также может обозначать лишь избавление от старого и отжившего.

Звезда

Карта мечты, вдохновения, веры в лучшее. Как правило, когда она выпадает в раскладах, ее воспринимают позитивно, ведь она говорит о том, что любые начинания, скорее всего, приведут к успеху.

Луна

Символизирует слабость, застой в любых сферах, страхи и ограничивающие установки. Представляет собой энергию меланхолии, которая сдерживает от полезных действий и не дает развиваться.

Солнце

В отличие от Луны, это один из самых позитивных арканов в колоде, который обозначает успех, амбициозность, душевную теплоту, а иногда и богатство.

Суд

Эта карта показывает: каждому воздается по заслугам. Иногда это может свидетельствовать не о самых приятных изменениях в жизни. Но все же Суд — это всегда символ обновления. Ведь даже после получения наказания у нас есть шанс начать жизнь с чистого листа.

Мир

Карта — заключительный Старший аркан. Это позитивное окончание некого этапа или целого жизненного цикла. Все, что было нужно, сделано — теперь можно пожинать плоды!

«Считается, что в картах Таро Райдера-Уэйта заключено сокровенное, тайное знание. Его можно вывести из значений карт. Старшие и Младшие арканы рисуют нам определенную историю. Так называемый Путь Шута, или Путь Дурака, — объясняет «Ленте.ру» таролог Лидия Золоткова (@tomy_kto_vpoiske). — Особенно хорошо мы видим его, конечно, на Старших арканах».

По ее словам, Шут — это дух, ищущий воплощение в материи, символ импульса Бога, который дает начало всему сущему

«И вот этот импульс передвигается по всем следующим арканам, увеличивает свою мудрость и "обрастает" материей, — говорит Золоткова. — Только собрав эти 22 первоначальные энергии всех арканов можно достичь целостности».

Как отмечает Золоткова, об этом говорят и священные писания всех народов. По мнению таролога, они тоже содержат в себе руководство к действию, дают понять, что необходимо делать, чтобы достичь единства с миром.

«Согласно им, нам нужно прожить все этапы — и активность, и застой, и любовь, и одиночество. Каждая энергия, представленная в Старших арканах, имеет отражение в нас самих. Путь Шута, по факту, описывает человеческий цикл, который начинается от рождения и заканчивается смертью», — подчеркивает Золоткова.

Как использовать Таро Уэйта для самоанализа и развития

Беседа с бессознательным

«Мне кажется, для гадания уже давным-давно никто не использует Таро. Как по мне, это в первую очередь инструмент для саморазвития, — говорит Лидия Золоткова. — Раскладывая карты, мы беседуем сами с собой. Просто анализируем происходящие в жизни ситуации с опорой на визуальные образы. С одной стороны, это дает нам чисто эстетическое наслаждение. С другой, открывает возможность посмотреть на происходящее с нового ракурса».

Для такой цели карты Таро можно использовать следующим образом:

Сформулировать запрос. Например: «На что мне стоит обратить внимание в данной ситуации?» или «Как я могу позаботиться о себе сейчас?» Выложить одну или несколько карт Рассмотреть их и проанализировать, какие ассоциации они рождают, в какую историю складываются. Откликается ли она? Какие ответы на заданные вопросы приходят при разглядывании этих визуальных образов?

Практика проживания арканов

«На мой взгляд, прекрасная техника — погружаться в арканы Таро в своей жизни. Ассоциировать их с теми или иными ситуациями. Это дает возможность глубже понять происходящее, даже приготовиться к возможным исходам события, — поясняет Лидия Золоткова. — Например, что-то произошло, и я размышляю: кажется, сейчас проигрывается архетип Луны. Я знаю, что она символизирует глубинное погружение, тайны и страхи, но также мне известно, что подобные случаи часто оборачиваются обманом. И это дает мне лучшее понимание, как себя вести. То есть я обращаюсь к Таро как к справочнику, в котором собрана мудрость людей, которые уже неоднократно проживали то, что происходит со мной сейчас».

Карты Таро слишком демонизирут, но не такой уж это страшный инструмент. Он помогает лучше понять себя Лидия Золоткова таролог

Рекомендации для новичков

Тем, кто стоит в самом начале изучения системы Таро, Лидия Золоткова дала несколько советов.