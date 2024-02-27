Волки-одиночки: как в мире появились террористы новой формации

Еще 20 лет назад в планировании и проведении террористической атаки были задействованы несколько, а то и несколько десятков человек. В ход шли изощренные методы, требующие тщательной подготовки: мощные взрывные устройства, угон самолетов, химическое и биологическое оружие. Сейчас в странах Европы и США террорист, будь то джихадист или экстремист-ксенофоб, чаще всего действует в одиночку и прибегает к более простым и доступным способам — автомобилю, огнестрельному и холодному оружию. Но это не делает его менее опасным — напротив, вычислить и поймать такого радикала, прежде чем он осуществит задуманное, значительно сложнее. В рамках цикла, посвященного прошлому и будущему терроризма, «Лента.ру» разбиралась, как зародился феномен «волков-одиночек» и почему они стали главной угрозой безопасности стран Европы и Северной Америки.

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Смена стратегии

После теракта в США 11 сентября 2001 года по всему миру были усилены меры безопасности: досмотр в аэропортах стал настолько тщательным, что пронести бомбу на борт стало фактически невозможно. Военные США и их союзники принялись методично уничтожать лидеров джихадистских движений в разных частях света — в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Террористические группировки были вынуждены постепенно изменить modus operandi, становясь все более незаметными и неуловимыми для правоохранительных органов и спецслужб. Атаки стали совершать террористы-одиночки — как правило, смертники, а целями становились людные, слабо охраняемые места — например, оживленные улицы, музеи, ночные клубы, церкви.

Нью-Йорк, 11 сентября 2001 года

Поначалу основная роль отводилась так называемым спящим ячейкам — полноценным членам джихадистских группировок, которые прошли обучение в специальных лагерях в зоне боевых действий на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, а затем внедрились в мусульманские диаспоры в других странах, жили под прикрытием и ждали — порой годами — команды совершить нападение. Членами спящей ячейки террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ), как считается, были и угонщики самолетов, протаранивших башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Однако вскоре на передний план вышли джихадисты совершенно иной формации — «волки-одиночки» (англ. lone wolf terrorist), напрямую не связанные с той или иной террористической организацией и не подчиняющиеся ничьим приказам. Нередко это представители мусульманской диаспоры, порой мигранты во втором и даже третьем поколении, не знакомые лично с главарями террористических группировок и, конечно, не проходившие никакой специальной боевой подготовки.

Доля терактов, совершаемых боевиками-одиночками, выросла с 5 процентов в середине 1970-х до 70 процентов в 2014-2018 годах

Единого профайла «волка-одиночки» не существует, однако в большинстве случаев такие террористы нелюдимы и страдают от психологических проблем. Личные переживания (социальная изоляция, неприятие обществом, визовые проблемы) становятся благодатной почвой для дальнейшей радикализации. В случае с джихадистами она происходила как онлайн, так и внутри диаспоры и в местных мечетях, где распространялась экстремистская литература и проводились экстремистские проповеди.

Место теракта на Манхэттене, Нью-Йорк, США, 1 ноября 2017 года

Правда, одни лишь экстремистские взгляды далеко не всегда делают из человека террориста. Еще в 2007 и 2011 годах исследовательский центр Pew провел опрос среди американских мусульман: почти 8 процентов опрошенных заявили, что считают теракты против гражданских целей приемлемым способом «защиты ислама от врагов». Как отмечают американские исследователи-психологи, почти 80 тысяч из 1 миллиона американских мусульман таким образом оправдывают терроризм, но к насилию прибегали лишь пара сотен. «Другими словами, менее одного человека из ста, оправдывающих смертников, прибегают к политическому насилию. Еще меньшее число становятся террористами-одиночками», — подчеркивают ученые.

Террористические группировки, включая «Исламское государство» (ИГ, движение запрещено в РФ), взлет которого совпал со скачком атак «волков-одиночек», всячески потворствовали развитию этого феномена. Один из командиров и «пресс-секретарь» ИГ Абу Мохаммед аль-Аднани в 2014 году выступил с речью, в которой призвал мусульман, не имеющих возможности отправиться на защиту халифата в Ирак и Сирию, начать борьбу в странах проживания.

Если вы можете уничтожить неверного американца или европейца — особенно злобных и мерзких французов, — или австралийца, или канадца, или любого другого неверного из тех, кто ведет войну, включая граждан стран, вступивших в коалицию против «Исламского государства», то уповайте на Аллаха и уничтожайте их любым способом Абу Мохаммед аль-Аднани командир «Исламского государства»

Без боевой подготовки, навыков и сырья для создания бомб джихадисты-самоучки стали прибегать к куда более простым и доступным инструментам для осуществления атак: в ход пошли огнестрельное оружие, ножи и автомобили. Популярность последнего метода среди террористов-одиночек достигла пика в 2016-2017 годах.

На месте теракта во французской Ницце, 14 июля 2016 года

14 июля 2016 года 19-тонный грузовик, за рулем которого находился 31-летний Мохамед Лауэж Булель, въехал в толпу людей, праздновавших День взятия Бастилии в Ницце. 22 марта 2017 года Халид Масуд наехал на прохожих на Вестминстерском мосту вблизи здания британского парламента в Лондоне, а затем ранил ножом полицейского. 7 апреля 2017 года 39-летний Рахмат Акилов на грузовике на большой скорости протаранил толпу людей, гулявших по центральной пешеходной улице Дроттнинггатан в Стокгольме. 17 августа 2017 года белый фургон, за рулем которого находился 22-летний Юнес Абуякуба, сбил более сотни пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. 31 октября 2017 года выходец из Узбекистана Сайфулла Саипов выехал на велосипедную дорожку на Манхэттене и протаранил школьный автобус.

Свободные радикалы

Впрочем, понятие «волк-одиночка» применительно к террористам возникло задолго до расцвета «Исламского государства» и даже до трагедии 11 сентября 2001 года. Одним из наиболее ранних американских террористов-одиночек был математик, социальный критик и философ Теодор Качинский (также известный как Унабомбер). В 1978-1995 годах он разослал 16 посылок с самодельными взрывными устройствами в университеты и авиакомпании. Жизни лишились трое, еще 23 человека получили ранения.

Однако особую популярность тактика «волков-одиночек» обрела среди американских праворадикалов и неонацистов. В начале 1990-х Луис Бим, состоявший в ку-клукс-клане и группировке «Арийские нации», опубликовал эссе об «обезглавленном сопротивлении», в котором «все люди и группировки действуют независимо друг от друга и никогда не подчиняются центральному штабу или единому лидеру для получения указаний или инструкций».

В конце столетия сторонники теории расового превосходства Том Метцгер и Алекс Кертис популяризировали сам термин «волк-одиночка».

Своим единомышленникам они предлагали вершить насилие в одиночку: не вести никаких членских списков, не ходить на митинги и собрания, где можно попасть в поле зрения полиции, и ни в коем случае никому не рассказывать о своих планах

22 июля 2011 года норвежский неонацист и убежденный противник ислама Андерс Брейвик подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль возле правительственного комплекса в Осло. Затем, притворившись агентом секретной службы, террорист проник на остров Утойя и атаковал отдыхавших там подростков. Изначально Брейвик хотел, вдохновившись акциями «Аль-Каиды», обезглавить бывшего премьер-министра Норвегии Гру Харлем Брунтланн, но политик уехала с острова за несколько часов до прибытия террориста. Свои действия он назвал «казнью культурных марксистов и мультикультуралистских предателей». Брейвик не только подражал Унабомберу, но и в своем 1500-страничном манифесте скопировал целые куски из эссе Качинского «Индустриальное общество и его будущее».

Андерс Брейвик на суде

В качестве примеров современных ультраправых террористов-одиночек специалисты выделяют Дилана Руфа, устроившего стрельбу в африканской методистской церкви в Чарльстоне в 2015 году; Джеймса Алекса Филдса-младшего, протаранившего толпу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых в американском Шарлотсвилле в 2017-м; Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче в 2019-м, а также американца Патрика Крузиуса, спустя полгода открывшего огонь по посетителям супермаркета Walmart на границе с Мексикой. В последние годы американские правоохранительные органы также стали считать терроризмом шутинг в школах.

Как отмечает американский Центр стратегических и международных исследований, с 1994 по 2020 год значительная часть атак в США приходилась именно на террористов-праворадикалов — больше, чем на джихадистов или членов левых группировок. Согласно данным Глобального индекса терроризма (The Global Terrorism Index), с 2014 по 2019 год число терактов, совершенных террористами с крайне правыми взглядами в Северной Америке, Западной Европе и Океании выросло на 250 процентов, а число потерпевших от их преступлений за тот же период — на 709 процентов.

Большая часть подобных атак совершается на почве этнической и расовой нетерпимости. К всплеску политически мотивированных атак в том числе привело активное распространение дезинформации, конспирологических теорий и призывов к насилию в ответ на масштабные протесты Black Lives Matter. Как и в случае с джихадистами, радикализация ультраправых «волков-одиночек» нередко происходит онлайн — в социальных сетях и форумах, в том числе в даркнете, где обсуждаются экстремистские теории.

На 357 % выросло число случаев внутреннего терроризма в США с 2013 по 2021 год

В 2020-2021 годах, на фоне пандемии коронавируса и повсеместных локдаунов, число атак снизилось, однако в 2022-м снова наблюдался всплеск. Причем число терактов в западных странах, совершенных праворадикалами на идеологической почве, в пять раз Буффало, где преимущественно проживают афроамериканцы.

Теория расового превосходства — самая опасная террористическая угроза для нашей родины Джо Байден президент США

Исследователи пока не собрали статистику за 2023 и 2024 годы, однако даже из новостных сводок за этот период можно сделать вывод, что тренд на преобладание в США атак, совершаемых так называемыми внутренними террористами, сохранился. Буквально 14 февраля неизвестный открыл огонь по участникам парада в честь команды «Канзас-Сити Чифс», победившей в Супербоуле — главном спортивном событии в стране. Как отмечают американские СМИ, это уже 48-й с начала года случай массовой стрельбы в США.

Охота на волков

Террористы-одиночки представляют особую опасность для общества, поскольку их действия сложнее предсказать и предотвратить, чем атаки организованных групп. Ключ к их поимке — способность правоохранительных органов и спецслужб понять сам процесс радикализации, через который проходят террористы-одиночки, прежде чем совершить теракт, убеждены американские исследователи Марк Хамм и Рамон Спааж. Ученые изучили 98 атак, совершенных радикалами-одиночками в США с 1940 по 2013 год, и выделили целый набор признаков будущих террористов.

Главная характерная особенность — подавляющее большинство террористов-одиночек (84 процента до терактов 11 сентября и 76 процентов после 2001 года) заранее сообщают о готовящейся атаке, причем зачастую несколько раз. Как отмечают исследователи, делается это по самым разным каналам: по электронной почте, в текстовых сообщениях, в постах в соцсетях, презентациях PowerPoint и подкастах.

[Террористы-одиночки] сообщали о своих намерениях во время выступлений по телевидению, в обращениях к друзьям, членам семьи, врачам-психиатрам, работникам транспорта и полицейским, в письмах к возлюбленным и редакторам газет, на общих собраниях и митингах протеста и даже в письмах в Конгресс и президенту США Марк Хамм и Рамон Спааж исследователи из Университета Индианы

Ученые приводят в пример Пола Чанчи, открывшего стрельбу в аэропорту Лос-Анджелеса 1 ноября 2013 года. До нападения он написал несколько сообщений своему брату, который связался с правоохранительными органами. Полицейские приехали в квартиру Чанчи спустя всего несколько минут после его отъезда в аэропорт, то есть почти предотвратили теракт благодаря тому, что стрелок сообщил близким о своих планах.

Поэтому, как считает профессор Джорджтаунского университета Дэвид Байман, один из главных способов предотвращения атак террористов-одиночек — установление доверительных отношений между правоохранительными органами и мусульманскими общинами. «Друзья, родственники и соседи потенциальных террористов с большей вероятностью, чем службы безопасности, узнают, что что-то не так, поэтому правительство должно завоевать их доверие», — отметил специалист.

Еще один отличительный признак — несмотря на то, что они действуют в одиночку, будущие террористы нередко общаются с единомышленниками в интернете.

Кроме того, они стараются найти человека, который как бы подтолкнет их к атаке — при этом не обязательно знакомого им лично

Такими «стимулами» в случае с джихадистами становились речи главарей террористических группировок, а в случае со сторонниками теории расового превосходства — например, выступления конспиролога, радиоведущего и владельца ресурса InfoWars Алекса Джонса или же книга «Дневники Тернера» основателя неонацистской группировки «Национальный альянс» Уильяма Пирса.

У «волков-одиночек» практически всегда происходит личное событие-триггер, которое запускает процесс радикализации. В отличие от членов организованных террористических группировок, ими движут не только религиозно-политические мотивы, но и личные.

«В условиях социальной изоляции такие люди чувствуют себя лишенными ценностей, на которые, по их мнению, они имеют право, и выражают недовольство правительством, ответственным за безработицу, дискриминацию и несправедливость. Насилие для них — это девиантная адаптация к этому разрыву между средствами и целями», — говорится в исследовании. Кроме того, отмечают ученые, террористы-одиночки, как правило, старше, чем боевики из «Исламского государства», не имеют хорошего образования и склонны к психическим заболеваниям.

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Сейчас «волки-одиночки» — как неонацисты, так и джихадисты — остаются одной из главных угроз безопасности, убежден Кристофер Коста, работавший в годы президентства Дональда Трампа старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США. «Теракт на велосипедной дорожке, совершенный Сайфуллой Саиповым, должен стать напоминанием о том, что джихадистский терроризм в исполнении одиночек — это не вчерашняя угроза. Если не верите, то вспомните дело джихадиста-радикала, обвиненного в нападении с мачете на трех полицейских в районе Таймс-сквер в канун нового 2023 года», — подчеркнул Коста в колонке для The Hill.